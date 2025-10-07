Παράλληλα, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις, ο κ. Βάρρας προχώρησε και σε σοβαρές καταγγελίες για τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Γιώργο Στρατάκο.

«Η απομάκρυνσή μου από τον Οργανισμό, έγινε κατ’ απαίτηση των δύο εταιριών που είχαν αναλάβει χρέη τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, της Neuropublic και της Gaia Επιχειρείν, με εκτελεστή τον τότε υπουργό Μάκη Βορίδη», τόνισε ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας, βάζοντας τον εκ νέου στο στόχαστρο για την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό.

«Κύριε μάρτυρα γράφετε στο σημείωμά σας πως ο Μάκης Βορίδης “απλά ζήτησε την παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες”. Ζήτησε την απομάκρυνσή σας επειδή ήθελε να συνεχίσουν οι ανομίες;» ρώτησε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ Μιλένα Αποστολάκη, με τον Γρηγόρη Βάρρα να απαντά «συμφωνώ». Η κ. Αποστολάκη επανήλθε, ρωτώντας «ποιος σας την είχε στημένη;» με τον μάρτυρα να απαντά «η Neuropublic Γαργαλάκος». «Ήθελαν να κάνω μια κακιά πληρωμή ώστε να πάνε στον πρωθυπουργό και να του πουν “ο δικός σου τα έκανε μαντάρα”», ανέφερε στη συνέχεια, μιλώντας για τους λόγους της απομάκρυνσής του.

Απαντώντας στην ερώτηση του εισηγητή της ΝΔ Μακάριου Λαζαρίδη, για το αν ο Μάκης Βορίδης ως παρενέβη ποτέ για έλεγχο που έκανε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Βάρρα είπε χαρακτηριστικά «Από τον ίδιο τον υπουργό όχι. Από τον γενικό γραμματέα τον κ. Στρατάκο ενδεχομένως είχα. Μου είπε “για ποιο λόγο ελέγχεται η γυναίκα του κ. Ξυλούρη”. Εγώ εξεπλάγην και είπα μήπως μέσα από κάποια διεύθυνση, όχι παράνομα, κάποιος έδωσε κάποια εντολή για έλεγχο. Δεν συνέβη αυτό. Πήρα τηλέφωνο τον υπεύθυνο της Κρήτης. Μου είπε πως «πρόκειται για δειγματοληπτικό έλεγχο και πείτε στον γενικό γραμματέα να μην παρεμβαίνει στη δουλειά μας».

Απαντώντας στη συνέχεια για την υπογραφή που έβαλε δηλαδή ο Μάκης Βορίδης με την οποία συμφωνούσε στην απόφαση που εφαρμόζει την τεχνική λύση, ο κ. Βάρρας μίλησε για μια «μη αρμόζουσα με ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες απόφαση». Πάντως, παρά τα όσα καταλόγισε στον πρώην υπουργός, κατέθεσε πως «δεν υπήρχε διαταραγμένη σχέση. Καμία διαφωνία, καμία προστριβή. Καμία γκρίνια για πληρωμές. Φύγαμε γελώντας. Με έκπληξη διάβασα ότι υπήρχε τριβή μεταξύ μας».

Παράλληλα, επέμεινε πως δεν ενημέρωσε ποτέ τον πρωθυπουργό για το σκάνδαλο, αν και είναι στο Μέγαρο Μαξίμου τα τελευταία 5 χρόνια., ενώ απαντώντας για την κατακόρυφη αύξηση του αριθμού αιγοπροβάτων που δηλώνονταν στην Κρήτη, αφού σχολίασε σκωπτικά πως «υπήρξε αύξηση αλλά τι θέλατε να πάω να σφάξω τα αρνιά;», απάντησε στον Βασίλη Κόκκαλη που του έκανε σχετική ερώτηση πως δεν θυμάται αν τον ενημέρωσε η υπηρεσία και αν έκανε κάτι για αυτό.

Το υπόμνημα «φωτιά» για τον Βορίδη

Ο Γρηγόρης Βάρρας κατέθεσε στην εξεταστική επιτροπή ένα υπόμνημα 700 σελίδων σχετικά με τις παθογένειες και τις παρανομίες που διαπίστωσε στη λειτουργία του οργανισμού και των σχετικών διαδικασιών. Περιγράφει το ιστορικό της ίδρυσης και λειτουργίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, την κατανομή των βοσκοτόπων, τις διαφωνίες και τις παρεμβάσεις που έγιναν σε βάρος της διαφάνειας και της νομιμότητας, καθώς και τις μεθόδους κατανομής και ελέγχου που χρησιμοποιήθηκαν.

Σε αυτό στέκεται στο ρόλο εταιρειών όπως η Neuropublic και η Gaia Επιχειρείν, αλλά και τις πιέσεις που του ασκήθηκαν, ενώ βάλλει ξανά κατά του Μάκη Βορίδη, κατηγορώντας τον ότι επιχείρησε να αποδώσει την απομάκρυνσή του από τον Οργανισμό για διοικητικά ζητήματα, κάτι που απορρίπτει ο ίδιος τονίζοντας πως εφάρμοσε όλες τις ορθές και νόμιμες διαδικασίες.

Το σίριαλ με τις ερωτήσεις

Νωρίτερα η κατάθεσή του είχε εξελιχθεί σε σίριαλ καθώς μετά την αρχική του τοποθέτηση δήλωσε πως επιθυμεί να αποχωρήσει χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής.

Μετά την ένταση που προκλήθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, διέκοψε μια ώρα ώστε να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει», διαβάζοντάς του και τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν στον μάρτυρα εφόσον αποχωρήσει.

«Θεωρητικά εφόσον δεν δεχτεί τις ερωτήσεις, μπορούμε να διατάξουμε να προσαχθεί βιαίως», είπε ο κ. Νικολακόπουλος μιλώντας σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ωστόσο ότι την τελική απόφαση για το πως θα κινηθεί η επιτροπή θα την λάβουν όλα τα μέλη της εξεταστικής.

«Είχαμε αυτές τις ημέρες την έλευση της κυρίας Κοβέσι η οποία έκανε δηλώσεις. Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι και η ενόχληση κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ να προστατεύσω. Εμένα», είπε ο ο μάρτυρας. «Σας απειλούν;» τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη. «Όχι, κανένας», απάντησε εκείνος. «Τότε τι είναι αυτά που λέτε;», επέμεινε εκείνη.

Τελικώς μετά από μια ώρα διακοπής, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον Γρηγόρη Βάρρα να δέχεται να συνεχίσει την κατάθεσή του και να δεχτεί ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής