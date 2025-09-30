Η επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη ολοκληρωμένη αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

Στην τελική ευθεία μπαίνει η έκδοση του βιβλίου του πρώην πρωθυπουργού και πρώην προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Τσίπρα, το οποίο ολοκληρώθηκε τις προηγούμενες ημέρες και ετοιμάζεται να κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg στις αρχές Δεκεμβρίου.

Πρόκειται για μια προσωπική μαρτυρία που καταγράφει από πρώτο χέρι τα γεγονότα μιας από τις πιο ταραγμένες περιόδους της μεταπολιτευτικής ιστορίας, με τον ίδιο τον συγγραφέα να επιχειρεί μια συνολική αφήγηση αλλά και αποτίμηση των πολιτικών του επιλογών. Η συγκυρία ωστόσο δίνει στο εγχείρημα και μια πρόσθετη πολιτική φόρτιση, καθώς στο παρασκήνιο φουντώνουν σενάρια για τις πραγματικές του προθέσεις και για το αν η συγγραφή του βιβλίου αποτελεί απλώς μια απολογιστική πράξη ή προοίμιο μιας νέας πολιτικής διαδρομής.

Το έργο χωρίζεται σε έντεκα κεφάλαια και περιλαμβάνει αποκαλύψεις για το δραματικό παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων με τους Ευρωπαίους εταίρους, τις συναντήσεις και τις άγνωστες συνομιλίες με ξένους ηγέτες, αλλά και τα διλήμματα που τον οδήγησαν στην απόφαση για το δημοψήφισμα του 2015.

Παράλληλα, καταγράφεται η δύσβατη πορεία που ακολούθησε μετά τη συμφωνία εκείνης της περιόδου, όταν η χώρα προσπαθούσε να χαράξει την έξοδό της από τα μνημόνια, με όλα τα πολιτικά ναρκοπέδια που συνόδευσαν εκείνη την κρίσιμη φάση.

Ωστόσο, ο Αλέξης Τσίπρας δεν περιορίζεται σε μια αφήγηση των γεγονότων αλλά προχωρά σε κριτική και αυτοκριτική αποτίμηση των αποφάσεών του, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στις στρατηγικές επιλογές που καθόρισαν την πορεία της κυβέρνησής του και τις συνέπειες που είχαν για τη χώρα. Η προσωπική διάσταση του βιβλίου γίνεται εμφανής και στην ενότητα που αφορά την περίοδο 2019-2023, όπου εξετάζονται οι αιτίες της εκλογικής ήττας, καθώς και οι εσωκομματικές αναταράξεις που οδήγησαν στην παραίτησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σενάρια για το μέλλον και υπαινιγμοί για μια νέα πορεία

Στις σελίδες του βιβλίου επιχειρείται επίσης να αποτυπωθεί το προσωπικό όραμα του Αλέξη Τσίπρα για το μέλλον της Αριστεράς και της προοδευτικής παράταξης στην Ελλάδα. Ο Τσίπρας παρουσιάζει τη δική του πολιτική και ιδεολογική πυξίδα, μιλώντας για τις προκλήσεις που έχει μπροστά της η κοινωνία και για το πώς μπορεί να ανανεωθεί το σχέδιο της προόδου σε μια εποχή αβεβαιοτήτων.

Ωστόσο, στο πολιτικό παρασκήνιο αρκετοί εκτιμούν ότι οι αναφορές αυτές δεν μένουν στο επίπεδο της θεωρητικής κατάθεσης, αλλά ερμηνεύονται από ορισμένους ως σήμα για πιθανές μελλοντικές πρωτοβουλίες. Να σημειωθεί ότι υπάρχουν σενάρια που θέλουν το βιβλίο να λειτουργεί ως προοίμιο για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ενώ άλλοι θεωρούν ότι πρόκειται για μια κίνηση με στόχο να διατηρήσει ενεργή την παρουσία του στο δημόσιο διάλογο και να αφήσει ανοιχτές όλες τις πιθανές επιλογές του δεδομένης της πρωτόγνωρης ρευστότητας στο πολιτικό σκηνικό.

Σε κάθε περίπτωση, η επικείμενη κυκλοφορία του βιβλίου αναμένεται με έντονο ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη ολοκληρωμένη αφήγηση του Αλέξη Τσίπρα μετά την αποχώρησή του από την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Ωστόσο, η χρονική στιγμή που επέλεξε να καταθέσει δημόσια τη δική του εκδοχή δεν περνά απαρατήρητη. Στον πολιτικό κόσμο συζητείται ήδη πως το βιβλίο δεν αποτελεί μόνο μια καταγραφή του παρελθόντος, αλλά ίσως και ένα εφαλτήριο για το μέλλον.

Τα σενάρια περί δημιουργίας νέου κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό αναζωπυρώνονται, με πολλούς να εκτιμούν ότι οι σελίδες του κρύβουν και μηνύματα προς όσους θα μπορούσαν να τον ακολουθήσουν σε μια νέα πολιτική προσπάθεια αν και εφόσον αυτή επιχειρηθεί στο μέλλον.