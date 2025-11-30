Η εν λόγω κίνηση έγινε αντιληπτή από μία υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, δηλαδή των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού.

Άλλο ένα πρωτοφανές περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε στις φυλακές Κορυδαλλού.

Μετά το συμβάν όπου σωφρονιστικός υπάλληλος έβγαλε κρατούμενο για να του επιδιορθώσει το αυτοκίνητο, το Mega μετέδωσε πως άγνωστος άνδρας πέρασε τις φυλακές ανενόχλητος, πετώντας μάλιστα δέμα στους κρατούμενους.

«Τα τεράστια προβλήματα που υπάρχουν στα σωφρονιστικά καταστήματα με την φρούρησή τους, και κυρίως στις φυλακές Κορυδαλλού, παραμένουν, παρότι υπάρχει προσπάθεια από το αρμόδιο υπουργείο να τα περιορίσουν. (…) Την Παρασκευή το μεσημέρι είχαμε ένα νέο ενδεικτικό περιστατικό, με έναν άγνωστο άνδρα να πλησιάζει πεζός από την οδό Σολωμού τις φυλακές Κορυδαλλού, να υπερπηδά ανενόχλητος ένα μεταλλικό φράγμα ύψους περίπου 3 μέτρων, που χωρίζει το κατάστημα εξωτερικής φρούρησης, το παλιό αστυνομικό τμήμα των φυλακών, με τις φυλακές Κορυδαλλού» ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος.

Και συνέχισε: «Ο άγνωστος φαίνεται να εισήλθε ανενόχλητος στον διάδρομο πίσω από το μεταλλικό φράγμα, να πέταξε ένα δέμα πάνω από τον τοίχο της 5ης πτέρυγας όπου κρατούνται επικίνδυνοι ποινικοί, ανάμεσα σε αυτούς τουρκικής καταγωγής στους οποίους είχαν βρεθεί προσφάτως και όπλα. Παρότι υπήρχε αστυνομική δύναμη, φρουροί, ουδείς αντελήφθη την εισβολή, ο άγνωστος ξαναπήδηξε το μεταλλικό φράγμα και εξαφανίστηκε. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εν λόγω κίνηση έγινε αντιληπτή από μία υπάλληλο του απέναντι κτιρίου, δηλαδή των πρώην γυναικείων φυλακών Κορυδαλλού».

Μετά τον συναγερμό που σήμανε, έγινε έλεγχος κατά τον οποίον βρέθηκαν «ορισμένα κινητά και ποσότητες ναρκωτικών, χωρίς όμως να είναι γνωστό αν αυτή η έρευνα έγινε στην 5η πτέρυγα, χωρίς να είναι γνωστό αν αυτά προέρχονται από το μυστηριώδες δέμα που φέρεται να πετάχτηκε στις φυλακές».