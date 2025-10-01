«Ο κ.Μητσοτάκης προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι όλοι ίδιοι είναι και τίποτα δεν γίνεται, ακριβώς για να κρατήσει τους αγρότες στα σπίτια, για να μην κινητοποιηθούν»

Στο Thessaly AgriBusiness Forum 2025, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, συμμετείχε με εκτενή παρέμβαση για τα προβλήματα της ελληνικής υπαίθρου και τον αγροτικό τομέα, κατηγορώντας την κυβέρνηση Μητσοτάκη για σοβαρές πολιτικές αστοχίες και διαφθορά.

Ο κ. Φάμελλος τόνισε ότι η ελληνική αγροτική οικονομία πλήττεται από καθυστερήσεις στις ενισχύσεις και από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, στο οποίο, όπως είπε, η κυβέρνηση κρύβει ή διασπάθισε κοντά σε ένα δισεκατομμύριο ευρώ που ανήκουν στους τίμιους αγρότες. Παράλληλα, σημείωσε ότι η καθυστέρηση της Ενιαίας Ενίσχυσης και η έλλειψη εθνικής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα οδηγούν σε οικονομική αβεβαιότητα και ερήμωση της υπαίθρου, ειδικά στη Θεσσαλία, όπου πρόσθεσε ότι η περιοχή εξακολουθεί να φέρει τα αποτυπώματα των φυσικών καταστροφών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι «εξαπάτησε τους αγρότες το 2019 για να εκλεγεί και τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβό τίμημα», σημειώνοντας ότι τα προβλήματα δεν προέρχονται μόνο από εξωτερικούς παράγοντες όπως η γεωπολιτική ή η κλιματική κρίση, αλλά από καθαρές πολιτικές επιλογές της κυβέρνησης που ευνοούν λίγους εις βάρος της πλειοψηφίας.

Στο πλαίσιο αυτό, ανέφερε ως παραδείγματα την έλλειψη χρηματοδοτήσεων για ζωϊκό κεφάλαιο, δενδρώδεις και πολυετείς καλλιέργειες, καθώς και την ιδιωτικοποίηση της άρδευσης μέσω ολλανδικών εταιρειών, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, αποδυναμώνει τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής. Τόνισε επίσης την ανάγκη για ισχυρή Πολιτεία, με αποτελεσματική αυτοδιοίκηση, έλεγχο της αγοράς και υποστήριξη της ψηφιακής υποδομής στον πρωτογενή τομέα, ώστε οι αγρότες να έχουν καθαρές και προβλέψιμες ενισχύσεις.

Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει εκπονήσει πρόγραμμα με έξι άξονες για τη στήριξη των αγροτών, καλύπτοντας θέματα όπως το κόστος παραγωγής, το αγροτικό πετρέλαιο και ρεύμα, την κλιματική αλλαγή, το αγροτικό χρέος και τη ρευστότητα, ενώ ζήτησε να παραμείνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης με ισχυρή τεχνογνωσία και ψηφιακές βάσεις, αντί για τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ.

Σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, υπογράμμισε την ανάγκη μέτρων για τους νέους αγρότες, σύνδεσης ενίσχυσης με παραγωγικότητα και ενίσχυσης της ανθεκτικότητας της υπαίθρου, επισημαίνοντας ότι η Ευρώπη κινείται με καθυστερήσεις στην εφαρμογή της «Πράσινης Συμφωνίας».

Ο κ. Φάμελλος κατέληξε ότι η σημερινή κατάσταση απαιτεί αλλαγή κυβέρνησης, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική λιτότητας για τους πολλούς και ενισχύει τους λίγους, ενώ υπογράμμισε τη σημασία της προοδευτικής συνεργασίας και κοινής δράσης των πολιτικών δυνάμεων για την προστασία της ελληνικής υπαίθρου και την αξιοπιστία της πολιτικής.

H ομιλία Φάμελλου

Συμμετοχή του Σωκράτη Φάμελλου στο Thessaly AgriBusiness Forum 2025

«Ο αγροτικός κόσμος πληρώνει τα αποτελέσματα μιας κυβέρνησης διαφθοράς και διαπλοκής – Το σχέδιο του κ. Μητσοτάκη είναι να παρατήσουν οι αγρότες τη γη τους»

Στην εισήγηση του στο Thessaly AgriBusiness Forum 2025, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε:

«Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε καταιγιστικές εξελίξεις στο πεδίο της αγροτικής οικονομίας. Ολοκληρώθηκε μια ακόμη συνεδρίαση της Εξεταστικής Επιτροπής στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου όλη η Ελλάδα και όλη η Ευρώπη συζητούν για ένα «γαλάζιο» σκάνδαλο.

Ένα σκάνδαλο της κυβέρνησης που έκλεψε σχεδόν ένα δισ. ευρώ από τους τίμιους αγρότες, άρα έλειψαν από την ύπαιθρο. Αυτό συνδυάζεται με μια στάση πληρωμών στις ενισχύσεις, για το οποίο ευθύνεται η κυβέρνηση, η οποία εδώ και ένα χρόνο δεν έχει ανταποκριθεί στην επιτήρηση που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάτι το οποίο έχει στερήσει ακόμα ένα ποσό άνω του ενός δισ. από τους αγρότες, αν βάλουμε και την αναμονή της Ενιαίας Ενίσχυσης, που θα καθυστερήσει.

Ενώ θέλουμε να συζητήσουμε για το ποιο είναι το σχέδιο της αγροτικής και περιφερειακής ανάπτυξης, δυστυχώς συζητάμε για ένα καταστροφικό «ντόμινο» στην ελληνική περιφέρεια και ιδιαίτερα στη Θεσσαλία, η οποία εκτός από τα προβλήματα που έχει και η υπόλοιπη περιφέρεια, έχει επιπλέον το αποτύπωμα του «Ντανιέλ» ακόμα ζωντανό. Στο θέμα της ευλογιάς, είναι από τις περιφέρειες που είχαν από τα μεγαλύτερα αποτυπώματα μέχρι στιγμής, όπως βέβαια και το μεγάλο πρόβλημα που έχει δημιουργήσει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στη βιωσιμότητα των αγροτών στην Ελλάδα σήμερα.



Όμως, δεν ήταν αυτοί οι λόγοι για τους οποίους επέλεξα να συμμετέχω. Δεν δέχτηκα να είμαι εδώ επειδή θα ήταν ο κ. Κέλλας, ο οποίος τελικά επέλεξε να μην είναι.

Επέλεξα να είμαι εδώ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θέλει να συμμετέχει σε μία αποτελεσματική συζήτηση για την περιφερειακή ανάπτυξη και την παραγωγή της χώρας μας στον πρωτογενή τομέα.

Δεν έχουμε βιώσιμο παραγωγικό μοντέλο στη χώρα μας. Πρέπει το παραγωγικό μοντέλο στην Ελλάδα να είναι μοντέλο του πραγματικού προϊόντος και αυτό σημαίνει ισχυρό πρωτογενή και δευτερογενή τομέα με σχέδιο. Δεν το έχουμε ούτε στα οικονομικά εργαλεία, δηλαδή στο ΕΣΠΑ, στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, στο Ταμείο Ανάκαμψης και σε όλες τις ιδιωτικές χρηματοδοτήσεις.

Ένας λόγος για τον οποίον είμαι εδώ, είναι γιατί θέλω να συζητήσω για το πρωτογενές προϊόν της χώρας, τη συμβολή του στο ΑΕΠ και τη βελτίωση της σχέσης του συντελεστή εργασίας στην πρόσοδο από το ΑΕΠ.

Ένα επίσης πρόβλημα που έχουμε, είναι ότι δεν πάει σε αυτούς που δουλεύουν το ελληνικό ΑΕΠ, πάει όλο και λιγότερο σε αυτούς που δουλεύουν, είτε από τη μεριά του αγρότη, είτε του μικρομεσαίου, είτε του εργαζόμενου και πάει σε διαχειριστές κεφαλαίων.

Το δεύτερο κίνητρο για τη συμμετοχή μου σήμερα εδώ, είναι η ερήμωση της υπαίθρου και αυτό, δυστυχώς, συμβαίνει και πολύ κοντά στα μεγάλα αστικά κέντρα. Συνδέεται σίγουρα με το δημογραφικό. Δεν είναι το μόνο πρόβλημα και το μόνο χαρακτηριστικό του δημογραφικού, αλλά ένα τεράστιο θέμα, ένα εθνικό ζήτημα για το οποίο θα έπρεπε να συζητήσουμε σε συνδυασμό με το αγροτικό εισόδημα και το αγροτικό προϊόν.

Χωρίς προϊόν δεν θα μείνει ο αγρότης στην ύπαιθρο.

Βέβαια, χρειάζεται και ο κοινωνικός τομέας εδώ και οι κοινωνικές λειτουργίες, αλλά σίγουρα η οικονομία είναι κάτι πολύ κρίσιμο. Αυτά ήταν τα δύο κίνητρα για τα οποία επιλέξαμε να είμαι εδώ σε αυτή τη συζήτηση, γιατί έχουν εθνική διάσταση.

Θα μπορούσε κάποιος να πει: «γιατί ξέχασες την ανθεκτικότητα»;

Δεν την ξέχασα, είναι κάτι το οποίο μπαίνει οριζόντια σε όλες τις πολιτικές, ιδαίτερα στο παραγωγικό μοντέλο αλλά και στις πολιτικές της υπαίθρου. Δεν συνδέεται μόνο με την κλιματική αλλαγή, αλλά εδώ, σε αυτή την αίθουσα, έχω συζητήσει πολλές φορές για αυτά τα ζητήματα και το ξέρετε, γιατί ήταν και το θεματικό μου αντικείμενο στο οποίο υπηρέτησα και ως υπουργός και ως τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ.

Είναι συμπτώματα και φυσική εξέλιξη όλα αυτά που σας περιέγραψα, για τα οποία ήρθαμε εδώ να συζητήσουμε;

Όχι, αγαπητές φίλες και φίλοι, πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι, και επειδή τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο, νομίζω ότι πρέπει να μιλήσουμε καθαρά, γιατί είμαστε ήδη ένα βήμα μετά τον γκρεμό, πέφτουμε δηλαδή.

Όλα αυτά τα οποία συζητάμε είναι πολιτικά ζητήματα, είναι αποτυπώματα πολιτικών επιλογών. Δεν είναι συμπτώματα, δεν είναι κάτι που θα γινόταν έτσι κι αλλιώς στην Ελλάδα. Ούτε φταίει ο εξωτερικός παράγοντας μόνο, είτε μιλάμε για τη γεωπολιτική, είτε μιλάμε για την κλιματική καταστροφή.

Υπάρχουν σοβαρά προβλήματα πολιτικής στην Ελλάδα.

Αυτά τα οποία ζούμε στη χώρα μας είναι αποτυπώματα της πολιτικής επιλογής της κυβέρνησης του κ. Μητσοτάκη. Πρέπει κάποιος να επιλέξει πολιτική: είναι μια ισχυρή Πολιτεία που νοιάζεται για όλους ή τάσσεται με τα υπερκέρδη λίγων εις βάρος και των αγροτών και των μικρομεσαίων και των εργαζομένων και της αυτοδιοίκησης;

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να είναι με τα υπερκέρδη λίγων, ελαχίστων, αλλά και με την ακρίβεια. Και με την πολιτική που εφαρμόζει, τα λεφτά φεύγουν από την αγορά και πηγαίνουν σε λίγους.

Είναι, επίσης, πολιτικό ζήτημα το αν θα «στήνεις» τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες» ή αν θα έχεις εθνική στρατηγική για την κτηνοτροφία.

Ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μην έχουμε εθνική στρατηγική, όχι μόνο για την κτηνοτροφία και για άλλους κρίσιμους τομείς - η περιφερειακή ανάπτυξη και ο αγροτικός τομέας είναι ένας από αυτούς - αλλά ο ΟΠΕΚΕΠΕ να στηθεί και να λειτουργήσει για τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες». Έτσι ονομάστηκε «γαλάζιο» το σκάνδαλο.

