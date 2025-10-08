Ο ΣΥΡΙΖΑ έμεινε με 25 βουλευτές.

Ορκίστηκε με πολιτικό όρκο και ανέλαβε βουλευτικά καθήκοντα, ο Θοδωρής Δρίτσας, καταλαμβάνοντας την έδρα στην Α’ Πειραιά η οποία «χήρευσε» μετά από την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα.

Ο βουλευτής πλέον και π΄ρωην υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ έδωσε πολιτικό όρκο, με τον αντιπρόεδρο της Βουλής Γιάννη Πλακιωτάκη, να του εύχεται «υγεία και καλή τύχη».

Η έδρα του ωστόσο δεν θα παραμείνει στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς μέσα στην ημέρα αναμένεται να στείλει επιστολή ανεξαρτητοποίησης και να προσχωρήσει στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς, αυξάνοντας έτσι σε 12 τους βουλευτές της και καθιστώντάς την Πέμπτη κοινοβουλετική δύναμη στη Βουλή.

Αντίθετα ο ΣΥΡΙΖΑ, αναμένεται να μείνει με 25 από 26 βουλευτές.

Ο Θοδωρής Δρίτσας πρωτοεξελέγη βουλευτής με τον ΣΥΡΙΖΑ το 2007 και διετέλεσε υπουργός Ναυτιλίας στην κυβέρνηση Τσίπρα.