Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν βελτίωσαν την εικόνα της κυβέρνησης, δείχνει και η δημοσκόπηση της ALCO.

Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός καταγράφει χειρότερη επίδοση από την ίδια την κυβέρνησή του στη μέτρηση.

Καθόλου ικανοποιημένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει το 56%, στην έρευνα της ALCO, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Λίγο» απαντά το 23% στο ίδιο ερώτημα και πολύ- αρκετά το 20%.

Πάνω από τους μισούς, το 53%, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 27% απαντά λίγο και το 19% λέει ότι είναι πολύ- αρκετά ικανοποιημένο. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι με τον πρωθυπουργό είναι κατά μία μονάδα υψηλότερο από τον Ιούνιο, ενώ για την κυβέρνηση παραμένει σταθερό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ΔΕΘ δεν άλλαξε την εικόνα για την κυβέρνηση

Το ίδιο κακή εικόνα για την κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει το 38%, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Χειρότερη εικόνα έχει το 31%, το ίδιο καλή λέει το 20% και καλύτερη το 5%.

Ερωτηθέντες για το εάν πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 53% απαντούν καθόλου, το 22% λίγο, το 15% αρκετά και μόλις το 1% πολύ.

Επιπλέον, το 70% πιστεύει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για μείωση φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.

Κανένας επιτυχημένος υπουργός, λέει το 63%

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών και για τους υπουργούς. Το 63% απαντούν «κανένας» στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς, ποσοστό κατά 11 μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο.

Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο υπουργός με το υψηλότερο ποσοστό (συγκεντρώνει το 21%), μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (10%), τον Κωστή Χατζηδάκη (7%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (7%). Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 51%, με δεύτερο ξανά τον Κυριάκο Πιερρακάκη (33%).