Εδώ αποδεικνύεται και μία τεράστια εξαπάτηση. Γιατί γι’ αυτές τις κοινωνικές τάξεις, είτε μιλάμε για τους αγρότες, είτε μιλάμε για τους μικρομεσαίους, ο κ. Μητσοτάκης τους υποσχέθηκε τελείως τα αντίθετα το 2019.

Τους εξαπάτησε για να εκλεγεί και τώρα πληρώνουμε πολύ ακριβό τίμημα.

Είμαστε σε ένα αρνητικό «ντόμινο», το οποίο είναι επικίνδυνο για τη χώρα και αυτό ήρθα να συζητήσω εδώ μαζί σας.

Εμείς ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ κάναμε μια τελείως διαφορετική επιλογή μετά τη μεγάλη αλλαγή που κάναμε, γιατί έπρεπε και εμείς να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία, τη σοβαρότητα και τη δυναμική στη λειτουργία μας.

Με την εκλογή μου στη θέση του προέδρου, επιλέξαμε το πρώτο πρόγραμμα, το οποίο ανακοινώσαμε, να είναι το πρόγραμμα για τον αγροτικό τομέα.

Με έξι άξονες που ξεκινάνε από το κόστος παραγωγής, προφανώς λαμβάνουν υπόψη το μεγάλο θέμα των εργατών γης, περιλαμβάνουν μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και καταστροφής, εξετάζουν το πώς πρέπει να διαρθρωθεί η νέα Κοινή Αγροτική Πολιτική, τα θέματα του αγροτικού χρέους και της ρευστότητας και το θέμα των συνεταιρισμών, όπου έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου.

Για αρκετά από αυτά, όπως για το κόστος παραγωγής, έχουμε καταθέσει προτάσεις νόμου στη Βουλή, για το αγροτικό πετρέλαιο και το αγροτικό ρεύμα. Αυτό που έχει σημασία στον αγρότη είναι να ξέρει ότι υπάρχει εφαρμόσιμη λύση, κοστολογημένη ήδη από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.

Αυτό λοιπόν, από τη μεριά μας το επιλέξαμε. Ήταν η πρώτη επιλογή μου. Αλλά θέλω να εξάρω τη συμβολή και του Βασίλη Κόκκαλη και του Σταύρου Αραχωβίτη και του Παύλου Πολάκη, που μαζί κάναμε την παρουσίαση, γιατί ήταν και από τα πρώτα δείγματα συλλογικής λειτουργίας.

Ταυτόχρονα όμως με την αγροτική πολιτική, εμείς βάλαμε και το ζήτημα της ισχυρής Πολιτείας. Δεν μπορεί να έχουμε αγροτική πολιτική, αν δεν υπάρχει ισχυρή Πολιτεία. Ισχυρή Πολιτεία σημαίνει να έχουμε ισχυρή αυτοδιοίκηση και ισχυρό σχεδιασμό. Να έχουμε έλεγχο και ρύθμιση της αγοράς και των λειτουργιών.



Ο «Ντάνιελ» είναι μία ξεκάθαρη περίπτωση του τι σημαίνει ισχυρή Πολιτεία, γιατί είναι αυτό που δεν έγινε στην περίπτωση της Θεσσαλίας. Θα πω ορισμένα ενδεικτικά στοιχεία για να τροφοδοτήσουν την κουβέντα:

Η Ελλάδα το 2018, όταν είχα την ευθύνη και την τιμή του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε τα πρώτα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας. Ήταν ευρωπαϊκή επιταγή, δεν την είχαμε υλοποιήσει, ήμασταν στο όριο της καταδίκης και το ολοκληρώσαμε, παρότι ήταν μια χώρα σε χρεοκοπία με σοβαρές ελλείψεις.

Τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, η κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη των «αρίστων», το επιτελικό κράτος, επέλεξε να μην τα επικαιροποιήσει και να μας πάνε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έπρεπε να ολοκληρωθούν το 2021. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Μας έδιωξε από την Ευρώπη, μας απομάκρυνε από την Ευρώπη.

Έφτασε στο σημείο να αγνοήσει ακόμα και τους επιστήμονες που προειδοποιούσαν για το κλιματικό φαινόμενο. Γιατί οι χάρτες του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρας, που είχα παραδώσει εγώ στον κ. Χατζηδάκη, περιέγραφαν την πλημμύρα του Παλαμά και όλων των υπόλοιπων περιοχών.

Υπήρχαν τα σχέδια τι θα πλημμυρίσει και οι επιστήμονες είχαν προειδοποιήσει. Το αποτέλεσμα αυτού ήταν ότι ο κ. Μητσοτάκης επέβαλε ποινή στους επιστήμονες. Έδιωξε το Αστεροσκοπείο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Έτσι λειτούργησε αυταρχικά κατά των επιστημόνων, που έκαναν τη δουλειά τους.

Τώρα τι γίνεται;

Με τρόμο ακούω και ενημερώνομαι και από τις οργανώσεις μας και τους συντρόφους μου, ότι δύο χρόνια μετά δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις για το ζωϊκό κεφάλαιο, για τις δενδρώδεις καλλιέργειες, για τις πολυετείς καλλιέργειες. Αυτό είναι ακραίο.

Όπως επίσης για τα φερτά υλικά, για τον μηχανολογικό εξοπλισμό δεν έχει ολοκληρωθεί η Αρωγή. Δεν είναι δυνατόν κάποιος να μείνει στη Θεσσαλία με αυτές τις συνθήκες και νομίζω ότι αυτό είναι σχέδιο.

Αν δεν είναι σχέδιο, μπορεί να έρθει ο κ. Μητσοτάκης να το διαψεύσει, αλλά με έργα.

Εγώ λοιπόν καταγγέλλω τον κ. Μητσοτάκη ότι δεν δίνει τις χρηματοδοτήσεις για να παρατήσουν οι αγρότες την παραγωγή τους, για να πάρουν κοψοχρονιά τα χωράφια οι Ολλανδοί που ήρθαν εδώ και έβαλαν τον ιδιωτικό φορέα διαχείρισης νερού.

