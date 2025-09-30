Δυσαρέσκεια για την κυβέρνηση και τον Κυριάκο Μητσοτάκη καταγράφει η νέα δημοσκόπηση της ALCO, καθώς το Μέγαρο Μαξίμου δεν κατάφερε να ανατρέψει την εικόνα με τις εξαγγελίες της ΔΕΘ. Μάλιστα, ο πρωθυπουργός καταγράφει χειρότερη επίδοση από την ίδια την κυβέρνησή του στη μέτρηση.
Καθόλου ικανοποιημένο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη δηλώνει το 56%, στην έρευνα της ALCO, το δεύτερο μέρος της οποίας παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha. «Λίγο» απαντά το 23% στο ίδιο ερώτημα και πολύ- αρκετά το 20%.
Πάνω από τους μισούς, το 53%, δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης. Το 27% απαντά λίγο και το 19% λέει ότι είναι πολύ- αρκετά ικανοποιημένο. Το ποσοστό εκείνων που δηλώνουν καθόλου ικανοποιημένοι με τον πρωθυπουργό είναι κατά μία μονάδα υψηλότερο από τον Ιούνιο, ενώ για την κυβέρνηση παραμένει σταθερό.
Η ΔΕΘ δεν άλλαξε την εικόνα για την κυβέρνηση
Το ίδιο κακή εικόνα για την κυβέρνηση δηλώνει ότι έχει το 38%, μετά τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Χειρότερη εικόνα έχει το 31%, το ίδιο καλή λέει το 20% και καλύτερη το 5%.
Ερωτηθέντες για το εάν πιστεύουν ότι θα τους ωφελήσουν τα μέτρα που εξήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, το 53% απαντούν καθόλου, το 22% λίγο, το 15% αρκετά και μόλις το 1% πολύ.
Επιπλέον, το 70% πιστεύει ότι θα είχε μεγαλύτερο όφελος αν αντί για μείωση φορολογικών συντελεστών είχε γίνει μείωση ΦΠΑ ή ειδικού φόρου κατανάλωσης.
Κανένας επιτυχημένος υπουργός, λέει το 63%
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η άποψη των πολιτών και για τους υπουργούς. Το 63% απαντούν «κανένας» στην ερώτηση για τους πιο επιτυχημένους υπουργούς, ποσοστό κατά 11 μονάδες υψηλότερο από τον Ιούνιο.
Ο Νίκος Δένδιας παραμένει ο υπουργός με το υψηλότερο ποσοστό (συγκεντρώνει το 21%), μπροστά από τον Κυριάκο Πιερρακάκη (10%), τον Κωστή Χατζηδάκη (7%) και τον Άδωνι Γεωργιάδη (7%). Ανάμεσα στους ψηφοφόρους της ΝΔ, το ποσοστό του Νίκου Δένδια εκτοξεύεται στο 51%, με δεύτερο ξανά τον Κυριάκο Πιερρακάκη (33%).