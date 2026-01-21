Όπως σχολίασε «αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του κατακερματισμού τον χώρο της Κεντροαριστεράς, δεύτερο κόμμα θα είναι η κυρία Καρυστιανού και ο χώρος της Κεντροαριστεράς, θα παλεύει ποιος θα είναι τρίτος και ποιος τέταρτος.»

Στον ΣΚΑΪ μίλησε ο Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Στέργιος Καλπάκης, αναφερόμενος στις πολιτικές εξελίξεις και στο μέλλον του προοδευτικού χώρου. Ο κ. Καλπάκης τόνισε ότι το δίλημμα για τον χώρο της Κεντροαριστεράς είναι ξεκάθαρο: «Ή θα υπάρξει ευρύτερη συστράτευση δυνάμεων στον προοδευτικό χώρο ή θα έχουμε τρίτη θητεία της Νέας Δημοκρατίας».

Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες δυνάμεις και προσωπικότητες που μπορούν να συνεννοηθούν και να παίξουν καθοριστικό ρόλο, όπως το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, η Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Τσίπρας, η κίνηση του Πέτρου Κόκκαλη, ο Νίκος Κοτζιάς και η Λούκα Κατσέλη. Σχετικά με τον κατακερματισμό της Κεντροαριστεράς, ο κ. Καλπάκης προειδοποίησε ότι η έλλειψη ενότητας ενδέχεται να οδηγήσει σε δευτεροκλασάτο ρόλο για τον χώρο, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο τρίτης θητείας της Νέας Δημοκρατίας. Όπως σημείωσε χαρακτηριστικά «πολύ φοβάμαι - επειδή εμένα δεν μου αρέσει ο εφησυχασμός και δεν μ’ αρέσουν οι λογικές «δεν μας επηρεάζει και δεν μας αγγίζει εμάς αυτό το θέμα» - ότι αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση του κατακερματισμού που υπάρχει στον χώρο της Κεντροαριστεράς, δεύτερο κόμμα θα είναι η κυρία Καρυστιανού και ο χώρος της Κεντροαριστεράς, θα παλεύει ποιος θα είναι τρίτος και ποιος τέταρτος.»

Επιπλέον, σχολίασε την τοποθέτηση της κυρίας Καρυστιανού για τις αμβλώσεις χαρακτηρίζοντάς την «τραμπική θέση, καθαρή χωρίς αστερίσκους». Υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και άλλα κόμματα στάθηκαν δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων του εγκλήματος των Τεμπών, κίνηση που, όπως τόνισε, ήταν σωστή και αναγκαία.