Η μόνη του έννοια, που την έκανε γρήγορα, αμέσως την έκανε και τη νομοθέτησε, δεν ήταν να δώσει τα λεφτά για το ζωϊκό κεφάλαιο, για να έχουμε πάλι κτηνοτροφικά προϊόντα με υψηλή ποιότητα και αξία. Ήταν να φέρει μια εταιρεία εξειδικευμένη στις ολλανδικές αποικίες, να σχεδιάσει ένα εργαλείο ιδιωτικής διαχείρισης νερού και να ξεπληρώσει τους αγρότες της Θεσσαλίας, κάνοντας ιδιωτική την άρδευση, αντί να την κάνει με μηδενικό κόστος για να μπορέσει να ξαναπάρει μπρος η γεωργία.

Αυτό ήταν το αποτέλεσμα και η ποινή που έδωσε ο κ. Μητσοτάκης στη Θεσσαλία.

Το τελευταίο είναι το μεγάλο πρόβλημα της ευλογιάς. Επιλέξαμε ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ να έρθουμε εδώ και είχαμε μια καλή συνεργασία με τον Περιφερειάρχη και κάναμε μια Συνέντευξη Τύπου και παρουσιάσαμε τα μέτρα μας για την ευλογιά.

Η ευλογιά των αιγοπροβάτων βρίσκεται σε μία ακραία έξαρση σε όλη την Ελλάδα, γιατί εδώ και ένα χρόνο δεν λήφθηκαν τα απαραίτητα επιστημονικά μέτρα και δεν λειτούργησε η Δημόσια Διοίκηση, δηλαδή η κυβέρνηση ως όφειλε.

Κλείσαμε ένα δεκαήμερο έκτακτης ανάγκης του υπουργείου, που στην ολοκλήρωσή του θα περιμέναμε να μας ανακοινώσει αν θα μπούμε σε lockdown ή όχι και ποια είναι η κατάσταση.

Το αποτέλεσμα αυτής της εγρήγορσης, που μας έθεσε ο κ. Τσιάρας σε όλη την Ελλάδα, ήταν να μην ανακοινώσει τίποτα.

Τελείωσε το δεκαήμερο και δεν ξέρουν οι κτηνοτρόφοι τίποτα και το μόνο που έφτασαν να ανακοινώσουν ήταν γύρω στα 25 απολυμαντικά κέντρα, εκ των οποίων τα 15 δουλεύουν ήδη στην Θεσσαλία. Αυτή είναι η εξέλιξη της πολιτείας για την ευλογιά;

Χωρίς ένα ισχυρό επιστημονικό κέντρο διαχείρισης της ευλογιάς, που θα είναι σε άμεση επαφή με τους κτηνοτρόφους, με κτηνιάτρους δίπλα στους κτηνοτρόφους, με αύξηση των κτηνιάτρων και με πλήρη αποζημίωση του ζωικού κεφαλαίου, αλλά και της επιβίωσης των κτηνοτρόφων, θα έχουμε το επόμενο μέτρο του κ. Μητσοτάκη για να μην μείνει αγρότης ούτε στη Θεσσαλία, ούτε στην ελληνική ύπαιθρο. Αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα που έχουμε να λύσουμε μπροστά μας.

Εδώ ήρθα λοιπόν να κάνω μια συζήτηση για τα σημαντικά και μεγάλα που είναι δυστυχώς εθνικές επιλογές. Βρίσκω μια Θεσσαλία η οποία δέχεται το ένα χαστούκι μετά το άλλο, χωρίς να φταίει.

Ότι και αν κάνουν οι τοπικοί φορείς, που κάνουν αρκετά πράγματα και είμαστε δίπλα και ενημερωνόμαστε, είναι αδύναμοι μπροστά σε μια κυβέρνηση, που επιλέγει να κάνει τους πλούσιους πλουσιότερους και δυστυχώς να διώχνει τους αγρότες από τον τόπο τους.

Αυτό πρέπει να ανατραπεί το συντομότερο.

Οφείλω να σας πω ότι το συμπέρασμα και για τον αγροτικό τομέα είναι ότι πρέπει να φύγει το συντομότερο μια καταστροφική κυβέρνηση, για να ορθοποδήσει η χώρα μας και η ύπαιθρος της Ελλάδας».

Σε ερώτηση αναφορικά με τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για την υπαγωγή του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε:

«Θέλω να δηλώσω την απόλυτη αντίθεσή μας με το σχέδιο «κολυμβήθρα του Σιλωάμ». Δεν είναι «κολυμβήθρα» η ΑΑΔΕ.

Προφανώς, δεν πρέπει να πάει ο ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ και ανησυχούμε αν αυτή η μεταφορά οδηγήσει στην απώλεια κάποιων κεφαλαίων του σκανδάλου. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ να δυναμώσει και να λειτουργήσει εντός του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Δεν μπορεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ να λειτουργήσει στην ελληνική ύπαιθρο με λάθη και ατέλειες που υπήρχαν στο παρελθόν.

Δηλαδή δεν μπορεί η Ελλάδα να λειτουργεί χωρίς δασικούς χάρτες, χωρίς κτηματολόγιο, χωρίς οριοθέτηση ρεμάτων. Πράγματα που ξεκίνησαν, όταν ήταν στην κυβέρνηση ο ΣΥΡΙΖΑ και είχα την τιμή να τα υπηρετήσω, σταμάτησαν επί Νέας Δημοκρατίας, να μην πω ότι ναρκοθετήθηκαν, με αποτέλεσμα να μη συνδεθούν οι αγροτικές ενισχύσεις με τον σχεδιασμό της αγροτικής οικονομίας με ξεκάθαρα ψηφιακά υπόβαθρα, ενοποιημένα σε εθνικό επίπεδο και όχι σε Τεχνικό Επιμελητήριο.

Αυτό θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο και ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που είχαμε στο Κτηματολόγιο είναι ότι με μια απαράδεκτη εισήγηση του κ. Πιερρακάκη, όταν ήταν υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, αποφάσισε να έχουμε κτηματολόγιο που οι τίτλοι κλείνουν με εκκρεμότητα, δεν είναι καθαροί δηλαδή. Πώς θα γίνει το ξεκαθάρισμα που θέλουμε για να έχουμε Κράτος Δικαίου και σχεδιασμό;

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ να παραμείνει στο υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, με ισχυρή τεχνογνωσία και ψηφιακές βάσεις για να είναι όλα καθαρά. Έτσι λύνουμε το πρόβλημα και του ΑΤΑΚ, το οποίο τώρα «βραχυκυκλώνει» πάρα πολλούς αγρότες.

