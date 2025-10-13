«Την ώρα που η Αθήνα τιμούσε την Απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα, εκείνος ανακοίνωνε τη μεταφορά της φύλαξης του μνημείου στο ΥΠΕΘΑ».

Σε ραδιοφωνική του συνέντευξη στο FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης ο Αλέξης Χαρίτσης δεν παρέλειψε να σχολιάσει την ανάρτηση του πρωθυπουργού σχετικά με τη φύλαξη του μνημείου του Άγνωστου Στρατιώτη, χαρακτηρίζοντας την κίνηση «επικίνδυνα παιχνίδια με τους θεσμούς».

Όπως τόνισε, η ανακοίνωση για τη μεταφορά της φύλαξης έγινε την ώρα που η Αθήνα τιμούσε την απελευθέρωσή της από τα ναζιστικά στρατεύματα, γεγονός που αποδεικνύει «αντιθεσμική και επικίνδυνη στάση». Ο Χαρίτσης επισήμανε ότι η εμπλοκή του στρατού στη δημόσια ζωή παραπέμπει σε αυταρχικές λογικές και πρόσθεσε: «Δεν θα περάσει στην Ελλάδα ο τραμπισμός του Μητσοτάκη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, η ουδετερότητα απέναντι σε τέτοιες ενέργειες ισοδυναμεί με συνενοχή και τόνισε ότι η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να διαμορφώσει ένα σαφές και καθαρό πρόγραμμα με αριστερό πρόσημο, απέναντι σε μια κυβέρνηση που, όπως ανέφερε, οδηγεί την κοινωνία σε εκρηκτικές συνθήκες μέσω των εργασιακών νόμων, του πληθωρισμού και των κοινωνικών ανισοτήτων.

Παράλληλα ερωτηθείς για την συμφωνία για την απελευθέρωση των ομήρων από τη Χαμάς την χαρακτήρισε ως «μια χαραμάδα ελπίδας», τονίζοντας όμως πως «πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί απέναντι στις διαθέσεις Τραμπ και Νετανιάχου». Επισήμανε πως «όλη αυτή η φρικιαστική γενοκτονία μεταδίδεται σε live μετάδοση – δεν έχει ξανασυμβεί αυτό στην ανθρώπινη ιστορία» και ότι το τέλος της «θα εξαρτηθεί από τη δύναμη των λαών που αντιστέκονται».

Οι λαοί πίεσαν, όχι οι κυβερνήσεις

Τόνισε ότι η μετατόπιση στάσης πολλών δυτικών κυβερνήσεων οφείλεται στις μαζικές κινητοποιήσεις των πολιτών, «που βγήκαν κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους, αναγνωρίζοντας το κράτος της Παλαιστίνης και ζητώντας κυρώσεις στο Ισραήλ». Κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση για «στάση ντροπής», λέγοντας πως «ο Μητσοτάκης είναι ο τελευταίος πιστός σύμμαχος του καταζητούμενου από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο Νετανιάχου». «Η στάση αυτή προσβάλλει την ιστορία, τον πολιτισμό και τα εθνικά μας συμφέροντα», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Απούσα η Ελλάδα - παρίας των διεθνών εξελίξεων

Αναφερόμενος στη στάση της ελληνικής κυβέρνησης, σημείωσε πως «ο Μητσοτάκης έχει μετατρέψει τη χώρα σε παρία των διεθνών εξελίξεων». Ενώ άλλες χώρες πρωταγωνιστούν σε πρωτοβουλίες ειρήνευσης, η Ελλάδα απουσιάζει ηχηρά, είπε, φέρνοντας ως παράδειγμα την απουσία της από τις διαπραγματεύσεις για Ουκρανία, Συρία και Παλαιστίνη. Κατηγόρησε την κυβέρνηση για πολιτική «υπερεξοπλισμών, υποτέλειας και δεδομένης συμμαχίας με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» και υπογράμμισε: «Δεν μπορείς να επικαλείσαι το διεθνές δίκαιο αλά καρτ. Να σιωπάς για τη γενοκτονία και να το θυμάσαι μόνο στο Αιγαίο και την Κύπρο».

Για τον Αλέξη Τσίπρα «Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ασάφειας»

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι «είναι δικαίωμα και επιλογή του πρώην πρωθυπουργού να αποχωρήσει», όμως «χρειάζονται καθαρές θέσεις απέναντι σε μια αντικοινωνική και αντιθεσμική κυβέρνηση». Τόνισε πως «η προοδευτική αντιπολίτευση οφείλει να διαμορφώσει ένα λαϊκό μέτωπο με σαφές πρόγραμμα και καθαρό αριστερό πρόσημο». «Οι λογικές του μέσου όρου και τα θολά μηνύματα δεν δουλεύουν. Δεν έχουμε την πολυτέλεια της ασάφειας», είπε χαρακτηριστικά.

Το 13ωρο μας γυρίζει έναν αιώνα πίσω

Αναφερόμενος στο εργασιακό νομοσχέδιο που συζητείται στη Βουλή, υπογράμμισε πως «το 13ωρο γυρίζει τη χώρα έναν αιώνα πίσω». «Διαλύονται οι εργασιακές σχέσεις, το εισόδημα καταρρέει, ο πληθωρισμός θερίζει και η κοινωνία ζει μια εκρηκτική συνθήκη», είπε. Κάλεσε σε μαζική συμμετοχή στην απεργία και προειδοποίησε: «Πρέπει να διαλέξουμε πλευρά. Η ουδετερότητα σήμερα είναι συνενοχή».

{https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=1344142620450172&rdid=AeRId8oetJJVz03q}