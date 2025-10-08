Δυσφορία Βορίδη - Ο Βάρρας είναι σύμβουλος στο Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά ...δεν ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για το σκάνδαλο! Ποιοι πρώην υπουργοί αισθάνονται ότι έχουν αδειαστεί.

Η εικόνα του διορισμένου συμβούλου στο Μαξίμου Γρηγόρη Βάρρα να κατηγορεί τον πρώην υπουργό παρά τω πρωθυπουργό Μάκη Βορίδη στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ήταν επιεικώς σουρεαλιστική.

Διότι απλά όλοι έμειναν με την εντύπωση ότι το Μαξίμου αδειάζει τον πρώην υπουργό Αγροτικής Πολιτικής στην διαμάχη του με τον πρώην Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κατάθεση του οποίου στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έφερε τον Μάκη Βορίδη στα πρόθυρα της Προανακριτικής.

Για να καταλάβει κανείς που είναι η αλήθεια θα πρέπει να βουτήξει βαθιά στο παρασκήνιο ..

Το παρασκήνιο μιας σουρεαλιστικής κατάστασης

Όταν ο τότε υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης ζήτησε τον Νοέμβριο του 2020 την παραίτηση Βάρρα (ακόμη κανείς από τους δύο δεν έχει αναφερθεί στους πραγματικούς λόγους) κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί τι θα ακολουθούσε…

Μετά από καιρό υψηλόβαθμο κυβερνητικό στέλεχος ρώτησε τον Μ. Βορίδη αν θα τον πείραζε ο κ. Βάρρας να μετακινηθεί στο Μαξίμου. Ο Μ. Βορίδης δεν έφερε αντιρρήσεις και κάπως έτσι τελικά ο κ. Βάρρας βρέθηκε διορισμένος σύμβουλος της κυβέρνησης.

Μέχρι εδώ καλά. Η υπόθεση αρχίζει να μπερδεύεται όταν το καλοκαίρι του 2025 σκάει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και στέλνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τη δικογραφία στη βουλή θέτοντας στο στόχαστρο τον Μάκη Βορίδη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Έμεινε ο Βάρρας παραιτήθηκε ο Βορίδης

Τότε το Μαξίμου βρέθηκε έπρεπε να πάρει μία απόφαση. Αν θα κρατούσε ή αν θα απομάκρυνε τον κ. Βάρρα ο οποίος, ήδη, είχε στραφεί εναντίον του Μ. Βορίδη. Τελικά ο Γρ. Βάρρας έμεινε και παραιτήθηκε από υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής ο Μ. Βορίδης.

Τα πράγματα μπερδεύτηκαν ακόμη περισσότερο όταν ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργό Γ. Μυλωνάκης ανέθεσε στον κ. Βάρρα να του γράψει ενημερωτικό σημείωμα για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ προκειμένου το Μαξίμου να αποκτήσει μία εικόνα για την δικογραφία που βρισκόταν στο δρόμο για τη βουλή.

Ήξερε για το σκάνδαλο το είπε στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αλλά όχι στο Μαξίμου!

Έτσι έγινε το καταπληκτικό. Ο κ. Βάρρας να ενημερώνει τον κ. Μυλωνάκη – σύμφωνα με το σημείωμα- ότι τον απομάκρυνε ο Μ. Βορίδης από τη θέση του επειδή «ξεκάρφωνε ανομίες». Και λίγο καιρό αργότερα η Ν.Δ να καταψηφίζει την συγκρότηση Προανακριτικής για τους κ.κ. Βορίδη και Αυγενάκη με το επιχείρημα ότι δεν υπήρχε κάτι μεμπτό.

..Κι εν τω μεταξύ ο κ. Βάρρας – βάσει της κατάθεσης του οποίου εγκαλείτο ο κ. Βορίδης -να παραμένει στη θέση του στο Μαξίμου.

