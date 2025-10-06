Στο σημείωμα ο κ. Βαρρας ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει εκτεταμένη αναφορά στο έργο του και εξαπολύει καρφιά για τον Μάκη Βορίδη.

Το ενημερωτικό σημείωμα για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ που όπως υποστήριξε έλαβε από συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης, απέστειλε σήμερα στην εξεταστική επιτροπή ο Γιώργος Μυλωνάκης. Ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ είχε αρνηθεί κατά τον κοινοβουλευτικό έλεγχο πως είχε ενημερωθεί για το σκάνδαλο, αρκετό πριν έρθει στο φως με υπόμνημα μέσω υπομνήματος απο στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ, αναφέροντας πως είχε λάβει ένα σημείωμα από συνεργάτη στο Μαξίμου στα μέσα Ιουνίου όταν και είχε αποκαλυφθεί η υπόθεση με τα «μαϊμού» βοσκοτόπια και τις παράνομες επιδοτήσεις.

Σύμφωνα με το έγγραφο που προσκόμισε ο κ. Μυλωνάκης, ο συνεργάτης ήταν ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρης Βάρρας που είχε έρθει σε ρήξη με τον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και μετά τη παραίτηση του είχε βρει «καταφύγιο» στο Μέγαρο Μαξίμου.

Στο σημείωμα ο κ. Βαρρας ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει εκτεταμένη αναφορά στο έργο του και εξαπολύει καρφιά για τον Μάκη Βορίδη.

Ειδικότερα, ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ αναφέρει μεταξύ άλλων πως ο πρώην υπουργός ζήτησε την απομάκρυνση του «γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο τότε αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς κι επιλογή του για τη θέση βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. επιπλέον στρέμματα, που θα μπορούσαν να κάνουν… με εθνικό απόθεμα, εξυπηρετήσεις κτλ και δημιουργία ικανών κι άτυπων φίλων για ό,τι πρόκυπτε στο μέλλον».

Σε άλλο σημείο ο κ. Βάρρας, σημειώνει παράλληλα πως «δημιουργείται από τις αμέλειές του κ.Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα, η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε σε 8 χρόνια. Είναι εξόχως πολιτική η ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 466 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται».

Το σημείωμα δίνεται την ημέρα που σύμφωνα με την αντιπολίτευση παραγράφονται τυχόν πιθανές ποινικές ευθύνες του κ. Βορίδη για την υπόθεση και αναμένεται να πυροδοτήσει νέο γύρο αντιπαράθεσης.

Δείτε το σημείωμα που διαβίβασε ο κ. Μυλωνάκης στον πρόεδρο της εξεταστικής Ανδρέα Νικολακόπουλο