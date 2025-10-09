«Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα - πέραν από σημαντική - εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ προιωνίζει εντελώς νέα πολιτικά δεδομένα για τον προοδευτικό χώρο».

Ο Γιάννης Ραγκούσης, με αφορμή την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα, καλεί τον ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία να εκφράσει δημόσια και ειλικρινή ευχαριστήρια λόγια προς τον πρώην πρόεδρο του κόμματος για την πολυετή προσφορά του.

Όπως υπογραμμίζει ο Ραγκούσης, η παραίτηση Τσίπρα αποτελεί καθοριστική εξέλιξη για τον ΣΥΡΙΖΑ και τον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, δημιουργώντας νέα πολιτικά δεδομένα που υπερβαίνουν τις αποφάσεις του πρόσφατου συνεδρίου.

Παράλληλα, σημειώνει ότι το κόμμα δεν πρέπει να σπεύσει να καθορίσει τις επόμενες κινήσεις του αλλά τονίζει ότι δύο πράγματα είναι αναγκαίο να γίνουν άμεσα:

Να εκφραστεί δημόσια η ευγνωμοσύνη στον Αλέξη Τσίπρα για την προσφορά του και να αναδειχθεί ο ηθικός και αξιακός συμβολισμός της απόφασής του να παραδώσει την έδρα του στο κόμμα με το οποίο εξελέγη. Μάλιστα τονίζει χαρακτηριστικά «ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί και οφείλει από τώρα να απευθύνει ένα ειλικρινές και δημόσιο ευχαριστώ στον Αλέξη Τσίπρα, για την ανεκτίμητη προσφορά του στο κόμμα».

Η τοποθέτηση Ραγκούση υπογραμμίζει την ανάγκη σεβασμού προς την πολιτική διαδρομή και την ιστορία του κόμματος.