Και την ίδια στιγμή ο κ. Βάρρας να δηλώνει στην Εξεταστική ότι όσα χρόνια βρίσκεται στο Μαξίμου ουδέποτε ενημέρωσε τον πρωθυπουργό για όλα όσα γίνονταν στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αισθάνονται ..αδειασμένοι

Πέραν του παραλόγου σε όλη αυτήν την ιστορία, γεγονός είναι ότι η πλευρά του Μ. Βορίδη δεν έχει κανέναν λόγο να αισθάνεται ικανοποιημένη από τους χειρισμούς του Μαξίμου. Από το γεγονός, δηλαδή, ότι ο κ. Βάρρας διατήρησε τη θέση συμβούλου στο Μαξίμου μετά το ξέσπασμα του σκανδάλου στο οποίο βρέθηκε απολογούμενος.

Πολύ περισσότερο όταν ο ίδιος υποστηρίζει σε όλους τους τόνους ότι η μόνη εμπλοκή του ήταν ότι υπέγραψε – όπως και πολλοί προκάτοχοι του- την τεχνική λύση βάση προηγούμενης υπουργικής απόφασης.

Γεγονός είναι ότι μετά την επεισοδιακή κατάθεση Βάρρα ο Μ. Βορίδης κλήθηκε να σηκώσει μόνος του το βάρος της υπεράσπισής του αφού το Μαξίμου δεν θα μπορούσε να αδειάσει τον σύμβουλο του!

7 κυβερνητικά στελέχη στο στόχαστρο

Η περίπτωση Βορίδη δεν είναι η μόνη που δείχνει ότι η κυβέρνηση βάζει απέναντι μία σειρά από κορυφαία στελέχη και βουλευτές της.

Το ίδιο αισθάνονται και οι υφυπουργοί που καρατόμησε πρόσφατα - Τάσος Χατζηβασιλείου, Διονύσης Σταμενίτης και Χρήστος Μπουκώρος -επειδή το όνομά τους περιλαμβάνονταν στη λίστα των βουλευτών που συνομιλούσαν με διοικητές του ΟΠΕΚΕΠΕ στις επισυνδέσεις.

Αδικημένος αισθάνεται ο Χρ. Μπουκώρος

Περισσότερο πικραμένος και θυμωμένος από όλους εμφανίζεται ο Χρήστος Μπουκώρος. Ο οποίος βρέθηκε στο στόχαστρο διπλά. Και γιατί τον απομάκρυναν από υφυπουργό και επειδή κατηγορείται ότι ομολόγησε ότι ο κ. Μυλωνάκης του είχε εκμυστηρευτεί ότι τον παρακολουθούσαν το 2021. Ο κ. Μπουκώρος ακόμη δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια για το θέμα. «Θα μιλήσω όταν θέλω να μιλήσω» είπε πρόσφατα προφανώς δυσαρεστημένος από την αντιμετώπιση που του επεφύλαξε το Μαξίμου. Ο κ. Μπουκώρος αισθάνεται διπλά αδικημένος διότι η δική του υπόθεση αφορά παρακολουθήσεις που έγιναν το 2021 από την ελληνική- και όχι την Ευρωπαική Εισαγγελία -στέλνοντας την υπόθεση στο αρχείο αφού δεν βρέθηκε κάτι μεμπτό.

Το κλίμα γενικότερα στην ΚΟ. δεν είναι ευχάριστο με πέντε συνολικά «γαλάζια» στελέχη να βρίσκονται στο στόχαστρο λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ και δύο ακόμη (Κώστας Αχ. Καραμανλής και Χρ. Τριαντόπουλος) λόγω Τεμπών.

«Δεν μας αφήνουν να μιλήσουμε δεν μας αφήνουν να ψηφίσουμε παρά μόνο θέλουν να κάνουμε ότι λένε» είναι το πικρόχολο σχόλιο που ακούστηκε πρόσφατα σε πηγαδάκι γαλάζιων βουλευτών στη Βουλή.