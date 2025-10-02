Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αντέδρασε στις αναφορές περί πατριδοκάπηλων.

Σε ευθεία αντιπαράθεση ήρθαν στη Βουλή κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για την απόκτηση της 4ης Belharra, οι Νίκος Δένδιας και Αλέξης Χαρίτσης, με αφορμή την επίθεση που εξαπέλυσε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς στην κυβέρνηση για την εξωτερική και αμυντική πολιτική που ασκεί.

«Είδαμε πρόσφατα το κ. Μητσοτάκη στον ΟΗΕ, έναν πραγματικά “αδειασμένο” πρωθυπουργό, να επιχειρεί ξανά να διεθνοποιήσει το ζήτημα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, να μιλάει για το μονοπάτι της διπλωματίας και όχι των όπλων», είπε αρχικά.

Πώς ακριβώς υπηρετείται αυτή η ρητορική από την προμήθεια της τέταρτης Belharra; Υπάρχει διάσταση απόψεων εδώ; Υπάρχουν τακτικές που δεν αλληλοσυμπληρώνονται; Δεν υπάρχει στοιχειώδης συνοχή στο κυβερνητικό αφήγημα; Ή μήπως απλώς καταφεύγει η κυβέρνηση στους ακριβούς εξοπλισμούς για μια ακόμη φορά, για να κρύψει την ανυπαρξία της εξωτερικής πολιτικής;», διερωτήθηκε στη συνέχεια.

«Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό κάνει η κυβέρνησή σας. Και έτσι βουλιάζουμε όλο και πιο βαθιά από την επικράτεια της πατριδοκαπηλίας στην επικράτεια του μιλιταρισμού», σημείωσε παράλληλα τονίζοντας πως μετά από το φιάσκο της Νέας Υόρκης, έρχεστε εδώ με ένα νομοσχέδιο για την τέταρτη Belharra, και λογαριασμό 1 δισ. ευρώ για την ανόρθωση του εθνικού φρονήματος».

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας αντέδρασε στις αναφορές περί πατριδοκάπηλων. «Τόσα χρόνια δεν έχω επιφέρει αυτή τη λέξη σε οιονδήποτε. Η δική σας κυβέρνηση έφερε μόνο την συμφωνία των Πρεσπών ή κάνω λάθος κατά τι μας είχατε καταστήσει ισχυρότερους;», διερωτήθηκε ο Νίκος Δένδιας και συνέχισε την επίθεση.

«Η κατηγορία απέναντι στον άλλον για ελαττωμένη εθνική συνείδηση είναι μη αποδεκτή. Μας αποκαλέσατε τρεις φορές πατριδοκάπηλους. Δεν είστε αφελής είστε απελπισμένος. Οδηγήστε κάτω από το 1%. Εάν συνεχίσετε έτσι, και το 0,5% θα σας φαίνεται πολύ ψηλά», είπε απευθυνόμενος στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς.

Ο Αλέξης Χαρίτσης απάντησε πως «και 0% να πάρουμε, εμείς θα συνεχίσουμε την πολιτική αρχών. Εμείς δεν θα βγαίνουμε με περικεφαλαίες στο Σύνταγμα όταν έκανε η ΝΔ την περίοδο της Συμφωνίας των Πρεσπών».

«Είναι μια περίοδος της ζωής μου για την οποία είμαι υπερήφανος», ανταπάντησε ο Νίκος Δένδιας, εξηγώντας πως «παρόλο που πίστευε και εξακολουθεί να πιστεύει πως η «συμφωνία της Λίμνης είχε δυο βασικά σφάλματα, υπερασπίστηκα επανειλημμένως την τότε κυβέρνηση κάθε φορά που άλλοι σας έλεγαν προδότες».

«Και το έκανα σε προεκλογικό περίοδο όταν η ατζέντα επέβαλε για στενά κομματικό συμφέρον άλλη επιλογή. Μην αποκαλείτε λοιπόν την ΝΔ πατριδοκάπηλη. Καταλαβαίνω την πίεση των ποσοστών αλλά δεν σας βοηθά», κατέληξε ο υπουργός Άμυνας.