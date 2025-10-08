Ποιοι συζητούν ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Μπορεί να μην έχουν περάσει ούτε τρεις ημέρες από την ανακοίνωση της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα και τα σενάρια που θέλουν τον πρώην Πρωθυπουργό να ηγείται ενός νέου φορέα έχουν προκαλέσει ήδη αλυσιδωτές αντιδράσεις κατά μήκος του πολιτικού συστήματος.

Βέβαια, όπως είναι λογικό, στο «μάτι του κυκλώνα» βρίσκεται κυρίως ο ΣΥΡΙΖΑ, καθώς, είναι πολλά τα στελέχη που με δηλώσεις τους φλερτάρουν με το νέο «κόμμα Τσίπρα» όταν αυτό γίνει, παρά και τις προσπάθειες του Σωκράτη Φάμελλου που επιχειρεί να καταστήσει στην ολότητά του τον ΣΥΡΙΖΑ ως βάση για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου.

Μπορεί ορισμένοι να φαίνεται πως λένε ήδη το «ναι» σε ενδεχόμενο «κόμμα Τσίπρα» παρότι δεν έχουν λάβει κάποιο προσκλητήριο, και άλλοι να κρατάνε στάση αναμονής, όμως, το βέβαιο είναι πως με εξαίρεση λιγοστά στελέχη που φαίνεται να έχουν ανοίξει μέτωπο με τον πρώην Πρωθυπουργό, οι περισσότεροι αντιμετωπίζουν θετικά μια τέτοια πιθανή πολιτική εξέλιξη, επεξεργάζονται την ιδέα, και το σίγουρο είναι πως δεν κλείνουν την πόρτα και δεν αποκλείουν κανένα σενάριο για το προσωπικό πολιτικό τους μέλλον.

Έτσι, μεταξύ αυτών που φαίνεται ότι είναι πιο άμεσα έτοιμοι να πουν το «ναι» στην περίπτωση δημιουργίας ενός κόμματος Τσίπρα, βρίσκονται η Όλγα Γεροβασίλη, η Κατερίνα Νοτοπούλου, η Πόπη Τσαπανίδου, ο Συμεών Κεδίκογλου, ο Γιώργος Καραμέρος και ο Γιώργος Γαβρήλος. Επιπλέον, στάση αναμονής μέχρι τις σχετικές ανακοινώσεις φαίνεται ότι τηρούν ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Κώστας Μπάρκας, ο Βασίλης Κόκκαλης, ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος και ο Χρήστος Γιαννούλης, οι οποίοι μπορεί να μην έχουν ανοίξει ακόμα τα χαρτιά τους, αλλά δεν έχουν δηλώσει ότι είναι ενάντια στην ιδέα και μέχρι στιγμής, επιλέγουν να «ζυγίζουν» καταστάσεις.

Όλοι περιμένουν τις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Φιλοδοξώ να επιστρέψω στην ελπιδοφόρα ανασφάλεια της κοινωνικής δράσης {...} για να αφουγκραστώ καλύτερα τη κοινωνία και τις ανάγκες της». Αυτές ήταν αυτές οι δυο φράσεις στο μήνυμα που έδωσε στη δημοσιότητα προχθες ο πρώην Πρωθυπουργός που δημιούργησαν την αίσθηση σε πολλά κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο Αλέξης Τσίπρας προετοιμάζεται πυρετωδώς για τις επόμενες πολιτικές του κινήσεις με σκοπό να συνομιλήσει με την κοινωνία και να αφουγκραστεί τον παλμό. Υπό αυτό το πρίσμα πρέπει να θεωρείται δεδομένο ότι όσο ο Αλέξης Τσίπρας ανοίγει το πολιτικό του βήμα με ορίζοντα την κοινωνία, τόσα περισσότερα στελέχη θα δηλώνουν «παρών» σε όποια μελλοντική απόφαση θα λάβει.

Σε κάθε περίπτωση, το ενδιαφέρον πλέον επικεντρώνεται στις επόμενες κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα και στο αν οι πολιτικές του πρωτοβουλίες θα πάρουν πιο συγκεκριμένη μορφή μέσα στο επόμενο διάστημα. Τα βλέμματα είναι στραμμένα σε εκείνον, καθώς θεωρείται πως μπορεί να καθορίσει εκ νέου τις ισορροπίες στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο, είτε επιλέξει την ίδρυση νέου φορέα είτε έναν διαφορετικό τρόπο πολιτικής παρέμβασης. Οι συζητήσεις, πάντως, εντείνονται, τα σενάρια πολλαπλασιάζονται και το πολιτικό σκηνικό παραμένει ρευστό, με όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι η περίοδος που ακολουθεί θα είναι ιδιαίτερα πυκνή πολιτικά, καθώς κάθε δημόσια τοποθέτηση ή κίνηση του πρώην Πρωθυπουργού θα εκλαμβάνεται ως προάγγελος εξελίξεων. Και όσο η κοινωνία παρακολουθεί με ενδιαφέρον τις ζυμώσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, τόσο περισσότερο ενισχύεται η αίσθηση πως το επόμενο βήμα του Αλέξη Τσίπρα θα αποτελέσει καταλύτη για το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.