Σφοδρή κριτική άσκησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, στον πρωθυπουργό με αφορμή την απόφασή του να θέσει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη υπό την εποπτεία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, αλλά και τη σιωπή του για την επέτειο της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα ναζιστικά στρατεύματα.

Η κα Κωνσταντοπούλου, σε ανάρτησή της, υπογράμμισε ότι «το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει να κάνει με κανένα υπουργείο, ούτε με όπλα και εξουσίες, αλλά με φρόνημα, συναίσθημα, συνείδηση και μνήμη».

Αναφερόμενη στην 23ήμερη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, πατέρα του 19χρονου Ντένη Ρούτσι που έχασε τη ζωή του στο δυστύχημα των Τεμπών, τόνισε ότι ο Πρωθυπουργός «αναστατώθηκε» από μια ειρηνική και συγκινητική κινητοποίηση, η οποία «σε τίποτε δεν πείραξε το Μνημείο, αλλά ενεργοποίησε ολόκληρη την κοινωνία στη διεκδίκηση δικαιοσύνης και τιμής για τα θύματα».

«Οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας δεν ήταν υπουργοί ή πρωθυπουργοί, αλλά απλοί άνθρωποι που είχαν ψυχή και ανθρωπιά. Αυτό που έχει ο Πάνος Ρούτσι. Αυτό που λείπει από τον Κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας σημείωσε ότι «η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των θυμάτων και της δικαιοσύνης είναι πράξη απόλυτα συμβατή με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη» και υπογράμμισε ότι «τις τελευταίες 23 ημέρες το Μνημείο αυτό απέκτησε ξανά νόημα, συνδέοντας τη μνήμη με τη ζωή».

Κλείνοντας, δήλωσε:

«Αυτές τις ημέρες τιμήθηκε η Ελλάδα που δεν σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά τα προστατεύει και τα τιμά. Η Ελλάδα της Δικαιοσύνης, της Μνήμης και της Ανθρωπιάς.»

Χθες ήταν η Επέτειος της Απελευθέρωσης της Αθήνας από τα Ναζιστικά στρατεύματα Κατοχής! Ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης, στην μακροσκελή χθεσινή ανάρτησή του, το ξέχασε. Κατά τα άλλα, κόπτεται να προστατεύσει το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη από τους πολίτες.

Θα το θέσει, λέει, υπό το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. «Αναστατώθηκε», μας λέει, ο Πρωθυπουργός, από την επί 23 ημέρες διαμαρτυρία και απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι, που σε τίποτε δεν πείραξε το Μνημείο, αλλά συγκίνησε κι ενεργοποίησε ολόκληρη την κοινωνία, σε μια ειρηνική, τρυφερή και αποφασιστική κινητοποίηση αυτοδιακινδύνευσης για τη διεκδίκηση Δικαιοσύνης, και τιμής στο νεκρό παιδί του.Κάποιος να πει στον Πρωθυπουργό ότι το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη δεν έχει να κάνει με κανένα Υπουργείο.

Δεν έχει να κάνει με όπλα κι εξουσίες, αλλά με φρόνημα, συναίσθημα, συνείδηση και μνήμη. Οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν υπερασπιζόμενοι την πατρίδα μας δεν ήταν Υπουργοί, Πρωθυπουργοί ή εντεταλμένοι κυβερνητικοί. Άνθρωποι απλοί ήταν, οι παππούδες, οι γιαγιάδες, οι πρόγονοί μας, που όταν χρειάστηκε, πήγαν ξυπόλυτοι να πολεμήσουν και αψήφησαν τα άρματα και τα όπλα των αντιπάλων. Είχαν ψυχή και ανθρωπιά. Αυτό που έχει ο Πάνος Ρούτσι. Αυτό που λείπει από τον Κ.Μητσοτάκη.

Η υπεράσπιση των δικαιωμάτων, των θυμάτων, της Δικαιοσύνης, είναι πράξη απόλυτα συμβατή με το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη. Η υπεράσπιση της Μνήμης έναντι της Λήθης. Η υπεράσπιση της Δικαιοσύνης και της Αλήθειας έναντι της Συγκάλυψης. Αυτό που έγινε επί 23 ημέρες μπροστά από το Μνημείο ήταν η πιο σύγχρονη τιμή και επανανοηματοδότηση αυτού του χώρου.

Αυτό που γίνεται από τις 28 Φεβρουαρίου 2025 μπροστά στο μνημείο, ένα νέο, ζωντανό, αυτοσχέδιο και χειροποίητο μνημείο, με τα ονόματα των θυμάτων του Εγκλήματος των Τεμπών γραμμένα στο πεζοδρόμιο και γύρω-γύρω βασιλικούς και άνθη, και δίπλα στο κάθε όνομα ένα φαναράκι που το ανάβουν κάθε βράδυ νέα παιδιά, η ομάδα Μέχρι Τέλους, που κάθε βράδυ στις 11.18μμ-11.21μμ, την ώρα της σύγκρουσης, διαβάζουν τα ονόματα και τις ηλικίες των θυμάτων των Τεμπών και τραγουδούν με κιθάρες τραγούδια του Μάνου Λοΐζου και του Παύλου Σιδηρόπουλου, αυτό είναι η πιο σύγχρονη τιμή στα αδικοχαμένα παιδιά και μεγαλύτερους ανθρώπους.

Αυτοί που έδωσαν τη ζωή τους για την Πατρίδα, έδωσαν τη ζωή τους για τον Άνθρωπο, για την Ειρήνη, για Δικαιοσύνη.

Αυτές τις 23 ημέρες συνδέθηκε η Μνήμη με την ζωή.

Αντίθετα με τον αναστατωμένο Πρωθυπουργό, πιστεύω ότι αυτές τις 23 ημέρες το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ήταν ηθικά και ιστορικά συνδεδεμένο με αυτά που αποτελούν τις σύγχρονες μάχες για μια πατρίδα ελεύθερη, δίκαιη, δημοκρατική, για μια Ελλάδα που δεν σκοτώνει τα παιδιά της, αλλά τα προστατεύει και τα τιμά.