Έχω όμως την ανησυχία και στο «μάκρο» και στο «μίκρο» επίπεδο του οικονομικού αποτυπώματος του σκανδάλου, διότι η χώρα έχει ήδη καθυστέρηση ενισχύσεων γύρω στο ένα δισ. Είναι 600 εκατομμύρια το 2024 που έχουν καθυστερήσει και 500 εκατομμύρια της Ενιαίας Ενίσχυσης του 2025 που έπρεπε να πληρωθούν τον Οκτώβριο, μαζί με μέτρα όπως το «Μέτρο 23» που έχουν πληρωθεί σε άλλες χώρες, ενώ στην Ελλάδα δεν έχουν δοθεί στους αγρότες.

Ταυτόχρονα βάλλεται όλο το «ντόμινο», δηλαδή στους προμηθευτές τους, στην τοπική οικονομία και στη λειτουργία σημαντικών κοινωνικών θεμάτων για τους αγρότες και τις αγρότισσες. Άρα και στο μίκρο-επίπεδο και στο μάκρο-επίπεδο λείπουν λεφτά από την Ελλάδα, λείπουν λεφτά από τα νοικοκυριά και δυστυχώς θα πληρώσουμε και πρόστιμα. Εγώ το λέω ξεκάθαρα: τα πρόστιμα δεν πρέπει να τα πληρώσουν οι αγρότες και οι πολίτες, οι φορολογούμενοι».

Σχετικά με την Κοινή Αγροτική Πολιτική, εξήγησε:

«Πρέπει να έχει ιδιαίτερο μέτρο για τους νέους αγρότες. Ειδικό μέτρο για την παραμονή στην ύπαιθρο και για τη σύνδεση της ενίσχυσης με την παραγωγικότητα.

Αυτό είναι αλλαγή στρατηγικής, το οποίο το θέτουμε εμείς στη συζήτηση και είναι πολύ κρίσιμο, διότι πρέπει να συνδεθεί και με την ανθεκτικότητα.

Ανησυχώ πλέον για την πορεία της Ευρώπης, αν θα τηρήσει τις πολιτικές ανθεκτικότητας. Η Ευρώπη έκανε με πολλές καθυστερήσεις τη «Συμφωνία των Παρισίων», αλλά τώρα ξεχνάει την «Πράσινη Συμφωνία» και γυρίζει στην οικονομία του πολέμου».

Αναφορικά με τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ, ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε:

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ όταν ήμασταν εμείς κυβέρνηση δεν καθυστέρησε ποτέ την πληρωμή στον αγρότη και ο αγρότης ήξερε να κάνει τον προγραμματισμό του με βάση το πλάνο πληρωμών. Υπήρξαν παραβιάσεις του νόμου από αγρότες, όπως το σκάνδαλο που αποκαλύφθηκε με την πολιτευτή της Νέας Δημοκρατίας το 2018.

Δεν υπήρξε όμως αυτό το οποίο εντοπίζεται επί κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Η πολιτική ευθύνη της δημιουργίας σκανδάλων και της διασπάθισης δημοσίου χρήματος. Δεν δέχομαι καμία κουβέντα γι’ αυτό. Και είμαι πάρα πολύ αυστηρός και απαιτώ πλήρη διαφάνεια σε όλα τα επίπεδα του ελέγχου.

Εγώ θέλω όμως να σας πω τι κάναμε εμείς. Οι Δασικοί Χάρτες ξεκίνησαν και εφαρμόστηκαν με νομοθεσία του ΣΥΡΙΖΑ και είχα την ευθύνη ως Υπουργός και δώσαμε και μάχες.

Το σχέδιο διαχείρισης λεκανών απορροής ολοκληρώθηκαν επί ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είχαν σταματήσει οι χρηματοδοτήσεις τριών δισ. ευρώ έργων και αρδευτικών στην Ελλάδα, επειδή οι προηγούμενοι δεν τα είχαν υλοποιήσει. Τα θέματα του Κτηματολογίου επίσης προχώρησαν εκείνη την περίοδο.

Ενώ λοιπόν εμείς ετοιμάσαμε τα εργαλεία για να έχουμε μια ψηφιακή Ελλάδα, η οποία να υποστηρίζει τον αγροτικό τομέα, ήρθαν στη συνέχεια οι «άριστοι» και τι κάνανε; «Φραπέδες» και «Χασάπηδες», τους το χρεώνω».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Επιτήρηση στον ΟΠΕΚΕΠΕ σχολίασε:

«Η Ευρώπη μας έβαλε σε επιτήρηση και απ’ ότι διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Καθημερινής, η Ελλάδα δεν έχει εκπληρώσει εδώ και έναν χρόνο την υποχρέωση να στείλει στην Ευρώπη ένα επικαιροποιημένο και αποδεκτό από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες σχέδιο.



Η ουσία είναι ότι έχουμε 600 εκατομμύρια το 2024, που δεν έχουν δοθεί και είναι υπό αμφισβήτηση η πρώτη πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης που δεν έχει καθυστερήσει ποτέ, που είναι 500 εκατομμύρια τον Οκτώβριο, που πάνε τώρα για αρχές Νοεμβρίου και βλέπουμε αν και πότε θα δοθούν.

Βλέποντας και αυτό που γίνεται τώρα με την ευλογιά, κατ’ αντιστοιχία δηλαδή της πλήρους ανεπάρκειας, της προσβλητικής για τους αγρότες ανεπάρκειας, σας λέω ότι αυτή η κυβέρνηση, αυτό το υπουργείο έχει ευθύνη, γιατί δεν έχουν δοθεί τα λεφτά των ενισχύσεων στους αγρότες. Συν τα υπόλοιπα που κλάπηκαν και δεν ξέρω πότε θα επιστραφούν. Έχουν κλαπεί και πρέπει να επιστραφούν στους αγρότες».

