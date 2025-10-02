Άφησε αιχμές για τη στάση της κυβέρνησης.

Υπέρ της ικανοποίησης του αιτήματος του Πάνου Ρούτσι που συνεχίζει για 18η ημέρα την απεργία πείνας, για την εκταφή της σορού του γιου του και την πραγματοποίηση τοξικολογικών εξετάσεων, τάχθηκε πριν από λίγο μιλώντας στη Βουλή ο Νίκος Δένδιας.

«Εδώ δεν θα τοποθετηθώ ούτε ως υπουργός ούτε ως στέλεχος της κυβέρνησης. Έχουμε παιδιά», είπε αρχικά σε παρέμβασή του στην Ολομέλεια ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, για να διερωτηθεί στη συνέχεια: «Δεν διανοούμαι, ειλικρινά σας λέω, πως μπορεί να απαγορευτεί το δικαίωμα ενός πατέρα να διερευνήσει οτιδήποτε αυτός κρίνει, με όποιο τρόπο κρίνει, για το θάνατο του παιδιού του».

Ο κ. Δένδιας τόνισε πως δεν θεωρεί ότι «οποιοσδήποτε στην κυβέρνηση, σε οποιαδήποτε κυβέρνηση, οποτεδήποτε μπορεί να έχει άλλη τοποθέτηση», αφήνοντας αιχμές επί της ουσίας για τη στάση του κυβερνητικού στρατοπέδου στο ζήτημα, το οποίο πετάει το «μπαλάκι» στην Δικαιοσύνη.

«Και ειλικρινά, εύχομαι από το βάθος της καρδιάς μου, το δράμα αυτού του ανθρώπου, ούτως (σσ ή άλλως μάλλον ήθελε να πει)βιώνει ένα τεράστιο δράμα με την απώλεια του παιδιού του, το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι να επιδεινωθούν οι συνθήκες στις οποίες ζει αυτός ο άνθρωπος το δράμα το οποίο ζει», πρόσθεσε καταλήγοντας στην παρέμβασή του για το ζήτημα.

«Παραδεχτήκατε το δίκαιο αίτημα του Πάνου Ρούτσι. Τι κάνετε ως κυβέρνηση; Καταγράφεται η τοποθέτηση σας, όπως δεν μπορεί να απαλειφθεί η ευθύνη σας ως μέλος της κυβέρνησης», είπε ο Σωκράτης Φάμελλος παρεμβαίνοντας μετά την τοποθέτηση του Νίκου Δένδια.

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας επανήλθε λέγοντας πως «δεν κατανοώ τον ψόγο προς την κυβέρνηση, όταν είναι ένα θέμα που αφορά την Δικαιοσύνη. Θα είχαμε ευθύνη αν αυτό ήταν κυβερνητική πράξη. Συμπάσχω απολύτως με τον πατέρα, αλλά δεν μπορώ να δεχτώ ότι είμαι υπεύθυνος γι΄ αυτό», επιχειρώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις που δημιουργήθηκαν μετά την αρχική του τοποθέτηση.