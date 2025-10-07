Ο κ. Βάρρας στην αρχική του τοποθέτηση, κατηγόρησε τον Μάκη Βορίδη για παρεμβάσεις στο έργο του έκανε λόγο για εξουσιαστικό χαρακτήρα του πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και υποστήριξε πως υπέβαλλε την παραίτησή του κατόπιν απαίτησης και πίεσης του διευθυντή του κ. Βορίδη.

Επεισοδιακή εξελίσσεται η κατάθεση του κ, Βάρρα, και αυτό γιατί μόλις ολοκλήρωσε την αρχική του τοποθέτηση δήλωση πως δεν επιθυμεί να δεχτεί ερωτήσεις και πως θέλει να αποχωρήσει.

Αυτό άναψε φωτιές, με την αντιπολίτευση να κάνει λόγο για προσβλητική στάση που πιθανώς επισύρει ποινικές ευθύνες, ενώ και οι βουλευτές της ΝΔ τόνισαν πως πρέπει να παραμείνει.

Αν και έβαλε κατά του Μάκη Βορίδη, στο τέλος μίλησε για βελούδινο διαζύγιο, ενώ για την ένταση που υπήρξε μεταξύ τους τόνισε πως δεν ενημέρωσε ποτέ τον πρωθυπουργό, γιατί – όπως είπε – δεν είναι αυτή η δουλειά του. Με αυτό τον τρόπο, πρόσθεσε, προστάτεψε και τον εαυτό του και τον πρωθυπουργό.

Ο πρόεδρος της επιτροπής διάβασε στον μάρτυρα τις πιθανές συνέπειες του να μην δεχτεί ερωτήσεις και να αποχωρήσει και διέκοψε την συνεδρίαση για μια ώρα. «Του δίνουμε το περιθώριο να σκεφτεί αφού του αναγνώσαμε τις συνέπειες. Θεωρητικά εφόσον δεν δεχτεί τις ερωτήσεις, μπορούμε να διατάξουμε να προσαχθεί βιαίως», είπε τονίζοντας ωστόσο ότι την τελική απόφαση για το πως θα κινηθεί η επιτροπή θα την λάβουν όλα τα μέλη της εξεταστικής.

Όλα αυτά ενώ χθες ο κ. Μυλωνάκης κατέθεσε το ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει από τον Κ. Βάρρα και στο οποίο καταλόγιζε ευθύνες στον Μάκη Βορίδη λέγοντας ότι αναγκάστηκε να παραιτηθεί γιατί έκανε καλά τη δουλειά του και «ξεσκέπαζε» όσα δεν έπρεπε να γίνονται.

Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στο θέμα της περιβόητης «τεχνικής λύσης», το οποίο – όπως λέει – προσπάθησε να λύσει για το καλό της χώρας. Όταν παρουσίασε τη λύση του στον Βορίδη, εκείνος – κατά τον Γρηγόρη Βάρρα – του ζήτησε να φύγει.