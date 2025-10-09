Η βουλευτής της Νέας Αριστεράς περιγράφοντας την εμπειρία της, μίλησε για «παράνομη ενέργεια του Ισραήλ που κατέλαβε το πλοίο σε διεθνή ύδατα και απήγαγε περίπου 500 πολίτες που εκτελούσαν αποστολή υπό την αιγίδα του ΟΗΕ».

«Κανένας δεν σας απήγαγε είχε προηγηθεί η προειδοποίηση από ένα κυρίαρχο κράτος ότι θα υπάρξουν συνέπειες και θα συλληφθείτε στα χωρικά τους ύδατα, με τη θέλησή σας πήγατε σε ένα καράβι για να κάνετε σόου και για τα βιντεάκια στο τικ τοκ. Καμία ουσία δεν είχε αυτή η πράξη», της απάντησε ο κ Γεωργιάδης, εγκαλώντας την πως μετά την επιστροφή της δεν βρήκε λέξη να πει για το σχέδιο Τραμπ, το οποίο όπως υποστήριξε με την συμβολή Νετανιάχου, θα απελευθερώσει χιλιάδες Παλαιστίνιους από τη Χαμάς.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι η παρουσία Ελλήνων βουλευτών σε μια τέτοια αποστολή αντιστρατεύεται τα εθνικά συμφέροντα. «Είναι προφανές ότι κάνατε λάθος που πήγατε.. γιατί η στρατηγική μας σχέση με Ισραήλ εχει τεράστιο εθνικό συμφέρον στην Κύπρο και στα εξελιγμένα όπλα που έχουν δώσει οι Εβραίοι φίλοι μας για να αντιμετωπίσουν την τουρκική απειλή, για τα συμφέροντά μας στο αμερικανικό Κογκρέσο. Το Ισραήλ είναι μεγάλος φίλος της Ελλάδος», πρόσθεσε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας ότι οι πραγματικοί απαχθέντες είναι όσοι Ισραηλινοί όμηροι που απήχθησαν και βρίσκονται δύο χρόνια στα λαγούμια της Γάζας.

«Ξέρετε τι είναι να υπερισχύσει το δίκαιο του ισχυρού; Πως θα λύσετε το κυπριακό όταν πάει ο Τράμπ με την Τουρκία;», διερωτήθηκε η βουλευτής της Νέας Αριστεράς, τονίζοντας ότι η ανθρωπότητα έχει προχωρήσει και έχει αξιακό σύστημα το οποίο η αριστερά τιμά. «Ήρωες δεν είμαστε, έκανα το πολιτικό και ηθικό μου καθήκον, τέτοια εξόντωση λαού από τον Β' παγκόσμιο πόλεμο δεν έχει ξαναγίνει», τόνισε η κ. Πέρκα και σημειώσε πως θα ξαναπήγαινε στη Γάζα γιατί είναι συγκινημένη από τους αγώνες που κάνουν οι λαοί και όχι οι κυβερνήσεις.

«Κλάψτε ελεύθερα για τη Γάζα, κλάψτε ελεύθερα για τη Χαμάς που χάνεται γιατί ο πρόεδρος Τραμπ έφερε την ειρήνη», επανήλθε μετά από λίγο ο Άδωνις Γεωργιάδης με την Κυριακή Μάλαμα να τον ρωτάει εκτός μικροφώνου: «Τα χάπια σας τα πήρατε;».

Ο υπουργός Υγείας ζήτησε να εφαρμοστεί ο Κανονισμός της Βουλής για την ύβρη, λέγοντας ότι «ο τραμπουκισμός δεν θα περάσει».