«Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να έχει υψηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα» είπε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης.

«Η γραμμή που εκφράστηκε από τη δήλωση Φάμελλου είναι η ενδεδειγμένη. Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα. Το ίδιο λέει και ο Τσίπρας. Ο χώρος έχει περάσει μεγάλες εντάσεις. Το τελευταίο που θέλει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και της Αριστεράς ευρύτερα είναι νέες εντάσεις. Συνθέσεις θέλει», υπογράμμισε ο γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέργιος Καλπάκης σε συνέντευξή του στο OPEN, εκφράζοντας τη διαφωνία του με τον όρο «διάσπαση».

«Δεν συμφωνώ με όσους λένε ότι πρέπει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να έχει υψηλούς τόνους απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Η γραμμή ότι δεν είμαστε αντίπαλοι και ότι κοινός στόχος είναι η ήττα της ΝΔ στις επόμενες εκλογές συγκρατεί τον κόσμο και τα μέλη του κόμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα είχαμε φυγόκεντρες τάσεις», είπε, ενώ σε ερώτηση για το γεγονός ότι κάποιοι βουλευτές του κόμματος δήλωσαν σε τηλεοπτικούς σταθμούς ότι περιμένουν προσκλητήριο από τον Αλέξη Τσίπρα, ο Στ. Καλπάκης απάντησε: «Διαβάζω στο ρεπορτάζ ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι καθόλου χαρούμενος με αυτό».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το ενδεχόμενο ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να μπει σε μια λογική «η ζωή συνεχίζεται», ο κ. Καλπάκης σημείωσε: «Έχετε δίκιο να το ρωτάτε. Υπάρχει πάντα ο κίνδυνος σε τέτοιες περιπτώσεις, τα κόμματα να μπαίνουν σε μια λογική περιχαράκωσης ή σε μια λογική "σκαντζόχοιρου", να κάνουν ότι δεν συμβαίνει τίποτα, συνεχίζω κανονικά. Αυτό δεν πρέπει να το κάνουμε. Νομίζω ότι η εκφώνηση και από τον πρόεδρο και από τη συντριπτική πλειοψηφία των στελεχών ότι επιμένουμε στις συνεργασίες και στην ανάγκη να υπάρξει εναλλακτική λύση, είναι ο μόνος δρόμος για να ακολουθήσουμε».

Μιλώντας αμέσως μετά τη συνέντευξη του κ. Βορίδη στον ίδιο σταθμό ο Στ. Καλπάκης σημείωσε: «Ακούγοντας τα τελευταία λεπτά της συνέντευξης του κ. Βορίδη έβγαλα το συμπέρασμα ότι ο ένας εκβιάζει τον άλλον». «Το Μαξίμου στέλνει μηνύματα στον Βορίδη μέσω του Βάρρα και εδώ πριν λίγο ο Βορίδης έστειλε μήνυμα στην κυβέρνηση δίνοντας και "ειδησούλα" όπως είπε για το παρασκήνιο της μετακίνησης Βάρρα στο Μαξίμου.

Είναι οφθαλμοφανές αυτό που γίνεται και επιβεβαιώνεται πλήρως και η κριτική που έκανε η προοδευτική αντιπολίτευση για τον λόγο που η κυβέρνηση πήγε σε αυτή την Εξεταστική Επιτροπή. Όχι γιατί είχε καμιά πρεμούρα να πέσει άπλετο φως, αλλά διότι ήθελε να κάνει διάχυση ευθυνών και να πει στον κόσμο ότι «κάνω και κάτι», γιατί ο κόσμος είναι εξοργισμένος μ' αυτό το σκάνδαλο», τόνισε.