Σε ερώτηση για το αν οι ψηφοφόροι στην περιφέρεια ακούν τις προτάσεις και στηρίζουν τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε:

«Είναι πάρα πολύ εύκολο να γυρίσουμε σε μια κουβέντα για το 2015 και το 2019. Τους αγρότες τους ενδιαφέρει πώς θα ζήσουν το 2025. Θεωρώ ότι την περίοδο 2015 - 2019 κάναμε ό,τι μπορούσαμε, πολλές φορές και εις βάρος του κομματικού μας συμφέροντος, γιατί ήταν πάνω από όλα το εθνικό συμφέρον, να βγει η Ελλάδα από τα μνημόνια. Το κατάφερε εκείνη η Κυβέρνηση, γιατί οι δύο προηγούμενες δεν το είχαν καταφέρει και την έβαλαν πιο βαθιά στον βούρκο.

Θεωρώ λοιπόν ότι είναι παράσημο για την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ το ότι βγήκαμε με τη δουλειά των Ελλήνων και των Ελληνίδων εκείνη την περίοδο από τα μνημόνια. Ξέρω ότι είχαμε πολιτικό κόστος. Δεν ήταν αυτό το κριτήριό μας. Δεν δώσαμε προτεραιότητα στο να έχουμε κομματικό όφελος, παρά στο να στηρίξουμε την πατρίδα μας.

Οφείλω να σας πω ότι τώρα αυτή η κυβέρνηση εφαρμόζει μνημονιακή πολιτική λιτότητας για τους πολλούς και δυστυχώς βγάζουν δισεκατομμύρια λίγοι, συν τα κρατικά ταμεία ενώ συνεχίζονται οι αναθέσεις πάλι στους δικούς της. Είναι η μέρα με τη νύχτα σε σχέση με την καθαρή διαχείριση που γινόταν την περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ.

Μας απασχολούν στη νέα περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ πάρα πολλά, όπως και η αξιολόγηση του 2015, του 2019 και της περιόδου 2019-2023 και σαφέστατα πολλά πράγματα μπορούσαν να γίνουν καλύτερα.

Ξέρω πάρα πολύ καλά όμως και τι αντίπαλο είχαμε και το καταλαβαίνουν δυστυχώς τώρα και οι αγρότες, οι οποίοι πληρώνουν πολύ βαρύ τίμημα. Δηλαδή το πώς τα ψέματα και η προπαγάνδα έγραψαν στο κοινωνικό σύνολο ταυτόχρονα, από τη μια μεριά την υποστήριξη της Νέας Δημοκρατίας, διλημματικά, και από την άλλη μεριά δυστυχώς και μια απαξίωση της πολιτικής. Εδώ πρέπει να δούμε και τη δική μας ευθύνη.

Το σήμερα ενδιαφέρει τον κόσμο, δηλαδή τον ενδιαφέρει πώς θα πάει στο σούπερ μάρκετ και πώς θα μπορέσει να πληρώσει τον λογαριασμό του, πώς θα μπορέσει να καλλιεργήσει και να ταΐσει τα ζώα ή να τα βγάλει πέρα με το σχολείο και τον γιατρό.

Γιατί αυτά είναι τα μεγάλα προβλήματα.

Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη απαξίωση της πολιτικής. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ για την επόμενη περίοδο, γιατί το καθεστώς, έχοντας εξαντλήσει όλα τα εργαλεία προπαγάνδας, εξαγοράς συνειδήσεων, που χρησιμοποίησε ο κ. Μητσοτάκης, τώρα πλέον προσπαθεί να πείσει την κοινωνία ότι όλοι ίδιοι είναι και τίποτα δεν γίνεται, ακριβώς για να κρατήσει τους αγρότες στα σπίτια, για να μην κινητοποιηθούν. Τους εργαζόμενους να μη διαμαρτυρηθούν για το 13ωρο, τις αυτοδιοικήσεις να διαχειρίζονται φτώχεια και να μη διεκδικούν.

Προσπαθούν να μας πείσουν ότι τίποτα δεν γίνεται.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ έχει επιλέξει να σταθεί όρθιος σε αυτή την απαξίωση της πολιτικής. Θα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και θα σας λέμε ακριβώς τι μπορεί να γίνει με απόλυτη τεκμηρίωση, γιατί περάσαμε μια περίοδο ανυποληψίας. Δεν μας άρεσε αυτό που ζήσαμε πριν από ένα ενάμιση χρόνο στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Πρέπει να επιστρέψουμε προσδίδοντας μια νέα αξιοπιστία στην πολιτική, στην αυτοδιοίκηση, στους συνεταιρισμούς.

Δεν οφείλεται όμως στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αυτό το κακό που ζούμε στην Ελλάδα. Γιατί αν συζητήσουμε για την ιστορία των συνεταιρισμών στην Ελλάδα ή την ιστορία της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα ή την ιστορία του δικομματισμού στην Ελλάδα, δυστυχώς θα βρούμε πολλά περιστατικά διαφθοράς και διαπλοκής.

Αυτό πληρώνουμε σήμερα, πληρώνουμε τα αποτελέσματα μιας κυβέρνησης διαφθοράς και διαπλοκής.

Εγώ λέω «φτάνει πια», να συνεργαστούν οι προοδευτικές δυνάμεις για να υπάρχει μια καλύτερη μέρα για τον τόπο μας».

Ερωτηθείς για «συναινέσεις» και «συνεργασίες», ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, απάντησε:

«Η λέξη «συναίνεση», χρησιμοποιείται πάρα πολύ, όταν κάποιος θέλει να κρύψει προβλήματα. Γιατί τις περισσότερες φορές αυτός που έχει ευθύνες, λέει ελάτε να τα βρούμε, να υπάρχει συναίνεση.

Tην ανάγκη που έχει η κοινωνία, την υγιή, την προοδευτική, να λειτουργεί ως κοινωνία, να είναι συνεκτική δηλαδή και να λειτουργεί με σεβασμό και ισοτιμία, την αξιοποιούν πολλές φορές αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τις πολιτικές, καλώντας την αντιπολίτευση σε συναίνεση όταν υπάρχουν σοβαρά θέματα, από τα εθνικά ζητήματα μέχρι το αγροτικό, που και αυτό εθνικό ζήτημα είναι.

