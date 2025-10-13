Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση, ποσοστό 45,1% απαντά «κανένα», σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll.

Επτά στους 10 Έλληνες (ποσοστό 70,7%) κρίνει αρνητικά τη θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Opinion Poll, που παρουσίασε το Action 24.

Το 27,5%, αντίστοιχα κρίνει θετικά ή μάλλον θετικά ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 1,8% απάντησε δεν γνωρίζει.

Πρόθεση και εκτίμηση ψήφου

Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να έχει το προβάδισμα με ποσοστό 24,3%, ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,1%, η Ελληνική Λύση είναι τρίτο κόμμα με 8,9% και οριακά ακολουθεί η Πλεύσης Ελευθερίας με 8,8%, και το ΚΚΕ με 6,1%. Ποσοστό 3,6% συγκεντρώνει ο ΣΥΡΙΖΑ ενώ με 3,6% ακολουθεί η Φωνή Λογικής.

Τα υπόλοιπα κόμματα συγκεντρώνουν: 2,6% το ΜέΡΑ25, 2,1% το Κίνημα Δημοκρατίας, 1,9% η Νίκη και 1% η Νέα Αριστερά.

Στην εκτίμηση ψήφου η Νέα Δημοκρατία έχει προβάδισμα με 30,1%, δεύτερο κόμμα ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 13,8%, τρίτη η Ελληνική Λύση με 11,1%, οριακά χαμηλότερα η Πλεύση Ελευθερίας με 10,9%, 7,9% συγκεντρώνει το ΚΚΕ, 4,5% λαμβάνουν ΣΥΡΙΖΑ και Φωνή Λογικής αντίστοιχα, και 3,2% το ΜέΡΑ25. Ποσοστό της τάξης του 2,6% συγκεντρώνει το Κίνημα Δημοκρατίας, 2,3% η Νίκη και 1,2% η Νέα Αριστερά.

Στο ερώτημα ποιο κόμμα ασκεί την καλύτερη αντιπολίτευση, η απάντηση «κανένα» σάρωσε με ποσοστό 45,1% ενώ ακολουθεί η Πλεύση Ελευθερίας με 13%, η Ελληνική Λύση και το ΠΑΣΟΚ με 11,4%, αντίστοιχα και το ΚΚΕ με 6,3%. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα πιο χαμηλά με το ποσοστό του να φτάνει μόλις το 4,3%.

Το κόμμα Τσίπρα

Στο ερώτημα των ημερών για το κόμμα Τσίπρα, στην πλειοψηφία τους και με ποσοστό 69,5% οι ερωτώμενοι απάντησαν ότι δεν θα μπορούσαν ποτέ να το ψηφίσουν, ενώ ένα 17,5% φάνηκε να είναι θετικό στο ενδεχόμενο. Σίγουρα α το ψήφιζε απάντησε το 8,6% ενώ δεν ξέρω/δεν απαντώ δήλωσε το 4,5%.

Συγκριτικά με τον Σεπτέμβρη του 2025, φαίνεται πως αυτοί που σίγουρα θα ψήφιζαν το κόμμα Τσίπρα αυξήθηκαν από το 6,5% στο 8,6% ενώ μειώθηκαν αυτοί που θα μπορούσαν να το ψηφίσουν από 25,3% στο 17,5%. Αύξηση όμως παρουσίασε και το ποσοστό εκείνων που δεν θα μπορούσαν ποτέ να ψηφίσουν το κόμμα Τσίπρα από 63,5% έφτασαν στο 69,5% σε έναν μήνα. Σημαντικές διαφορές καταγράφονται στις απαντήσεις ανάλογα με το πολικό υπόβαθρο των ψηφοφόρων.

Καταλληλότερος πρωθυπουργός ξανά ο Κανένας

Ο Κανένας κρίνεται (ως είθισται) ο καταλληλότερος πρωθυπουργός με ποσοστό να φτάνει στο 31,3% ενώ ακολουθεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης με 28,1%. Αμέσως επόμενο πρόσωπο είναι η Ζωή Κωνσταντοπούλου με 7,9& και με ελάχιστη διαφορά στο 7,8% ακολουθεί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην 4η θέση βρίσκεται ο Κυριάκος Βελόπουλος με 7,5%, με 2% ακολουθούν οι Αφροδίτη Λατινοπούλου και Δημήτρης Κουτσούμπας ενώ κάτω από το όριο του 2%, με 1,8% βρίσκεται ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ωστόσο, σύμφωνα με τη δημοσκόπηση η ακρίβεια και ο πληθωρισμός είναι το πιο σημαντικό πρόβλημα για την κοινωνία με ποσοστό της τάξης του 55,5%, Ακολουθεί η οικονομία με 25,6%, η απονομή δικαιοσύνης και το κράτος δικαίου με 16,1% και η διαφθορά με 15,9%. Η κατάσταση στο ΕΣΥ απασχολεί το 14,6% των ερωτηθέντων ενώ 10,6% και 10,5% συγκεντρώνουν τα εθνικά θέματα/ελληνοτουρκικά και οι τιμές και το κόστος ενέργειας αντίστοιχα. Τέλος, ποσοστό της τάξης του 9,6% θεωρεία κρίσιμο ζήτημα και την κατάσταση στην Παιδεία.