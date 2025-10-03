«Η Νέα Αριστερά απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ.»

Η Νέα Αριστερά καταγγέλλει την κυνική στάση του ακροδεξιού Ισραηλινού υπουργού Ιταμάρ Μπεν Γκβιρ, ο οποίος σε νέο βίντεο μέσα από τις φυλακές Νεγκέβ επιδεικνύει τις συλλήψεις των ακτιβιστών της ανθρωπιστικής αποστολής Global Sumud Flottilla, τους οποίους συνεχίζει να χαρακτηρίζει «τρομοκράτες».

Ο Γκβιρ δηλώνει ότι «όπως υποσχέθηκα, όσοι συμμετείχαν στη flotilla και υποστήριξαν την τρομοκρατία λαμβάνουν την ίδια μεταχείριση με τους τρομοκράτες στη φυλακή Νεγκέβ»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, σε νέα επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών, Γιώργο Γεραπετρίτη, του μετέφερε την έντονη διαμαρτυρία του για όσα συμβαίνουν επαναλαμβάνοντας όσα νωρίτερα είχε δηλώσει ότι πρέπει να πράξει η κυβέρνηση: διπλωματικό διάβημα προς το Ισραήλ και άμεση και ασφαλή επιστροφή των Ελλήνων πολιτών στη χώρα.

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς τονίζει ότι η σιωπή της ελληνικής κυβέρνησης ισοδυναμεί με συνενοχή και απαιτεί κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ, υπογραμμίζοντας ότι η προστασία των πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του κράτους.

Η σιωπή και η δουλική στάση της ελληνικής κυβέρνησης ισοδυναμεί με συνενοχή, καθώς αντί να υπερασπίζεται τα δικαιώματα των πολιτών της, υιοθετεί τη γραμμή του Τελ Αβίβ τονίζεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. «Ο κ. Μητσοτάκης επιλέγει τη “στρατηγική συμμαχία” με μια ακροδεξιά και γενοκτόνα κυβέρνηση, αδιαφορώντας για την ταπείνωση Ελλήνων πολιτών. Η προστασία τους, ωστόσο, είναι αδιαπραγμάτευτη υποχρέωση του ελληνικού κράτους και όχι στην προαίρεση κανενός.»

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η ΝΔ έχει επιλέξει τον δρόμο της ντροπής, μετατρέποντας την Ελλάδα σε κράτος-παρία στην Ε.Ε» τονίζει η Νέα Αριστερά απαιτώντας κυρώσεις και διακοπή στρατηγικών σχέσεων με το Ισραήλ.

{https://www.instagram.com/reel/DPWD5thjK5Z/?igsh=MzkwMnY0bzRuY3hj}