Ένα δυνατό bras de fer για την ευθύνη της καθαριότητας στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη παίχτηκε το τελευταίο 24ωρο ανάμεσα στο υπουργείο Άμυνας την κυβέρνηση και τον δήμο της Αθήνας.

O Ν. Δένδιας αφού βρήκε κλειστή την πόρτα του Χάρη Δούκα και επτασφράγιστα κλειστή την πόρτα του Μαξίμου δέχθηκε να αναθέσει προσωρινά σε ιδιωτική εταιρία τον καθαρισμό. Ταυτόχρονα, όμως, με μία οργισμένη ανακοίνωση που εξέδωσε τα ξημερώματα επέμεινε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν μπορεί να έχουν αρμοδιότητα να σκουπίζουν στο μνημείο!

«Αλλοίμονο αν η καθαριότητα ενέπιπτε στη Συνταγματική αποστολή των Ενόπλων Δυνάμεων! Άλλη είναι η αποστολή τους» απάντησε ο υπουργός Άμυνας στον Δήμαρχο της Αθήνας και τα σκάγια έφθασαν στο Μαξίμου:

«H κατά τον νόμο φροντίδα για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη συνίσταται στη μέριμνα ώστε να ανταποκρίνεται στον σκοπό για τον οποίο έχει θεσμοθετηθεί. Η καθαριότητα βάσει του άρθρου 102 του Συντάγματος είναι τοπική υπόθεση και ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα της Δημοτικής Αρχής»

Το παρασκήνιο του bras de fer

Τα όσα μεσολάβησαν δείχνουν το μέγεθος του ενδοκυβερνητικού– πλέον- προβλήματος.

Αφού το bras de fer δεν αφορούσε την καθαριότητα αλλά την μετωπική σύγκρουση του πρωθυπουργού με τον υπουργό Άμυνας.

Με κορυφαίο θύμα την ίδια την τροπολογία που κανείς δεν ξέρει ακόμη αν θα έχει τεθεί σε ισχύ μέχρι την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου , οπότε και αναμένεται να δοκιμαστεί στο πεδίο…

Σκληρό pressing Μαξίμου προς τον Ν. Δένδια

Στο παρασκήνιο η πόλωση έπιασε κόκκινο από την στιγμή που η ψήφιση της τροπολογίας «σφραγίστηκε» από την απροθυμία του υπουργού Άμυνας να την υπερασπιστεί στη βουλή.

Ο πρωθυπουργός από την πρώτη στιγμή στάθηκε στο γεγονός ότι ο Ν. Δένδιας υπέγραψε και ψήφισε την τροπολογία και περίμενε..

Από κοντά ο Άδωνης Γεωργιάδης πίεζε τον υπουργό Άμυνας να αναλάβει τις ευθύνες του.

«Μόνο αν ήμουν σε κώμα δεν θα υποστήριζα τροπολογία μου» είπε την πρώτη φορά. «Πιστεύει κανείς ότι ο Ν. Δένδιας δεν είναι σοβαρός να εφαρμόσει ότι υπέγραψε; Εγώ τον θεωρώ πολύ σοβαρό και πιστεύω ότι στο τέλος θα βρει τη λύση» είπε την δεύτερη φορά.

Ενοχλημένη και η Προεδρία

Ταυτόχρονα ενόχληση εξέπεμψε και η Προεδρία επειδή ο υπουργός Άμυνας χρησιμοποίησε την φράση του Κ. Τασούλα «να αποστειρώνουμε το μνημείο από την τρέχουσα επικαιρότητα». Ο Ν. Δένδιας στηρίχθηκε στα λεγόμενα του Προέδρου για να δείξει την δυσθυμία του για το γεγονός ότι κλήθηκε να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά που άναψαν τα «τσαντίρια» στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Φυσικά είχε προηγηθεί η ενόχληση του ίδιου του πρωθυπουργού όταν είπε ότι η «Προεδρία καλό είναι να μείνει εκτός πολιτικής». Στην Ηρώδου του Αττικού «διάβασαν» την αναφορά Μητσοτάκη ως αιχμή προς τον Ν. Δένδια. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάλι όταν ρωτήθηκε σχετικά για το αν ο πρωθυπουργός θέλει σιωπηλό τον Πρόεδρο ή τον επέλεξε για την εμπειρία του απάντησε «άλλο το ένα και άλλο το άλλο».

