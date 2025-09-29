Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση της Alco, μειώνονται οι μετακινήσεις προς την Πλεύση Ελευθερίας υπέρ του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Προβάδισμα μεν, με μειωμένα ποσοστά δε, σημειώνει η Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου, όπως αυτή καταγράφεται στο πρώτο μέρος της δημοσκόπησης της Alco, που παρουσίασε ο Alpha.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει ποσοστό της τάξης του 24% (από 25%) ενώ ακολουθεί το ΠΑΣΟΚ με 11,5% σημειώνοντας αύξηση από το 10,7%. Τρίτο κόμμα παραμένει η Ελληνική Λύση με 9,3% από 7,9% ενώ με 7,1% ακολουθούν ΚΚΕ και Πλεύση Ελευθερίας από 7,6% και 9,5%, αντίστοιχα, σύμφωνα με την προηγούμενη μέτρηση του Ιουνίου. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση μειώνονται οι μετακινήσεις προς την Πλεύση Ελευθερίας προς όφελος του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ακολουθούν στην πρόθεση ψήφου, ο ΣΥΡΙΖΑ με 6,2% αυξάνοντας τα ποσοστά του από αύξηση από το 5% του Ιουνίου, και 3,6% Φωνή Λογικής από 2,7% αντίστοιχα.

Στο 2,5% ακολουθεί το ΜέΡΑ25 (από 2,7%), 2,3%το Κίνημα Δημοκρατίας (από 2,6%), 2,1% η Νίκη (από 2,6%) και 1,3% Νέα Αριστερά (από 1,6%).

Από τους αναποφάσιστους που καλύπτουν ποσοστό της τάξης του 19% (από 17,7% της μέτρησης του Ιουνίου) το 28% αυτοπροσδιορίζονται ως κεντρώοι-δεξιοί, ακολουθεί με ποσοστό 21% οι κεντρώοι, 16% αυτοί που δεν αυτοπροσδιορίζονται πολιτικά, με 13% ως κεντρωαριστεροί, με 8% ως αριστεροί και ποσοστό της τάξης του 6% που αυτοπροσδιορίζονται ως δεξιοί.

Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγουν οι ψηφοφόροι σύμφωνα με τη δημοσκόπηση ενώ η σταθερότητα διατηρεί τα ποσοστά στις απαντήσεις των ερωτηθέντων με 34%.

Στο ερώτημα της εναλλακτικής ενός κόμματος, που τους εκφράζει, το 61% απαντά αρνητικά, ενώ μόλις το 36% θετικά.

Στη δημοσκόπηση υπήρχε και το ερώτημα για το «κόμμα Τσίπρα», και τι συναισθήματα προκαλεί η δημιουργία του. Αρνητικά απάντησε το 42%, 37% δήλωσε αδιαφορία ενώ 19% είπε ότι του προκαλεί θετικά συναισθήματα. Όπως διευκρίνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Alco, κ. Παναγόπουλος τα ποσοστά αυτά περιγράφουν μία καλή βάση για τη δημιουργία κόμματος, ενώ ξεκαθάρισε πως τα συναισθήματα δεν σημαίνει και πρόθεση ψήφου.

Για την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ, το 54% κρίνει ότι δεν θα υπάρξει τιμωρία στους ενόχους ενώ ένα ποσοστό της τάξης του 34% βλέπει ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ένα 12% δεν ξέρει/δεν απαντά.

Η λέξη συγκάλυψη με ποσοστό 74% είναι αυτή που χαρακτηρίζει καλύτερα τη κυβέρνηση, σύμφωνα με σχετική ερώτηση της δημοσκόπησης, έναντι του 14% της διαφάνειας.

Αντίστοιχα, το 70% κρίνει ότι η λέξη διαφθορά κρίνει καλύτερη την κυβέρνηση έναντι του 14% της εντιμότητας και αντίστοιχα, 69% της αναποτελεσματικότητας έναντι του 23% της αποτελεσματικότητας.

Το μεταναστευτικό και οι προτάσεις της κυβέρνησης φαίνεται πως έχουν πείσει, καθώς σύμφωνα με τη δημοσκόπηση το 71% των ερωτηθέντων κρίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης δεν είναι αποτελεσματική ενώ το 17% έχει την αντίθετη άποψη.

Αρνητικά βλέπουν οι ψηφοφόροι και τη διαχείριση της εξωτερικής πολιτικής, καθώς το 62% θεωρεί ότι η κυβέρνηση δεν υπερασπίζεται αποτελεσματικά τα συμφέροντα της χώρας ενώ το 25% θεωρεί ότι το κάνει.