Με μια κυβέρνηση η οποία έχει ευθύνες, όχι μόνο μίας ταξικά άδικης πολιτικής, δηλαδή που ευνοεί κάποιες κοινωνικές τάξεις έναντι κάποιων άλλων, αλλά επιπλέον και για σοβαρά θέματα διαφθοράς και παραβίασης δημοκρατικών δικαιωμάτων στο Κράτος Δικαίου της χώρας μας, δεν υπάρχει περιθώριο συναίνεσης.

Θα ήταν προσβλητικό, όταν μια κυβέρνηση δέχεται να παρακολουθείται ο αρχηγός του στρατού για έναν χρόνο και να μην έχει μιλήσει κανένας γι’ αυτό, να ζητάει συναίνεση.

Όχι, εγώ δεν μπορώ να συναινέσω στην παραβίαση του Συντάγματος από μια κυβέρνηση.

Με τη Νέα Δημοκρατία, με τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα, δεν υπάρχει κανένας χώρος για συναίνεση, δεν έχει δώσει κανένα στοιχείο αξιοπιστίας για να κάνουμε ένα δημοκρατικό διάλογο.

Θέματα που αφορούν τη χώρα μας, τα εθνικά συμφέροντα, θέματα που αφορούν τα συμφέροντα των αγροτών, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να τα ψηφίσουμε μαζί στο Ευρωκοινοβούλιο. Αλλά να συνεννοηθείς, να έχεις κοινή παρουσία και συμφωνία με μια κυβέρνηση, η οποία θίγει τα συμφέροντα των αγροτών σήμερα και της περιφέρειας το θεωρώ απίθανο.

Θεωρώ ότι το εθνικό συμφέρον σήμερα και για τον αγροτικό κόσμο και για την οικονομία είναι να πέσει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση.

Πράγματι, η κοινωνία, η ύπαρξη της κοινωνίας, η ανθρώπινη ανάγκη, είναι η συλλογικότητα και οι συνεργασίες. Συμφωνώ ότι η συναίνεση είναι ένας όρος που είναι αγαπητός στον πολίτη και στην κοινωνία.

Με τη συλλογικότητα οι πολίτες και στη χώρα μας έχουν λύσει σοβαρά προβλήματα. Θυμίζω, γιατί είμαστε κοντά, τα Αμπελάκια ως πυρήνα συλλογικής παραγωγής και οικονομίας σε περίοδο τουρκοκρατίας ή άλλα παραδείγματα.

Η συλλογικότητα πρέπει να ανακτήσει αξιοπιστία. Το είπα για διάφορα πεδία, αυτοδιοίκηση, συνεταιρισμούς, κόμματα και σίγουρα πρέπει να υπάρχουν συνεργασίες, όχι απλά συναινέσεις, αλλά συνεργασίες.

Οι συνεργασίες για μένα δεν σημαίνουν μόνο διάλογος, αλλά και κοινή δράση.

Πρέπει να φύγει το συντομότερο αυτή η κυβέρνηση και ποιος να έρθει; Να ανοίξουμε τη χαραμάδα στην ακροδεξιά, στο φόβο, στο μίσος; Γιατί τώρα στην κοινωνία, μίσος και φόβος υπάρχει και υπάρχει και αγωνία και οργή.

Η κοινωνία έχει θυμό, ο θυμός πρέπει να γίνει δύναμη για την πρόοδο. Δεν μπορεί να μείνουμε στον θυμό. Ο θυμός είναι άρνηση. Μπορεί να μας οδηγήσει στην αντιπολιτική και αυτό είναι επικίνδυνο, είναι επιστροφή στο παρελθόν.

Βλέπουμε μια αντιπολιτική έκφραση κατά καιρούς να εκφράζεται ακόμα και στο βήμα του ΟΗΕ από τον πρόεδρο Τραμπ. Αντιεπιστημονικός λόγος, ανορθολογικός, παραβίαση δικαιωμάτων και κράτους δικαίου.

Η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι να υπάρχει κοινή δράση. Όχι απλά διάλογος, όχι απλώς συνεργασία, κοινή δράση και προοδευτικό ψηφοδέλτιο στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι μια συναίνεση, η οποία κάνει και ένα βήμα μπροστά».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, ρωτήθηκε και για το πώς μπορεί να υπάρξει μια προοδευτική συμπόρευση:

«Από την πρώτη μέρα που ανέλαβα τα καθήκοντά μου, χωρίς κανέναν δισταγμό και κανέναν κομματικό εγωισμό, γνώριζα ότι πρώτη μου ευθύνη είναι να δυναμώσω τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και να τον δυναμώσουμε όλοι μαζί.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι και εγγυητής πως υπάρχουν προοδευτικές λύσεις, γιατί δεν έχει περιχαρακωθεί κομματικά, όπως κάνουν δυστυχώς άλλα κόμματα. Ακριβώς γιατί θέλουμε να σπάσουμε αυτά τα όρια, να μην υπάρχουν οχυρωματικά έργα μεταξύ των προοδευτικών κομμάτων.

Έχουμε καταθέσει πρόταση συνεργασίας δημόσια και με διαφάνεια και αυτή την πρόταση την κατέθεσα και εγώ προσωπικά, ξεκινώντας από τον Ιανουάριο, όταν ζήτησα να υπάρχει κοινός υποψήφιος προοδευτικών κομμάτων για Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια προτείναμε την κα Κατσέλη.

Πάλι τον Ιανουάριο αναφέρθηκα σε μια συνέντευξή μου στην ανάγκη να υπάρχει κοινό ψηφοδέλτιο προοδευτικών δυνάμεων στις επόμενες εκλογές. Ίσως ήταν πολύ νωρίς, μόλις ένας μήνας ήταν που είχα την ευθύνη του Προέδρου.

