«Ο κ. Μητσοτάκης που δεν καταδικάζει καν τη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού δεν έχει καταδικάσει ούτε την απαγωγή των Ελλήνων πολιτών», τόνισε.

«H βουλεύτρια της Νέας Αριστεράς, η Πέτη Πέρκα, και άλλοι 26 Έλληνες πολίτες είναι φυλακισμένοι στο Ισραήλ. Όλοι είδαμε το βίντεο με τους κρατούμενους και τον ακροδεξιό υπουργό του Ισραήλ να χυδαιολογεί από πάνω τους, να τους καθυβρίζει και να τους αποκαλεί τρομοκράτες», δήλωσε η Έφη Αχτσιόγλου στο MEGA NEWS.

«Από την πλευρά του Ισραήλ είχαμε μία παράνομη, εγκληματική ενέργεια, την απαγωγή σε διεθνή ύδατα των ανθρώπων που βρίσκονταν στον στολίσκο με την ανθρωπιστική βοήθεια για τη Γάζα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι «η κυβέρνηση της ΝΔ ούτε για την απαγωγή των 27 Ελλήνων πολιτών ούτε για όσα είδαμε στο βίντεο έκανε κάτι, ώστε να τους προστατεύσει. Η στάση της δείχνει δουλοπρέπεια απέναντι στην κυβέρνηση Νετανιάχου και αυτό είναι ντροπιαστικό. Δεν μπορεί μετά από τόσες εκκλήσεις να κάνει ένα διάβημα στην Ισραηλινή Πρεσβεία στην Αθήνα. Αυτό δεν είναι επαρκές. Θα έπρεπε να έχει γίνει παρέμβαση του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών στους ομολόγους τους, για την άμεση απελευθέρωση των παράνομα συλληφθέντων και κρατούμενων πολιτών και για την ασφαλή επιστροφή τους στην Ελλάδα».

Για την αμφισβήτηση της απεργίας πείνας του Πάνου Ρούτσι από τον κ. Γεωργιάδη ανέφερε ότι «πρόκειται για χυδαιολογίες πάνω στο αίτημα ενός πατέρα που ζητά την εκταφή του γιου του για να μάθει από τι πέθανε. Πάνω σε αυτό το σπαρακτικό αίτημα χυδαιολογούν, αντί να ντρέπονται, να σκύβουν το κεφάλι και να κάνουν ό,τι μπορούν για να υλοποιηθεί το αίτημα αυτό». Επισήμανε, παράλληλα, πως «μετά το έγκλημα των Τεμπών έχουμε πολλαπλά βήματα συγκάλυψής του από την κυβέρνηση και η δικαιοσύνη έχει τεράστιες ευθύνες. Όλη η κοινωνία νιώθει ότι είμαστε σε μία εποχή συγκάλυψης».

Για τις δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, Λάουρα Κοβέσι, σημείωσε ότι «έστειλε ένα σαφές μήνυμα στην κυβέρνηση πως δεν θα δεχτεί απειλές και χαρακτήρισε τον ΟΠΕΚΕΠΕ συνώνυμο της διαφθοράς». Η κ. Αχτσιόγλου τόνισε πως «όποια πέτρα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ και αν σηκώσουμε βρίσκουμε από κάτω ένα γαλάζιο στέλεχος και η κυβέρνηση ακολουθεί την ίδια μεθοδολογία συγκάλυψης. Δεν έκανε προανακριτική, δεν εξετάζει ποινικές ευθύνες, πάει σε εξεταστική και δεν καλεί κρίσιμους μάρτυρες. Χρησιμοποιεί την πλειοψηφία εντός της Βουλής για να καλύψει ό,τι θέλει». Ανέφερε, τέλος, ότι «όσο η ΝΔ έχει την πλειοψηφία στη Βουλή, όσο υπάρχει αυτός ο συσχετισμός και παραμένει αυτή η κυβέρνηση, δεν θα υπάρξει απόδοση δικαιοσύνης».

{https://www.facebook.com/e.achtsioglou/videos/783155124593563}