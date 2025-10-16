«Γιατί το λέμε όλοι οι υπόλοιποι, αλλά να το πουν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία, ελέγχονται οι ισχυροί;»

Η Άννα Διαμαντοπούλου σχολιάζει με έντονο ύφος την τρέχουσα εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τονίζοντας ότι ενώ ελέγχονται οι αδύναμοι, οι ισχυροί φαίνεται να παραμένουν απροστάτευτοι από έλεγχο. Στην παρέμβασή της, αναφέρεται στις βουλεύτριες Αποστολάκη και Λιακούλη, οι οποίες όπως λέει, καταγγέλλουν ένα μεγάλο σκάνδαλο που αναδιανέμει χρήματα από αγρότες σε απατεώνες. Η κα Διαμαντοπούλου κάλεσε σε διαφάνεια και έλεγχο των ισχυρών, υποστηρίζοντας ότι είναι σημαντικό να αποδειχθεί ότι οι ισχυροί δεν είναι υπεράνω των ελέγχων.

Η ανάρτηση της Άννας Διαμαντοπούλου

Εάν παρακολουθείτε αυτές τις μέρες αυτό που γίνεται στη Βουλή είναι σαν να έχει αναβιώσει ο Μαυρογιαλούρος και ο Γκρούεζας. Ακριβώς όμως. Έχουμε δύο βουλευτίνες, την κυρία Αποστολάκη και την κυρία Λιακούλη, οι οποίες σε καθημερινή βάση πραγματικά αναδεικνύουν και καταγγέλλουν το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει γίνει σε αυτόν τον χώρο και το οποίο αναδιανέμει χρήματα από αγρότες σε απατεώνες.

Και προσέξτε τι είπε ο κος Καραμανλής. Ότι ελέγχονται οι αδύναμοι και δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στους ισχυρούς. Γίνεται όλο αυτό στη Βουλή και δεν έρχονται στη Βουλή τα πολιτικά πρόσωπα και θα έλεγα και στον κ. Καραμανλή ζήτησε ποτέ επειδή πρέπει να ελέγχονται οι ισχυροί, ζήτησε ποτέ να ρθει στη Βουλή ο κ. Καραμανλής να ρθει ο κ. Βορίδης, να ρθει ο κ. Τριαντόπουλος; Δηλαδή πώς το λέει έτσι από μακριά; Γιατί το λέμε όλοι οι υπόλοιποι Αλλά να το πουν και μέσα στη Νέα Δημοκρατία Ελέγχονται οι ισχυροί;

