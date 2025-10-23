Αντίπαλος πλέον για το Μαξίμου ο χρόνος- Το εσωκομματικό ρήγμα βαθαίνει.

Ο Κ. Μητσοτάκης προσδιόρισε - μόλις χθες - τις εκλογές στην Άνοιξη του 2027 για να συγκρατήσει όλες τις φυγόκεντρες δυνάμεις εν μέσω εσωκομματικής αναταραχής.

Και φυσικά είναι στο χέρι του πρωθυπουργού να εξαντλήσει την τετραετία. Το ερώτημα είναι με ποιο κόστος… Το δίλημμα που προκύπτει τώρα είναι αν είναι προτιμότερες οι «καθαρές λύσεις» ή ένας «πόλεμος φθοράς» με απρόβλεπτες συνέπειες για το εκλογικό αποτέλεσμα.

Το δίλημμα της «καθαρής λύσης»

Για το Μαξίμου δεν θα υπήρχε δίλημμα αν κάποιος από τους εσωκομματικούς αντιπάλους τραβούσε στα άκρα το… σχοινί. Θα μπορούσε να καταγγείλει αποστασία ή προσπάθεια αποσταθεροποίησης και με τον αέρα της υπονόμευσης να ζητήσει λαϊκή ετυμηγορία. Τέτοια, όμως, «ευκαιρία» δεν υπάρχει στον ορίζοντα αφού κανείς - όσο και να διαφωνεί με την κυβέρνηση - δεν θέλει να επωμιστεί το κόστος ότι έριξε την κυβέρνηση.

Έτσι το πρόβλημα παραμένει και η σταδιακή φθορά κινδυνεύει να γίνει «σαράκι» για την κυβέρνηση.

Η τελευταία δημοσκόπηση της Metron Analysis για το Mega δίνει στην εκτίμηση ψήφου στη Ν.Δ ποσοστό 28,7%, κατά τι αυξημένο σε σχέση με τον Σεπτέμβριο… Με τα μέτρα της ΔΕΘ να έχουν, ήδη, εξαντλήσει την δυναμική τους και την κοινωνία σε ποσοστό 70% να δηλώνει ότι δεν είναι ικανοποιημένη από την κυβέρνηση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αντίπαλος πλέον ο χρόνος

Μέσα στην κυβέρνηση αναπτύσσεται ένας προβληματισμός. Αν ο χρόνος από εδώ και πέρα θα είναι σύμμαχος στα σχέδια του Μαξίμου για δημοσκοπική ανάκαμψη ή εχθρός;

Θα την βοηθήσει να σκαρφαλώσει το 30% - 33% θα την καταδικάσει σε ένα 28% ή θα την βυθίσει σε ποσοστό κάτω του 25%;

Το πολιτικό περιβάλλον, έτσι όπως διαμορφώνεται εντός και εκτός της Ν.Δ., δεν αφήνει πολλά περιθώρια αισιοδοξίας. Κάποιοι κάνουν προσομοίωση της σημερινής εικόνας στο μέλλον και καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι όσο πιο σύντομα γίνουν οι εκλογές, τόσο η Ν.Δ έχει ελπίδες να καταγράψει μικρότερη φθορά. Πολλώ δε μάλλον που το φάντασμα νέου δεξιού φορέα από τον Αντώνη Σαμαρά καραδοκεί…

Το εσωκομματικό ρήγμα βαθαίνει

Πρώτος ανασταλτικός παράγοντας για την εξάντληση της τετραετίας είναι ο εσωκομματικός. Τα μέτωπα ξεπετιούνται σαν τα κεφάλια της Λερναίας Ύδρας. Αντώνης Σαμαράς, Κώστας Καραμανλής, Ν. Δένδιας συνεπικουρούμενοι από μία ομάδα πρωτοκλασάτων στελεχών που βρήκαν την ευκαιρία να διαφοροποιηθούν με την υπόθεση Ρούτσι.

Η μετωπική σύγκρουση Κ. Μητσοτάκη- Ν. Δένδια μπορεί να «γρατζουνάει» και τους δύο, αλλά κυρίως πλήττει το προφίλ του πρωθυπουργού. Το μήνυμα πλέον είναι ότι ο λόγος του πρωθυπουργού δεν είναι γραμμένος σε πέτρα, αλλά ενίοτε αμφισβητείται. Και μάλιστα δημόσια, ακόμη κι όταν αφορά κρίσιμες προσωπικές αποφάσεις, όπως αυτή με την τροπολογία για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ αντέχουν στον χρόνο

Οι προβληματικές για την κυβέρνηση υποθέσεις - τραγωδία των Τεμπών και σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - δείχνουν αξιοθαύμαστη αντοχή στον χρόνο. Τα Τέμπη κλείνουν όπου να’ ναι τρία χρόνια και εξακολουθούν να βρίσκονται στην κορυφή της επικαιρότητας. Το ίδιο συμβαίνει και με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, που παίζει σε όλα τα δελτία καθημερινά, από την στιγμή που έσκασε το θέμα μέχρι τώρα… Και έπεται συνέχεια, αφού κάθε μέρα γίνονται συλλήψεις, αποκαλύπτεται το μέγεθος του μεγάλου ριφιφί στις αγροτικές επιδοτήσεις, με τους αγρότες να μένουν απλήρωτοι και να προετοιμάζουν κινητοποιήσεις.

Χαμένο το στοίχημα με την ακρίβεια

Αντίθετα - σύμφωνα με την δημοσκόπηση της Metron Analysis - η κυβέρνηση φαίνεται να έχει χάσει οριστικά το «στοίχημα» της ακρίβειας. Πλέον όλη η προσπάθεια περιορίζεται σε μεμονωμένες προσπάθειες του υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου να τιθασεύσει τις τιμές σε κάποια προϊόντα των σούπερ μάρκετ. Αποτέλεσμα, οι αρνητικές ειδήσεις για την κυβέρνηση να κυριαρχούν και οι όποιες θετικές ενέργειες υπουργών να μην φθάνουν καν στην κοινή γνώμη.

«Αχίλλειος πτέρνα» η τροπολογία

Ακόμη και η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες - να μιλήσει στο δυσαρεστημένο δεξιό κοινό - κινδυνεύει να μετατραπεί σε «αχίλλειο πτέρνα» της κυβέρνησης. Ο Ν. Δένδιας προειδοποίησε ότι οι όποιες παρεμβάσεις στο μνημείο θα αργήσουν, ενώ στην κυβέρνηση μένει ο «μουντζούρης» πιθανών συμπλοκών με τους συγγενείς θυμάτων των Τεμπών μπροστά από τους Εύζωνες. Από σήμερα, που τίθεται σε ισχύ ο νόμος, ξεκινάει και ο πονοκέφαλος στο Μαξίμου με πρώτο crash test την μαθητική παρέλαση στο Σύνταγμα, όπου η Ζωή Κωνσταντοπούλου και συγγενείς έχουν προαναγγείλει συγκέντρωση στο σημείο.