Το διπλό «χτύπημα» του Νίκου Δένδια για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Σε «αρένα» μετατράπηκε η Βουλή κατά τη συζήτηση της τροπολογίας για τον Άγνωστο Στρατιώτη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να διασταυρώνουν τα ξίφη τους σε μια από τις πιο θυελλώδεις συνεδριάσεις του τελευταίου διαστήματος και τον Νίκο Δένδια να παίρνει αποστάσεις από το Μέγαρο Μαξίμου την ώρα που μιλούσε ο πρωθυπουργός.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο για μια ρύθμιση εθνικής ευθύνης και δημοκρατικής ευαισθησίας, και για μια απαραίτητη επιλογή για να διατηρηθεί ο χαρακτήρας του μνημείου, διαμηνύοντας ταυτόχρονα πως εφεξής δεν θα γίνουν ανεκτές οι φθορές ή οι ακτιβιστικές δράσεις στον χώρο από κανέναν, συμπεριλαμβανομένων και των συγγενών των θυμάτων της τραγωδίας των Τεμπών.

«Δεν είναι το μνημείο ταμπλό για ανάρτηση αιτημάτων, όσο σεβαστά και αν είναι αυτά», είπε χαρακτηριστικά, ενώ απευθυνόμενος ειδικά στους γονείς, τόνισε ότι ένα είδος ακτιβισμού σε ιστορικό σημείο δεν υπηρετεί τα αιτήματά τους. «Οι γονείς πρέπει να πάρουν όλες τις απαντήσεις», είπε εν συνεχεία, ενώ κάλεσε τους συγγενείς των θυμάτων της τραγωδίας να μην δίνουν «περιθώρια σε πολιτικούς αδίστακτους να οικειοποιηθούν το πένθος τους».

Η αναφορά αυτή είχε ως στόχο τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, την οποία ενέταξε σε αυτούς «που όταν είδαν τα Τέμπη να φεύγουν από το φως της δημοσιότητας και τα δημοσκοπικά ποσοστά τους να πέφτουν, έκαναν ό,τι ήταν δυνατόν να την επαναφέρουν». Παράλληλα εξαπέλυσε πυρά στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας πως έχει γίνει παρακολούθημα των πιο ακραίων φωνών, ενώ έβαλε στο στόχαστρο και τον Κυριάκο Βελόπουλο, διερωτώμενος τι θα πει στους ψηφοφόρους του πως δεν θα ψηφίσει την προστασία του μνημείου;

«Το Υπουργείο Άμυνας μπορεί να έχει αντίληψη για το πως θα διαμορφωθεί στο μέλλον ο χώρος ώστε να μην τίθεται σύγχυση για το τι είναι δημόσιος χώρος και τι εθνικό μνημείο», ξεκαθάρισε ο πρωθυπουργός.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το διπλό «χτύπημα» Δένδια

Ωστόσο την ώρα που πραγματοποιούσε την ομιλία του ο πρωθυπουργός, ο Νίκος Δένδιας- που είναι και ο επισπεύδων υπουργός της τροπολογίας και δεν εμφανίστηκε στην Ολομέλεια και αυτός που θα κληθεί να πάρει τις τελικές αποφάσεις- διαφοροποιήθηκε με γραπτή του δήλωση τονίζοντας πως «το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για πολιτικούς σκοπούς».

«Το Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη ενώνει τους Έλληνες νυν και αεί. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι Ένοπλες Δυνάμεις δεν πρόκειται να το αντιμετωπίσουν σαν αντικείμενο άσκησης πολιτικής και διχασμού της κοινωνίας. Στην κατεύθυνση αυτή θα κινηθούμε. Ο σεβασμός στους νεκρούς των Εθνικών Αγώνων και στην Ιστορία είναι συλλογικό καθήκον και ευθύνη όλων μας», επισήμανε χαρακτηριστικά τροφοδοτώντας την ένταση.

Επιπλέον, μιλώντας σε εκδήλωση για την παρουσίαση του ημερολογίου των ενόπλων δυνάμεων της περιόδου 1940-1941, ο Νίκος Δένδιας επεσήμανε:

«Αλίμονο αν χάσουμε τη συλλογικότητα και το κοινό καλό ως υπέρτατο αγαθό. Νομίζω ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις συμβολίζουμε με τον πλέον καθαρό τρόπο την αίσθηση της εθνικής ενότητας και της επιβίωσης του υπέρτερου καλού και δεν ξεχνούν ποτέ».

«Θέλετε να τραβήξετε το αυτί του Δένδια»

Η στάση του Νίκου Δένδια, αλλά και η επιλογή της κυβέρνησης να περάσει την «καυτή πατάτα» στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αποτέλεσε βασικό επιχείρημα της κριτικής που άσκησαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. «Παίρνετε άριστα στο παρασκήνιο, αλλά στο προσκήνιο παίρνετε μηδέν. H χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή. Θέλετε να τραβήξετε δημόσια το αυτί του κ. Δένδια», είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταλογίζοντας «φαρισαϊσμό, αλαζονεία και προσπάθεια διχασμού» στην κυβέρνηση.

«Όταν βγάζατε selfies δίπλα στον Εύζωνα με τον Άδωνι Γεωργιάδη, τότε είχατε άλλες ευαισθησίες; Αυτό που σας πείραξε είναι ο πατέρας που έχασε το παιδί του! Φαρισαίοι, υποκριτές!», είπε σε έντονο ύφος ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απευθυνόμενος στα έδρανα των βουλευτών της ΝΔ και κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι θέλει να «ψαρέψει στα θολά νερά της ακροδεξιάς», ερχόμενος σε αντιπαράθεση με τον Κυριάκο Βελόπουλο.

«Έφυγε σαν λαγός εξαιτίας της οξύτατης διαφοροποίησης του Νίκου Δένδια», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος από την πλευρά του, σχολιάζοντας ότι την ώρα που μιλούσε δεν ήταν εκεί ο πρωθυπουργός. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ έκανε λόγο για «κυβέρνηση ρεντίκολο» που κατέθεσε μια «τροπολογία ντροπής, που προσβάλλει το Σύνταγμα της χώρας μας, την ιστορική μνήμη, τις δημοκρατικές αξίες και τους αγώνες των πολιτών».

Πυρά εξαπέλυσαν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, με την ένταση να χτυπά κόκκινο κατά τη συζήτηση των ενστάσεων αντισυνταγματικότητας, οι οποίες απορρίφθηκαν από την κυβέρνηση. Η ψηφοφορία για την τροπολογία θα διεξαχθεί αύριο το πρωί και θα είναι ονομαστική καθώς κατέθεσε σχετικό αίτημα το ΚΚΕ.