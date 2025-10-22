Η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη εμφανίστηκε βέβαιη ότι στόχος των υποκλοπών ήταν η ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Για διασύνδεση των δύο κέντρων τηλεφωνικών παρακολουθήσεων μέσω της ΕΥΠ αλλά και του κακόβουλου λογισμικού Predator, μίλησε η πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Όλγα Γεροβασίλη η οποία εμφανίστηκε βέβαιη ότι στόχος των υποκλοπών ήταν η ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας.

Η κ. Γεροβασίλη ήταν κατηγορηματική, καταθέτοντας στο δικαστήριο πως οι οι παρακολουθήσεις μέσω της ΕΥΠ και μέσω Predator δεν είναι άσχετες μεταξύ τους. «Υπήρχε σύνδεση μεταξύ των χρηστών του παράνομου λογισμικού και της ΕΥΠ. Αυτά φάνηκαν από τη δημοσιότητα που πήρε η υπόθεση. Τώρα ποιος ο λόγος συνεργασίας των συστημάτων; Διασφάλιση της πληροφορίας που μπορεί να πάρει κάποιος από το κάθε σύστημα. Ούτε ξέρω ποιος έκανε τη χρήση των πληροφοριών, αλλά αν όντως χρησιμοποιήθηκαν υπάρχει ευθεία παρέμβαση στην πολιτική ζωή της χώρας».

Η μάρτυρας το όνομα της οποίας είχε δημοσιοποιηθεί ότι παρακολουθείτο, κατέθεσε στο δικαστήριο πως ουδείς ζήτησε να ελεγχθεί το κινητό της τηλέφωνο μέχρι η ίδια να προσφύγει στη Δικαιοσύνη με μήνυση κατ’ αγνώστων. Όπως είπε, η ίδια ενημερώθηκε από δημοσιεύματα για ενδεχόμενη παρακολούθηση της, ωστόσο δεν ελέγχθηκε ποτέ το κινητό της, παρά μόνον κατέθεσε έγκληση για παραβίαση προσωπικών δεδομένων κατά αγνώστων, στο πλαίσιο της οποίας δεν ζητήθηκε η παράδοση του κινητού της.

Με την ιδιότητα της υπουργού Προστασίας του Πολίτη, από το 2017 έως το 2019, η κ. Γεροβασίλη, απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δικαστηρίου, ανέφερε πως δεν υπέπεσε στην αντίληψη της να συμβαίνει κάτι αντίστοιχο. Χαρακτήρισε δε τη σχέση της με την ΕΥΠ ως «σχέση συνεργασίας» στα πλαίσια της οποίας δεχόταν ενημέρωση ανάλογα με την υπόθεση, δηλαδή για όσες είχαν ενδιαφέρον για εθνικά ζητήματα.

Εισαγγελέας: Από τη γνώση σας ως πρώην υπουργός Προστασίας του Πολίτη, αν ήθελε η ΕΥΠ να προμηθευτεί ένα νέο λογισμικό, θα ήταν γνωστά όλα ή υπάρχει κάποιο μυστικό κονδύλι, ας πούμε;

Μάρτυρας: Η αγορά μπορεί να έχει όλα τα στοιχεία του απορρήτου, αλλά ο υπουργός θα έχει γνώση.

Ξεκινώντας την κατάθεσή της, η Όλγα Γεροβασίλη επεσήμανε πως δεν έχει γνώση αν έγινε και στην περίπτωση της παράλληλη παρακολούθηση, ωστόσο μπορεί να δικαιολογήσει γιατί να συνέβαινε κάτι τέτοιο. «Ήταν οι γνώσεις μου. Δεν ήταν ότι παρακολουθούμαι μόνο εγώ αλλά και η άλλη πλευρά, ακούγονταν συνομιλίες μας και είναι γνωστές οι ιδιότητες μου…» εξήγησε.

Πρόεδρος: Γνωρίζετε κατηγορούμενους;

Μάρτυρας: Προσωπικά όχι. Από το υπουργείο γνωρίζω ότι ο Λαβράνος ήταν ο ιδιοκτήτης της εταιρίας Krikel.

Αναφερόμενη ειδικότερα στον κατηγορούμενο Γιάννη Λαβράνο, είπε πως η εταιρεία Krikel, συνδέεται με την ελληνική αστυνομία από το 2014, οπότε και υπεγράφη απόρρητη σύμβαση για τη συντήρηση και λειτουργία συστημάτων λειτουργίας της ελληνικής αστυνομίας. «Κατά την υπουργία μου, δεν πλήρωσα την εταιρεία γιατί δεν λειτουργούσαν τα συστήματα, την αναζήτησα για να γίνει επαναδιαπραγμάτευση της σύμβασης αλλά δεν κατέστη δυνατή η επαφή μου με την εταιρία και ζήτησα αρμοδίως την ανεύρεση και αγορά άλλου συστήματος. Στη συνέχεια αποχώρησα από τη θέση» κατέθεσε.