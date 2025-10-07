Μετά την ένταση που προκλήθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, διέκοψε μια ώρα ώστε να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει».

Σε σίριαλ έχει εξελιχθεί η κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική, καθώς μετά την αρχική του τοποθέτηση δήλωσε πως επιθυμεί να αποχωρήσει χωρίς να δεχθεί ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής.

Μετά την ένταση που προκλήθηκε ο πρόεδρος της επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος, διέκοψε μια ώρα ώστε να «σκεφτεί σοβαρά τι θα κάνει», διαβάζοντάς του και τις ποινές που μπορεί να επιβληθούν στον μάρτυρα εφόσον αποχωρήσει.

«Θεωρητικά εφόσον δεν δεχτεί τις ερωτήσεις, μπορούμε να διατάξουμε να προσαχθεί βιαίως», είπε ο κ. Νικολακόπουλος μιλώντας σε δημοσιογράφους, τονίζοντας ωστόσο ότι την τελική απόφαση για το πως θα κινηθεί η επιτροπή θα την λάβουν όλα τα μέλη της εξεταστικής.

«Είχαμε αυτές τις ημέρες την έλευση της κυρίας Κοβέσι η οποία έκανε δηλώσεις. Ανάμεσα στις δηλώσεις της είναι και η ενόχληση κάποιων μαρτύρων κατάθεσης. Αυτό προσπαθώ να προστατεύσω. Εμένα», είπε ο ο μάρτυρας. «Σας απειλούν;» τον ρώτησε η Μιλένα Αποστολάκη. «Όχι, κανένας», απάντησε εκείνος. «Τότε τι είναι αυτά που λέτε;», επέμεινε εκείνη.

Τελικώς μετά από μια ώρα διακοπής, η συνεδρίαση συνεχίστηκε με τον Γρηγόρη Βάρρα να δέχεται να συνεχίσει την κατάθεσή του και να δεχτεί ερωτήσεις από τα μέλη της επιτροπής.

Στην αρχική του τοποθέτηση, ο κ. Βάρρας κατηγόρησε τον Μάκη Βορίδη για παρεμβάσεις στο έργο του έκανε λόγο για εξουσιαστικό χαρακτήρα του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και υποστήριξε πως υπέβαλλε την παραίτησή του κατόπιν απαίτησης και πίεσης του διευθυντή του κ. Βορίδη.

Αν και έβαλε κατά του Μάκη Βορίδη, στο τέλος μίλησε για βελούδινο διαζύγιο, ενώ για την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους τόνισε πως δεν ενημέρωσε ποτέ τον πρωθυπουργό, γιατί – όπως είπε – δεν είναι αυτή η δουλειά του. Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, προστάτεψε και τον εαυτό του και τον πρωθυπουργό.

Όλα αυτά ενώ χθες ο κ. Μυλωνάκης κατέθεσε το ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει από τον Κ. Βάρρα και στο οποίο καταλόγιζε ευθύνες στον Μάκη Βορίδη λέγοντας ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί έκανε καλά τη δουλειά του και «ξεσκέπαζε» όσα δεν έπρεπε να γίνονται.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο θέμα της περιβόητης «τεχνικής λύσης», το οποίο – όπως λέει – προσπάθησε να λύσει για το καλό της χώρας. Όταν παρουσίασε τη λύση του στον Βορίδη, εκείνος – κατά τον Γρηγόρη Βάρρα – του ζήτησε να φύγει.