Το «μπαλάκι» της ευθύνης πηγαινοερχόταν

Η εικόνα που δημιουργήθηκε το τελευταίο 24ωρο ήταν η εικόνα μίας κυβέρνησης σε νευρική κρίση.

Αποτέλεσμα, το «μπαλάκι» της ευθύνης για την καθαριότητα του μνημείου πηγαινοερχόταν όλη μέρα.

Για το Μαξίμου ήταν σαφές ότι την ευθύνη την έχει ο Ν. Δένδιας. Για τον υπουργό Άμυνας πάλι ήταν σαφές ότι δεν την έχει ο ίδιος.

Η κυβέρνηση έδειχνε με βελάκι προς το Πεντάγωνο παραπέμποντας στο κείμενο της τροπολογίας. «Το κείμενο αναφέρει ότι το Άμυνας έχει την φροντίδα του μνημείου , άρα και την καθαριότητα. Περιλαμβάνει δε και την υπόμνηση ότι μπορεί να δοθεί και σε ιδιωτική εταιρία» έλεγαν από το Μαξίμου.

«Πουθενά στην τροπολογία δεν υπάρχει η λέξη ‘καθαριότητα’ αντέτεινε η άλλη πλευρά δείχνοντας με τη σειρά της τον Δήμο της Αθήνας.

Κι αυτό παρότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατέστησε σαφές ότι με την τροπολογία μεταφέρεται η αρμοδιότητα από τον δήμο στο Άμυνας κατηγορώντας ευθέως τον Χάρη Δούκα ότι δεν έκανε μέχρι τώρα σωστά την δουλειά του.

Η συνάντηση Ν. Δένδια – Χ. Δούκα άναψε τα αίματα

Παρ’ όλα αυτά ο Ν. Δένδιας κινήθηκε θεσμικά και κάλεσε τον Χάρη Δούκα στο υπουργείο το πρωί της Πέμπτης για να συζητήσουν το θέμα.

Το Μαξίμου ενοχλημένο περίμενε το αποτέλεσμα της συνάντησης. «Εμείς αυτό που ξέρουμε είναι ότι ο υπουργός Άμυνας είναι καθ΄ ύλην αρμόδιος. Αν θέλει να καθαρίζει ο δήμος ας το κάνει. Δεν είναι δικό μας πρόβλημα πλέον» έλεγαν.

Οι βουλευτές και τα κυβερνητικά στελέχη διχάστηκαν.

«Ο Νίκος έκανε φάουλ. Αν διαφωνούσε έπρεπε να μην υπογράψει. Αφού συμφώνησε δεν έπρεπε να βγάλει ανακοίνωση με την οποία διαφωνούσε όταν ο πρωθυπουργός μιλούσε στη βουλή. Αν ο Δούκας του πει όχι να δούμε τι θα κάνει. Θα αφήσει βρώμικο το μνημείο;» σχολίαζαν οι μεν.

«Πρόκειται για εκδικητική τροπολογία σε βάρος του Ν. Δένδια επειδή υπεραπίστηκε τον Πάνο Ρούτσι. Νόμος υπάρχει και για τη φύλαξη και για την καθαριότητα. Η τροπολογία δεν έχει κανένα νόημα» σχολίαζαν οι δε..

«Καλή τύχη» τους ευχήθηκε ο Δήμαρχος της Αθήνας

Ο Χάρης Δούκας άκουσε τον υπουργό Άμυνας και αργά το απόγευμα του απάντησε αρνητικά με αρκετή δόση ειρωνείας προς την κυβέρνηση. «Από σήμερα η καθαριότητα ανήκει στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη..»

«Με βάση το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο» επέμεινε το υπουργείο Άμυνας αλλά την ίδια ώρα έκανε ένα βήμα πίσω «Το υπουργείο δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου και θα προχωρήσει την ανάθεση της καθαριότητας σε τρίτον για όσο χρόνο απαιτηθεί» κατέληγε η ανακοίνωση του υπουργείου Άμυνας.

Και κάπως έτσι έληξε ο πόλεμος για την καθαριότητα με τον Χάρη Δούκα να τρολάρει την κυβέρνηση. «Χθες, η κυβέρνηση ανέθεσε τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων. Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται…