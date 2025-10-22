Με πρώτο μάρτυρα τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη, ξεκίνησαν οι καταθέσεις στη δίκη για την υπόθεση των υποκλοπών.

Καταθέτοντας στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών, ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για «παράκεντρο καλά οργανωμένο» που λειτουργούσε στη χώρα μας, περιγράφοντας πως έγινε η δική του απόπειρα παγίδευσης του κινητού τηλεφώνου, με το παράνομο λογισμικό Predator.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως υπήρξε ανάμιξη «εγχώριου παράγοντα» στην υπόθεση. Ο κ. Ανδρουλάκης συνέδεσε ευθέως την προσπάθεια παγίδευσής του με το Predator με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ και τόνισε: «Μέχρι τη παραίτηση Δημητριάδη, δεν ήξερα σίγουρα περί τίνος πρόκειται, τις πρώτες μέρες δεν είχα εικόνα. Όταν όμως έγινε η παραίτηση αυτή, κατάλαβα ότι υπάρχει εμπλοκή εγχώριου παράγοντα. Η χρονική αλληλουχία των γεγονότων αποδεικνύει ότι η παρακολούθηση μου σχετιζόταν με τις εσωκομματικές εκλογές του ΠΑΣΟΚ, Έγιναν τρεις απόπειρες με το predator. Όταν γίνονται τρεις απόπειρες και το θύμα δεν τσιμπάει, ενεργοποιείται η ΕΥΠ», ανέφερε.

Ο κ. Ανδρουλάκης αναφέρθηκε με λεπτομέρειες στον τρόπο με τον οποίο διαπίστωσε ότι το κινητό του τηλέφωνο είχε αποτελέσει στόχο του κακόβουλου λογισμικού Predator, το 2022 και ενώ βρισκόταν στη διαδικασία παραίτησής του από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έκανε λόγο για «καλά οργανωμένο παράκεντρο εξουσίας» που δρούσε στη χώρα, τονίζοντας ότι «οι κατηγορούμενοι πουλούσαν υπηρεσίες σε συγκεκριμένα πολιτικά πρόσωπα».

Ο έλεγχος , όπως είπε, έγινε μέσω ειδικής υπηρεσίας του Ευρωκοινοβουλίου και τον ενημέρωσαν ότι πράγματι υπήρξε στόχος.

«Δέκα ημέρες αργότερα παρέλαβα τα επίσημα ευρήματα και προσέφυγα στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου καταθέτοντας μήνυση» είπε, συμπληρώνοντας πως στη συνέχεια αναζήτησε ύποπτα μηνύματα στο κινητό του. «Όταν έμαθα για τα μηνύματα αυτά, τα εντόπισα μέσα σε δεκάδες που δεχόμουν εκείνη την περίοδο λόγω της εκστρατείας μου. Ένα από τα ύποπτα μηνύματα είχε ανοιχθεί, αλλά δεν είχα πατήσει τον σύνδεσμο. Ήταν μηνύματα-δολώματα που σχετίζονταν με την υποψηφιότητά μου» περιέγραψε και απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις εξέφρασε τη θέση πως η επίθεση δεν συνδέεται με τη θητεία του ως ευρωβουλευτή, αλλά με την πολιτική του δραστηριότητα στην Ελλάδα».

Η παρακολούθηση του Νίκου Ανδρουλάκη συνέπεσε, όπως εξήγησε, χρονικά με τις διαδικασίες για τη διαδοχή στο ΠΑΣΟΚ

«Όταν ενημερώθηκα για τις ημερομηνίες που η ΕΥΠ παρακολουθούσε το τηλέφωνό μου, διαπίστωσα ότι αυτό έγινε μετά από τρεις αποτυχημένες προσπάθειες μόλυνσης με το Predator. Η παρακολούθηση ξεκινάει τότε και τελειώνει λίγες ημέρες μετά την εκλογή μου στην ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Δεν είναι αυτό ύποπτο;» ανέφερε και απευθυνόμενος στο δικαστήριο διερωτήθηκε σε έντονο ύφος:

«Ποιος υπερασπίζεται την ελληνική δημοκρατία; Εγώ είχα απόπειρα παρακολούθησης και είμαι εδώ! Αρχηγοί των Ενόπλων Δυνάμεων, που είχαν το Predator, δεν είναι καν παρόντες!» είπε και έστρεψε τα βέλη του στην κυβέρνηση λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός «αρνείται να εφαρμόσει την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας» και πως «γι’ αυτό έχουμε προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων».

Ο κ. Ανδρουλάκης υποστήριξε ότι η αποτυχημένη παγίδευση του τηλεφώνου του με το λογισμικό Predator οδήγησε στην απόφαση για τη συμβατική παρακολούθησή του από την ΕΥΠ. «Επειδή δεν πέτυχε η εγκατάσταση, στράφηκαν στην ΕΥΠ για να συλλέξουν ό,τι μπορούσαν», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όταν κλήθηκε να εξηγήσει τα πιθανά κίνητρα που οδήγησαν στην παρακολούθηση του ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι

«θα μπορούσε να είναι είτε για εκβιασμό είτε για να γνωρίζουν τη στρατηγική του κόμματος....Όταν αποκτούν πρόσβαση σε ένα κινητό, αποκτούν πρόσβαση σε όλα. Εκείνη την περίοδο συνομιλούσα με πρώην πρωθυπουργούς, όπως τον κ. Σημίτη και τον κ. Παπανδρέου. Μέσω εμού, ουσιαστικά παρακολουθούσαν και εκείνους», κατέθεσε ενώ αναφερόμενος στους κατηγορουμένους εκτίμησε πως «είχαν οικονομικό όφελος» σημειώνοντας πάντως πως δεν τους γνωρίζει .