Για πρώτη φορά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δηλώνει ότι ο στόχος του που είναι η πολιτική αλλαγή «αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή».

Εγραφε χθες ο Βασίλης Σκουρής στη στήλη του: «Σύμφωνα με τις πληροφορίες των «Παιχνιδιών Εξουσίας», ο Νίκος Ανδρουλάκης προβληματίζεται από την πολιτική και εκλογική απόδοση της στρατηγικής της «αυτόνομης πορείας» στην οποία και επένδυσε όλες του τις προσδοκίες. Μοιράζεται μάλιστα τις σκέψεις του αυτές με τα πλέον έμπιστά του πρόσωπα, αλλά μέχρι στιγμής αποφάσεις δεν έχει λάβει.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, άλλωστε, τις προηγούμενες μέρες συζητούσε το ενδεχόμενο ενός μεγάλου ανοίγματος μεταξύ των πρώτων και των δεύτερων εκλογών, σε περίπτωση που το κόμμα του είναι δεύτερο, ώστε να διεκδικήσει τη νίκη».

Η επιβεβαίωση του ρεπορτάζ ήρθε με τη συνέντευξη Τύπου που έδωσε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Χίο. Μεταξύ άλλων, ρωτήθηκε για τη δημοσκοπική στασιμότητα του ΠΑΣΟΚ. Και απάντησε ως εξής: «Το ΠΑΣΟΚ μια τετραετία πριν είχε διαφορά 33% από τη Νέα Δημοκρατία. Τώρα η διαφορά είναι 10%. Ας αγωνιστούμε ακόμα πιο δυναμικά – και θα το κάνουμε – γι’ αυτό εργαστήκαμε με συνέπεια όλο το καλοκαίρι, για να δει ο κόσμος ότι υπάρχει εναλλακτική, ότι δεν λέμε “φύγετε εσείς” για να έρθει κάτι το οποίο δεν περιγράφει τι θα κάνει. Εμείς είπαμε συνολικά τι θα κάνουμε και δημοσιονομικά και μεταρρυθμιστικά».

Εκτίμησε ότι ο χρόνος που απομένει μέχρι τις εκλογές, μπορεί να είναι χρόνος ανατροπής και «να πάμε σε μια αλλαγή, η οποία αν δεν έρθει την πρώτη Κυριακή, θα έρθει τη δεύτερη Κυριακή».

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει θέσει ως στόχο την εκλογική νίκη, έστω με μια ψήφο. Για πρώτη φορά, διευκρινίζει ότι αναφέρεται στις δεύτερες εκλογές που θα γίνουν εφόσον, όπως όλα δείχνουν, μετά τις πρώτες εκλογές δεν σχηματιστεί κυβέρνηση.

Το τι θα μεσολαβήσει μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών είναι, προφανώς, αυτό που υπαινίσσεται ο Β. Σκουρής στο ρεπορτάζ του: Ένα μεγάλο άνοιγμα σε πρόσωπα και, ίσως, όχι μόνο.