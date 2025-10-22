Το Μαξίμου πιστεύει ότι στο τέλος θα είναι ο Κ. Μητσοτάκης κερδισμένος και χαμένος ο Ν. Δένδιας αφού δυσαρεστεί ένα σημαντικό κομμάτι των συντηρητικών ψηφοφόρων.

«Στο τέλος η κοινωνία θα μας κρίνει». Σε αυτήν την φράση συνοψίζεται η απάντηση του Μαξίμου στο ηχηρό «άδειασμα» του Ν. Δένδια.

Το επόμενο επεισόδιο στο ενδοκυβερνητικό σίριαλ με επίδικο το timing της τροπολογίας θα γυριστεί σήμερα στη Βουλή. Στην ονομαστική ψηφοφορία όπου ο υπουργός Άμυνας θα κληθεί με την ψήφο του να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει την συγκεκριμένη τροπολογία (την οποία και συνυπογράφει) ακόμη κι αν διαφωνεί με αυτήν.

Κι αν η αντιπολίτευση δεν κατέθετε αίτημα για ονομαστική ψηφοφορία – σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews – ήταν έτοιμη να το υποβάλλει η ίδια η κυβέρνηση προκειμένου να φέρει τον Ν. Δένδια προ των ευθυνών του.

Διαφοροποίηση Δένδια την ώρα της ομιλίας του πρωθυπουργού

Η εικόνα μιας ραγισμένης κυβέρνησης (διαφοροποίηση Ν. Δένδια) και μιας κερματισμένης παράταξης (εχθρική στάση Αν. Σαμαρά , Κ. Καραμανλή) προκαλεί προβληματισμό ακόμη και σε εκείνους τους συνεργάτες του πρωθυπουργού που του εισηγήθηκαν να αδιαφορήσει όταν έμαθαν ότι ο καθ’ ύλην αρμόδιος υπουργός για την υπεράσπιση της τροπολογίας θα απουσιάζει από την βουλή. Με το απλοϊκό επιχείρημα ότι την τροπολογία την υπέγραψαν επτά υπουργοί και οι έξι έλειπαν!

Μέχρι που έφθασε στα mail όλων η γραπτή δήλωση του Ν. Δένδια με την οποία έπαιρνε σαφείς αποστάσεις από το περιεχόμενο της τροπολογίας που εκείνος θα κληθεί να εφαρμόσει!

Και πότε; Την ώρα που ο Κ. Μητσοτάκης βρισκόταν στο Βήμα της βουλής και υπερασπιζόταν με πάθος το περιεχόμενο της τροπολογίας.

Αργότερα το καθάρισμα του μνημείου...

Αφού ο υπουργός Άμυνας υπερασπίστηκε την αυτονόητη ιερότητα του Αγνώστου Στρατιώτη χώρου ανέφερε:

«Όπως ορθά ανέφερε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο ιδεώδης τρόπος να εξετάσουμε το πώς θέλουμε να είναι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη, είναι να το αποστειρώσουμε από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Μετά την τραγωδία των Τεμπών, ο χώρος μπροστά από το Μνημείο συνδέθηκε με το καθολικό αίτημα της κοινωνίας για απόδοση δικαιοσύνης. Άλλωστε, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, με την παρουσία του στον χώρο, εκδήλωσε έμπρακτα τον σεβασμό του στα θύματα. Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί».

Όπερ μεθερμηνευόμενο -σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη- η καθαριότητα και η αποκατάσταση του χώρου θα γίνει αλλά κάποτε άλλοτε.. Όχι τώρα. Αφού θα υπάρχει απόσταση από την τρέχουσα επικαιρότητα που σχετίζεται με τα αιτήματα και τον θρήνο των συγγενών των Τεμπών.

Με σαφή την αιχμή ότι και ο ίδιος ο πρωθυπουργός έδειξε στο παρελθόν την ίδια ευαισθησία στο θέμα αποδίδοντας τιμές στους νεκρούς των Τεμπών επισκεπτόμενος το άτυπο μνημείο στο σημείο.

Το οποίο σημαίνει ότι αυτό που δεν έκανε ο δήμαρχος της Αθήνας – να καθαρίσει- κατά πάσα πιθανότητα δεν θα το πράξει ούτε η κυβέρνηση!

Το debate πρωθυπουργού – υπουργού Άμυνας

Το δεύτερο συμπέρασμα που έβγαλαν οι παριστάμενοι βουλευτές της Ν.Δ. είναι ότι ο Κ. Μητσοτάκης μετατοπίστηκε προς τα δεξιά θέτοντας στο στόχαστρό του κυρίως τον Κ. Βελόπουλο και ο Ν. Δένδιας προς τα αριστερά ..

Η αλήθεια είναι ότι ο υπουργός Άμυνας έχει αποφασίσει να μην χαλάσει επ’ ουδενί το συναινετικό προφίλ που επιμελώς χτίζει χρόνια τώρα. Όπως αλήθεια είναι ότι ο πρωθυπουργός αποφάσισε να καλύψει το πιο δεξιό ακροατήριο του που κατηγορούσε την κυβέρνηση ότι ανέχεται τα «τσαντίρια της Κωνσταντοπούλου».

Το Μαξίμου πιστεύει ότι στο τέλος θα είναι ο Κ. Μητσοτάκης κερδισμένος και χαμένος ο Ν. Δένδιας αφού δυσαρεστεί ένα σημαντικό κομμάτι των συντηρητικών ψηφοφόρων.

Στον αντίποδα , όσοι βουλευτές υιοθετούν την στάση Δένδια πιστεύουν ότι ο υπουργός Άμυνας «άδειασε» το Μαξίμου επειδή χρεώνει στο επιτελείο του πρωθυπουργού σειρά λαθών στην διαχείριση κρίσεων. «Λάθη τα οποία εκ των υστέρων ζητάει από τους υπουργούς του να τα διορθώσουν αναλαμβάνοντας ένα κόστος που δεν τους αναλογεί» όπως έλεγαν χαρακτηριστικά.

Και ο κλήρος πέφτει στον Μ. Χρυσοχοΐδη

Το μόνο σίγουρο είναι ότι μετά την έκβαση της τροπολογίας η κυβερνητική συνοχή ..αλλάζει πίστα όταν :

-Ο υπουργός στον οποίο αναθέτει ο πρωθυπουργός να επιβάλλει τον νόμο και την τάξη του γυρνάει την πλάτη

- οι υπόλοιποι υπουργοί παίρνουν το μήνυμα ότι έχει χαθεί το κοντρόλ

- έχει χαθεί κάθε δίαυλος πραγματικής συνεννόησης ανάμεσα στον πρωθυπουργό και έναν κορυφαίο υπουργό

Και όταν τελικά ο μόνος που θα κληθεί να υλοποιήσει τον νόμο και να βγάλει το φίδι από την τρύπα θα είναι ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μ. Χρυσοχοΐδης ο οποίος από σήμερα θα βρεθεί αντιμέτωπος με πιθανές «απαγορευμένες» διαδηλώσεις στο μνημείο από συγγενείς αλληλέγγυους και μέρος της αντιπολίτευσης.