Η απάντηση του Χάρη Δούκα μετά την απόφαση του Νίκου Δένδια να αναθέσει την καθαριότητα του Μνημείου σε εταιρεία.

«Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται… » σημειώνει στην απάντησή του ο Χάρης Δούκας προς τον Νίκο Δένδια, αλλά και συνολικά στην κυβέρνηση.

Μετά την απόφαση του υπουργείου Εθνικής Άμυνας να αναθέσει σε ιδιωτική εταιρεία τον καθαρισμό του Μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη σε εταιρεία, ο Χάρης Δούκας σημείωσε: «Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται… ».

H ανακοίνωση του Δένδια