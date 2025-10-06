«Γιατί στα πρόσωπά των αγωνιστών και αγωνιστριών που επέστρεψαν από τις ισραηλινές φυλακές βλέπουμε το συλλογικό μέλλον που θέλουμε» έγραψε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Συγκίνηση και περηφάνια!» με αυτές τις δύο λέξεις ο Αλέξης Χαρίτσης ξεκινά την ανάρτησή του με φωτογραφίες από τον επαναπατρισμό των Ελλήνων που συνελήφθησαν στο Ισραήλ.

«Ήμασταν όλοι και όλες εκεί. Στο αεροδρόμιο. Γιατί στα πρόσωπά των αγωνιστών και αγωνιστριών που επέστρεψαν από τις ισραηλινές φυλακές βλέπουμε το συλλογικό μέλλον που θέλουμε: της αλληλεγγύης, του αγώνα, της αξιοπρέπειας» αναφέρει ο Αλέξης Χαρίτσης.

Ο πρόεδρος της ΚΟ της Νέας Αριστεράς σημειώνει ότι «έδωσαν μια μεγάλη μάχη. Έσπασαν το τείχος της συναίνεσης στη γενοκτονία και το φράγμα του παράνομου αποκλεισμού της Γάζας. Και έσωσαν την τιμή της χώρας μας. Μιας χώρας που την εκθέτει καθημερινά η στρατηγική συμμαχία του Πρωθυπουργού της με έναν εγκληματία πολέμου».

Προειδοποιεί πως «τίποτα δεν τελείωσε. Να φτάσει παντού το μήνυμα της ανυπακοής στα σχέδια των ισχυρών του κόσμου. Να κερδίσουμε τη μάχη των συνειδήσεων απέναντι στον κυνισμό που ξεχειλίζει από παντού. Για μια νέα εξόρμηση των ιδεών και των αξιών του διεθνισμού και της αλληλεγγύης. Με το πνεύμα ενότητας, με το αίσθημα της συγκίνησης, με την άγρια χαρά που σημάδεψε τη σημερινή ξεχωριστή μέρα».

