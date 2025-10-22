Πολιτική αλλαγή θέλει το 63% των ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση.

Απώλειες καταγράφουν τόσο η Νέα Δημοκρατία, όσο και το ΠΑΣΟΚ στη νέα δημοσκόπηση της Metron Analysis, την ώρα που το 63% δηλώνει ότι θέλει πολιτική αλλαγή, ενώ το 49% τάσσεται υπέρ των πρόωρων εκλογών.

Στη μέτρηση που διενεργήθηκε για λογαριασμό του Mega το 24% δηλώνει ότι είναι πιθανό να ψηφίσει ένα κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το 12% του Αντώνη Σαμαρά.

Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα 11,6 ποσοστιαίων μονάδων. Συγκεντρώνει το 20,9% (από 21,8% τον Σεπτέμβριο), ενώ το ΠΑΣΟΚ είναι στη δεύτερη θέση με 9,3%, χάνοντας 1,2%. Τρίτο κόμμα είναι η Ελληνική Λύση με 8,5% (από 9,2%).

Ακολουθούν το ΚΚΕ με 7,3% (από 6,3%), η Πλεύση Ελευθερίας με 7,2% (από 7,9%) και ο ΣΥΡΙΖΑ με 3,6% (από 4,8%), ενώ η αδιευκρίνιστη ψήφος διαμορφώνεται στο 14%.

Στην εκτίμηση ψήφου προκύπτει Βουλή με εννιά κόμματα, ενώ το προβάδισμα της ΝΔ διαμορφώνεται στις 15,9 ποσοστιαίες μονάδες, καθώς συγκεντρώνει το 28,7% έναντι 12,8% του ΠΑΣΟΚ. Η Ελληνική Λύση με 11,7% είναι τρίτο κόμμα, μπροστά από το ΚΚΕ (10%), την Πλεύση Ελευθερίας (9,9%), τον ΣΥΡΙΖΑ (4,9%), τη Φωνή Λογικής (3,6%), το ΜέΡΑ25 (3,1%) και το Κίνημα Δημοκρατίας (3,2%).

Υπέρ της πολιτικής αλλαγής το 63%

«Μοιρασμένες» είναι οι απαντήσεις για τις πρόωρες εκλογές. Το 49% τάσσονται υπέρ, αλλά το 48% θέλει να εξαντλήσει η κυβέρνηση την τετραετία. Σημειώνεται πως το 26% των Δεξιών και το 23% των Κεντροδεξιών θέλουν πρόωρες εκλογές.

Το 63% δηλώνουν ότι η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή, μία ποσοστιαία μονάδα ψηλότερα από τον Σεπτέμβριο. Το 36% τάσσεται υπέρ της πολιτικής σταθερότητας. Στους Δεξιούς, το 32% θέλει πολιτική αλλαγή, ενώ την ίδια άποψη έχει το 32% των Κεντροδεξιών.

Τι απαντούν για κόμματα Τσίπρα και Σαμαρά

Θετικά για το πολιτικό σύστημα της χώρας πιστεύει το 38% ότι θα λειτουργούσε η ίδρυση ενός κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. «Αρνητικά» απαντά το 50% στην ίδια ερώτηση.

Το 24% δηλώνουν ότι είναι πιθανό να ψήφιζαν ένα κόμμα Τσίπρα στις επόμενες εκλογές και το 75% λένε το αντίθετο. Συγκεκριμένα, απαντούν: 11% πολύ πιθανό (από 10% τον Σεπτέμβριο), 13% αρκετά πιθανό, 17% όχι και τόσο πιθανό, 58% απίθανο (από 60%).

Σε ό,τι αφορά σε ένα νέο κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, το 12% λένε ότι είναι πιθανό να το ψήφιζαν και το 88% όχι. Αναλυτικά, απαντούν: 3% πολύ πιθανό, 9% αρκετά πιθανό, 20% όχι τόσο πιθανό, 68% απίθανο.

Αρνητική αξιολόγηση για κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ

Η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση εκτιμά το 69%, ενώ προς τη σωστή λέει το 25%. Σε χειρότερη κατάσταση σε σύγκριση με πριν από ένα χρόνο βρίσκεται προσωπικά το 46% και στην ίδια το 39%.

Η ακρίβεια παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα της χώρας (44%) και ακολουθεί η οικονομία (34%) και η κρίση θεσμών (22%).

Αρνητικά αξιολογεί την κυβέρνηση το 72%, μία μονάδα ψηλότερα από τον Σεπτέμβριο και το 69% τον Κυριάκο Μητσοτάκη (από 71%).

Το 81% αξιολογεί αρνητικά την αξιωματική αντιπολίτευση του ΠΑΣΟΚ- ποσοστό που έμεινε σταθερό- και το 79% τον Νίκο Ανδρουλάκη (από 78%).

Δημοσκόπηση: Οι δημοφιλέστεροι πολιτικοί αρχηγοί

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου παραμένει η δημοφιλέστερη πολιτική αρχηγός, κερδίζοντας δύο μονάδες για να ανέβει στο 39%. Δεύτερος είναι ξανά ο Δημήτρης Κουτσούμπας με 36%, τρεις μονάδες ψηλότερα από τον Σεπτέμβριο, ενώ στην τρίτη θέση είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 31%, ενισχυμένος κατά 2%.

Στο ερώτημα για τον καταλληλότερο πρωθυπουργό, η απάντηση «κανένας» κυριαρχεί με 34%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει το 25% και από 6% οι Κυριάκος Βελόπουλος, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ στο 5% είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Σημειώνεται ότι οι ερωτηθέντες έδωσαν αυθόρμητα απαντήσεις και όχι με έτοιμη λίστα.

Τέλος, το 54% αξιολογεί αρνητικά τον Ντόναλντ Τραμπ (8% πτώση από τον Σεπτέμβριο) και 34% θετικά, 11% ψηλότερα από τον Σεπτέμβριο. Εξάλλου, το 54% πιστεύει ότι δεν μπορούν να συνυπάρξουν ειρηνικά Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί και το 43% έχει αντίθετη άποψη.