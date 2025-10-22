Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας προσήλθε μόνο για την ψηφοφορία, ενώ μπαίνοντας είχε «πηγαδάκι» σε θερμό κλίμα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη.

Στη Βουλή μετέβη πριν από λίγο ο Νίκος Δένδιας για την ψηφοφορία επί της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη και ενώ η αντιπολίτευση όλη την ημέρα καλούσε τον υπουργό Εθνικής Άμυνας να προσέλθει να στηρίξει την τροπολογία που υπογράφει.

Τελικώς ο υπουργός προσήλθε μόνο για την ψηφοφορία, ενώ μπαίνοντας είχε «πηγαδάκι» σε θερμό κλίμα με τον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη που επίσης υπογράφει την τροπολογία αλλά και τους βουλευτές Βασίλη Γιόγιακα και Γιώργο Αμυρά. Λίγο πριν, είχαν ξεκινήσει να καταφτάνουν στη Βουλή και άλλοι υπουργοί και βουλευτές για την ψηφοφορία. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιώργος Αμυράς βλέποντας τους δημοσιογράφους να έχουν πάρει στο κατώφλι τον Νίκο Δένδια, είπε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη; «Βλέπεις Μιχάλη; Έγινε θέμα των ημερών ο υπουργός».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης δεν άφησε ασχολίαστη την απουσία του Νίκου Δένδια από την συζήτηση σημειώνοντας σκωπτικά σε «πηγαδάκι» με τους Νίκο Παναγιωτόπουλο και Βασίλη Υψηλάντη «με ρωτάνε εάν θα υποστήριζα εγώ δική μου τροπολογία. Μόνο εάν ήμουν σε ΜΕΘ και μάλιστα σε κώμα δεν θα ερχόμουν. Αλλιώς θα ερχόμουν και με τα πόδια! Θυμίζουμε, ότι προ ημερών ο υπουργός Υγείας είχε πετάξει και πάλι το «μπαλάκι» στον Νίκο Δένδια για το αν θα σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων των Τεμπών από το χώρο μπροστά από το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Φωτορεπορτάζ από την προσέλευση Δένδια στη Βουλή