Τώρα βλέπετε να επανέρχεται πλέον και στα κείμενά μας, να είναι και θεσμικά ολοκληρωμένη πρόταση. Την πρόταση την έχω βάλει ξεκάθαρα. Απευθύνεται επίσης ξεκάθαρα στα κοινοβουλευτικά κόμματα, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Αριστερά, γιατί ξέρουμε και έχουμε διαβάσει τα προγράμματά τους και γνωρίζω ότι οι διαφορές είναι πολύ μικρές μπροστά στην στρατηγική δυνατότητα να έχει προοδευτική κυβέρνηση η Ελλάδα.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν και καθυστερήσεις και αρνήσεις. Θεωρώ ότι είναι επιζήμιες για το κοινωνικό συμφέρον και ότι η άρνηση αυτή είναι απέναντι στους πολίτες και όχι απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Όπου κι αν πάω, μου λένε: «συσπειρωθείτε, ενωθείτε». Πρόσφατα στην έκθεση βιβλίου μια κυρία μου είπε: «θα αλλάξουμε πλανήτη, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση».

Έχουν δίκιο οι άνθρωποι, γιατί δεν βγαίνουνε. Ξεπερνώντας τα κομματικά όρια, αλλά επειδή αυτό είναι το συμφέρον της κοινωνίας, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ προτείνει συγκεκριμένη προοδευτική συνεργασία στην οποία όλοι είναι απαραίτητοι και κανείς δεν περισσεύει.

Σε αυτή τη συνεργασία πρέπει να σηκώσουμε και από τον καναπέ, δυστυχώς πάρα πολλές εκατοντάδες χιλιάδες απογοητευμένους προοδευτικούς πολίτες και θα έλεγα δημιουργικούς και δημοκράτες.

Το κάλεσμα του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι για όλους τους δημοκράτες και όλους τους δημιουργικούς πολίτες. Αυτούς που θέλουν να πιάνει τόπο η δουλειά τους, να έχουν δουλειά στην πατρίδα μας και να προκόψουν. Για όλους αυτούς λοιπόν, ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ λέει ότι πρέπει να υπάρχει ένα «κοινό τραπέζι» που δε θα συζητάει δια παντός. Θα συμφωνήσουμε, θα υπάρχει προοδευτικό ψηφοδέλτιο. Εμείς είμαστε έτοιμοι να έχουμε κοινή δράση, να έχουμε κοινοβουλευτική έκφραση.

Διότι δεν μπορεί να αντέξει ο κόσμος τη δυστοπία του κ. Μητσοτάκη.

Η κοινωνία όπου κι αν πάμε, μας το λέει: «βρείτε τα, κάντε κάτι, δεν πάει άλλο», δεν υπάρχει μέρα που να πάω κάπου και να μην μου το πούνε. Η κοινωνία μας ακούει και μας το ζητάει.

Ο «ελέφαντας» στο δωμάτιο είναι η κυβερνώσα προοπτική του προοδευτικού σχήματος. Πρέπει να κάνουμε βήματα για να δώσουμε στον κόσμο την αίσθηση ότι μπορεί να γίνει πράξη αυτό.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι διατεθειμένος να πάρει τις πρωτοβουλίες και παρ’ όλες τις αρνήσεις και τα πισωγυρίσματα και τις καθυστερήσεις άλλων κομμάτων. Εμείς ξέρουμε ποιο είναι το συμφέρον της κοινωνίας και θα επιμείνουμε, γιατί κάποιοι αισθάνονται ότι με το να αρνούνται, προσβάλλουν εμάς. Όχι, την κοινωνία προσβάλλουν.

Εμείς θα συνεχίσουμε, δεν μπορεί να γίνει μια συζήτηση όμως για πάρα πολύ καιρό.

Πρέπει να σας πω ότι αυτή την πρόταση των συνεργασιών τη βλέπω να είναι ζωντανή σε πάρα πολλές περιφερειακές συζητήσεις. Έγινε πρόσφατα μια στην Παλλήνη, είχε γίνει στην Πάτρα. Γίνονται σε αρκετές περιοχές. Δεν θα είναι αργά που θα γίνει και εδώ.

Ο κ. Ανδρουλάκης μέχρι στιγμής αρνείται. Θεωρώ ότι είναι λάθος, αλλά ξέρω ότι ο κόσμος του ΠΑΣΟΚ το θέλει, γιατί θέλει να φύγει η δεξιά. Επίσης και πολλά στελέχη της Νέας Αριστεράς έχουν τοποθετηθεί θετικά. Εμείς δεν θα πάμε να κάνουμε συζήτηση αποσπασματική. Είμαστε εδώ σοβαρά, δημόσια και την πρόταση αυτή την έχουμε καταθέσει.

Είναι πάρα πολλοί εκεί έξω και ιδιαίτερα είναι τα παιδιά μας, τα οποία έχουν ανάγκη από μια καλύτερη χώρα».

Σε ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα σημείωσε τα εξής:

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει μιλήσει πολύ συγκεκριμένα και στις τοποθετήσεις του και όταν βρεθήκαμε μόλις ανέλαβα τα καθήκοντά μου, για την ανασύνθεση του προοδευτικού χώρου και την ανάγκη να υπάρχει αυτή η προοδευτική απάντηση και προοδευτική έκφραση.

Δεν υπάρχει κανείς «ελέφαντας» στο δωμάτιο, μην ψάχνετε. Η άποψη η δική μου είναι ότι αυτό το σχέδιο έχει ανάγκη από ενότητα, έχει ανάγκη από κοινή προοπτική.

Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε μία μέρα να περιμένουμε, εμείς έχουμε βάλει το 2025 ως ορόσημο της προοδευτικής συνεργασίας. Οι κομματικές ηγεσίες είναι υποχρεωμένες στην κοινωνία να δώσουν μια απάντηση, μπορεί να μην τη δώσουν σε εμάς, αλλά πρέπει να τη δώσουν στην κοινωνία.

Πρέπει να υπάρχει προοδευτικό σχέδιο και σε αυτό κανείς και καμία στο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ δεν έχει φέρει αντίθετη άποψη.

Επιτρέψτε να σας πω ότι μιλάμε για τον Αλέξη Τσίπρα που είναι ο Πρωθυπουργός του ΣΥΡΙΖΑ. Πέρα από το ότι είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, πέρα από το ότι είναι και σήμερα σε πάρα πολλά δημόσια φόρα, συμμετέχει εκπροσωπώντας και την Ελλάδα και τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Νομίζω ότι δεν έχουμε δώσει δικαίωμα, ούτε εγώ, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας για μια συζήτηση περί υποθέσεων.

Η δράση είναι μπροστά μας».