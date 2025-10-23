Η ανακοίνωση του Νίκου Δένδια για την καθαριότητα του Μνημείου στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Με τον έναν ή τον άλλο τρόπο τελικά ο Νίκος Δένδιας αναθέτει την καθαριότητα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη σε ιδιωτική εταιρεία.

Ειδικότερα και μετά το «καλή τύχη» του Χάρη Δούκα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ανακοίνωσε: «Η κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος και κατά τον νόμο αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ειδικότερα στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Μετά τη δημόσια τοποθέτηση του Δημάρχου Αθηναίων ότι κατ’ αυτόν «η ευθύνη για το Μνημείο ανήκει αποκλειστικά στην Κυβέρνηση», το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας δεν μπορεί να επιτρέψει την υποβάθμιση του χώρου μνήμης και τιμής όσων αγωνίσθηκαν για το Έθνος και την Πατρίδα.

Κατά τούτο, θα προχωρήσει στην ανάθεση της καθαριότητας του χώρου σε τρίτον, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

Όπως έχει επισημάνει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, στην πρόσφατη δήλωσή του, ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας».

Η απάντηση Δούκα: «Ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ακόμα αναζητείται»

Χθες, η κυβέρνηση εισηγήθηκε και ψήφισε τροπολογία, με την οποία αναθέτει τη φροντίδα, άρα και την καθαριότητα του χώρου του Άγνωστου Στρατιώτη στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Σήμερα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας μας πληροφορεί ότι, κατά το άρθρο 102 του Συντάγματος, η αποκλειστική ευθύνη της καθαριότητας ανήκει στον Δήμο Αθηναίων.

Τα συμπεράσματα δικά σας.

Δυστυχώς, ο απαιτούμενος σεβασμός στο Μνημείο ακόμα αναζητείται… ».

Η πρώτη τοποθέτηση Δούκα

Νωρίτερα, ο Χάρης Δούκας με ανακοίνωσή του και μετά την συνάντηση που είχε με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επανέλαβε τις θέσεις του σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά ξεκαθάρισε ότι τα συνεργεία του δήμου δεν θα βρεθούν ξανά στον χώρο του Μνημείου.

Όπως έγραψε: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα