Ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε σε «ξεμπλοκάρισμα της Αριστεράς».

Την ανάγκη πολιτικής αναδιάταξης, κοινωνικής σύνδεσης και ενότητας των αριστερών και προοδευτικών δυνάμεων τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, μιλώντας στη Ναυτεμπορική TV.

Ο κ. Χαρίτσης σημείωσε ότι το πολιτικό σύστημα βρίσκεται σε φάση αναδιάταξης και αναπροσαρμογής, όμως «λείπει η σπίθα». Σημείωσε για την πρωτοβουλία Τσίπρα πως «κλείνει έναν ιστορικό κύκλο για τον ΣΥΡΙΖΑ», αλλά παράλληλα υπογράμμισε πως το ουσιώδες είναι «τι γίνεται μέσα στην κοινωνία».

Επεσήμανε πως οι πολίτες ζουν «με μεγάλη αγωνία για το μέλλον τους», χαρακτηρίζοντας τη στάση τους «ταυτόχρονα οργισμένη και παραιτημένη». Οι αριστεροί και προοδευτικοί πολίτες, είπε, «έχουν πάει σπίτι τους» και ζητούν πραγματική ελπίδα, όχι επικοινωνιακές κατασκευές.

Τόνισε την ευθύνη των αριστερών δυνάμεων να ξαναδώσουν ελπίδα, όχι με λόγια αλλά με πράξεις. «Η ελπίδα πρέπει να στηριχθεί σε πραγματικές κοινωνικές ανάγκες, όχι σε επικοινωνιακά παιχνίδια», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Χαρίτσης υπενθύμισε ότι η Νέα Αριστερά έχει μιλήσει εδώ και πάνω από έναν χρόνο για «λαϊκό μέτωπο της Αριστεράς και των προοδευτικών παρατάξεων» και έχει πάρει σχετικές πρωτοβουλίες στη Βουλή, όπως στον ΟΠΕΚΕΠΕ, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και η πρωτοβουλία για κοινή δήλωση για το Global Sumud Flotilla.

Απαντώντας για την ενοποίηση του προοδευτικού χώρου, σημείωσε πως «όσοι κινούνται με συνταγές του παρελθόντος τρώνε τα μούτρα τους». Κάλεσε σε «τολμηρά βήματα και πρωτοβουλίες», λέγοντας πως «ο καθένας θα κριθεί από τη στάση του».

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς αναφέρθηκε στα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα: ακρίβεια, Τέμπη, ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας ότι «η κοινωνία ασφυκτιά και ζητά διέξοδο». «Αν δεν έχεις αναφορά στην κοινωνία, δεν έχεις λόγο ύπαρξης», τόνισε.

Ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά θα συνομιλήσει «με κάθε πολιτική δύναμη που αντιλαμβάνεται την ανάγκη της ενότητας», αλλά «με σαφές αριστερό στίγμα και πρόγραμμα».

Απέρριψε «λογικές κεντρώων λύσεων», φέρνοντας ως παράδειγμα τη Γαλλία και τη Βρετανία όπου οι «κεντρώες συνθέσεις» απέτυχαν.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η ενότητα πρέπει να έχει πολιτικό περιεχόμενο: «Δεν είναι ενότητα για την ενότητα, ούτε απλό άθροισμα δυνάμεων. Πρέπει να έχει καθαρό πρόγραμμα και ξεκάθαρο μήνυμα στην κοινωνία».

Έφερε ως παράδειγμα την ακρίβεια και τις αγορές ενέργειας και καυσίμων, λέγοντας ότι «χρειάζεται ευθεία σύγκρουση με τα καρτέλ». Τόνισε πως η Αριστερά πρέπει να μιλήσει με σαφήνεια και για τα ζητήματα της ειρήνης και του διεθνούς δικαίου.

Κατέκρινε τις «θολές» και «ανώδυνες» πολιτικές συνθέσεις, σημειώνοντας πως «δεν δίνουν διέξοδο». «Η κοινωνία χρειάζεται καθαρό λόγο και καθαρό σχέδιο που να εκπροσωπεί τη μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία», είπε.

Απαντώντας στο ζήτημα ηγεσίας, τόνισε ότι «δεν υποτιμά τον ρόλο του προσώπου», αλλά «στις σημερινές συνθήκες αυτό που έχει σημασία είναι μια πολιτική πρόταση που απαντά στα προβλήματα».

Κάλεσε σε «ξεμπλοκάρισμα της Αριστεράς» με «θάρρος, τόλμη και καθαρό πρόγραμμα».

