Ο Γιωργός Ζαλίδης χαρακτήρισε τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «καρδιά του προβλήματος» του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Δύσκολο έως αδύνατο» χαρακτήρισε το ενδεχόμενο να γίνουν οι πληρωμές των αγροτικών ενισχύσεων τον Οκτώβριο, ο Α’ αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γιώργος Ζαλίδης, μιλώντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλή, εκτιμώντας ωστόσο πως το επόμενο διάστημα θα δοθεί, «σε ένα βαθμό» η προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης.

Ο κ. Ζαλίδης χτύπησε «καμπανάκι» για τον ΟΠΕΚΕΠΕ λέγοντας πως «είναι όσο ποτέ επικίνδυνο να κρατήσουμε την πιστοποίηση του Οργανισμού», υπενθυμίζοντας πως «για να γίνουν πληρωμές, πρέπει να έχει πιστοποίηση».

Ο ίδιος μίλησε για την περίοδο που διετέλεσε ενεργών πρόεδρος του Οργανισμού για ένα διάστημα μετά την αποχώρηση Σαλάτα, σημειώνοντας πως τον περασμένο Ιούνιο βρέθηκε σε μια οριακή κατάσταση.

«Στις 15 Ιουνίου προσπαθούσαμε να αποφασίσουμε εάν είμαστε έτοιμοι σύμφωνα με ενωσιακό πλαίσιο, να κάνουμε πληρωμή. Διαπιστώσαμε ότι έλειπε το πληροφοριακό σύστημα καταχώρησης ελέγχου. Αν την κάναμε θα είχαμε αυτόματα δημοσιονομική διόρθωση. Ήταν το διακύβευμα του να πληρώσουμε ή να κρατήσει η χώρα το πλοίο», είπε, εξηγώντας γιατί δεν έγινε τελικά η πληρωμή.

Ο ίδιος κατέθεσε πως έχει προκύψει μεγάλο ζήτημα με τα οικολογικά σχήματα, τονίζοντας χαρακτηριστικά πως «έτσι όπως είναι σχεδιασμένα, όχι την ΑΑΔΕ στο Θεό να πάμε δεν θα μπορέσουν αυτά να ελεγχθούν». Ο μάρτυρας ανέφερε πως περίπου 40.000 από τα ΑΦΜ που αφορούν οικολογικά σχήματα είναι δεσμευμένα, περίπου τα μισά, όπως διευκρίνισε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο κ. Ζαλίδης χαρακτήρισε τα Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων «καρδιά του προβλήματος», λέγοντας πως τα παραστατικά των δεσμευμένων ΑΦΜ πέρασαν μέσα από το 8% των ΚΥΔ, σημειώνοντας πως βρίσκονται υπό έλεγχο από την οικονομική αστυνομία. «Ξέρετε τι θεσμικό κενό υπάρχει στα ΚΥΔ; Εσείς όταν κάνετε δήλωση ο λογιστής σας έχει. Στην δήλωση στα ΚΥΔ έχει μόνο ο αγρότης. Θα έπρεπε να υπάρχει συνευθύνη», ανέφερε εν συνεχεία.

Μέρος του προβλήματος σύμφωνα με τον ίδιο είναι και το ότι υφίσταται σχέση μεταξύ τεχνικού συμβούλου και ΚΥΔ, ενώ στεκόμενος στον ρόλο του τεχνικού συμβούλου είπε πως επειδή είναι «ενιαίας και για αίτηση και για πληρωμή, δεν δίνει εχέγγυα για δύο ξεχωριστά και ανεξάρτητα συστήματα».

Αναφορά στην έφοδο της OLAF στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Ζαλίδης δήλωσε πως τον προβληματίζει το γεγονός, από τη στιγμή που ελέγχουν τον Οργανισμό ήδη 4 εισαγγελείς.