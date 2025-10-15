Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, έγραψε σε ανάρτησή του ο Ζελένσκι μετά την επικοινωνία που είχε με τον Μητσοτάκη.

Τηλεφωνική επικοινωνία είχε νωρίτερα την Τετάρτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Οι δύο άνδρες κατά τη διάρκεια της επικοινωνίας τους συζήτησαν τις τελευταίες εξελίξεις στην Ουκρανία, ενόψει και της επικείμενης Συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 23 και 24 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες.

Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον Ζελένσκι για τη Σύνοδο Κορυφής για την Ειρήνη που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Σαρμ Ελ Σέιχ της Αιγύπτου.

O Βολοντίμιρ Ζελένσκι έκανε σχετική ανάρτηση για την επικοινωνία τους όπoυ ενημέρωσε πως «ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης μόλις επέστρεψε από τη σύνοδο κορυφής στο Σαρμ Ελ Σέιχ, η οποία σηματοδότησε ένα σημαντικό ειρηνευτικό επίτευγμα για τη Μέση Ανατολή. Και θα ήταν σωστό να διατηρηθεί και να αξιοποιηθεί αυτή η δυναμική. Η παγκόσμια ενότητα πέτυχε σε αυτήν την περιοχή και τώρα πρέπει να γίνουν τα πάντα για να τερματιστεί ο πόλεμος της Ρωσίας εναντίον της Ουκρανίας - αυτός ο πόλεμος παραμένει η μεγαλύτερη πηγή παγκόσμιας αστάθειας και κινδύνου σήμερα. Αλλά όπως και παντού, η ειρήνη είναι δυνατή μέσω της δύναμης και, σε περίπτωση επιθετικότητας της Ρωσίας, πρέπει να αναγκαστεί να σταματήσει τον πόλεμο.

»Ενημέρωσα τον πρωθυπουργό για την κατάσταση στην Ουκρανία και για τα πλήγματα της Ρωσίας κατά του ενεργειακού μας συστήματος. Εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την αεράμυνά μας όσο το δυνατόν περισσότερο πριν ξεκινήσει ο χειμώνας. Η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να βοηθήσει στη διάσωση ζωών και είμαι ευγνώμων γι' αυτό.

{https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1978480705588834330}