Τέλος τα συνεργεία καθαρισμού του Δήμου Αθηναίων από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Νίπτει τας χείρας του ο Χάρης Δούκας για το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και στέλνει τις… ευχές του στην κυβέρνηση.

Ο δήμαρχος Αθηναίων και αφού συναντήθηκε σήμερα με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Νίκο Δένδια, επανέλαβε τις θέσεις του σχετικά με το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, αλλά ξεκαθάρισε ότι τα συνεργεία του δήμου δεν θα βρεθούν ξανά στον χώρο του Μνημείου.

Όπως έγραψε: «Σύμφωνα με όσα δήλωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή και με βάση την τροπολογία που ψηφίστηκε, από σήμερα η ευθύνη της φροντίδας του Μνημείου και του περιβάλλοντος χώρου ανήκει αποκλειστικά στην κυβέρνηση. Καλή τους τύχη.

Δείτε την ανάρτηση του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα



Την ίδια στιγμή συναντήσεις για τον Άγνωστο Στρατιώτη είχε ο Νίκος Δένδιας με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδη και τον Δήμαρχο Αθηναίων Χ. Δούκα

«Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, είχε διαδοχικές συναντήσεις σήμερα με τον Δήμαρχο Αθηναίων Χάρη Δούκα και τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας» αναφέρει η ανακοίνωση και προσθέτει:

«Αντικείμενο των συναντήσεων αποτέλεσε ο καλύτερος συντονισμός των κατά τον νόμο αρμοδιοτήτων του Δήμου Αθηναίων και του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σχετικά με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη».