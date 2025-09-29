Στη Βουλή το ζήτημα της μεταφοράς μαθητών στην Ανατολική Αττική.

Ο Βουλευτής Ανατολικής Αττικής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Γιώργος Καραμέρος, κατέθεσε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό Εσωτερικών ζητώντας λύσεις στα προβλήματα της μεταφοράς των μαθητριών και των μαθητών στους Δήμους της Ανατολικής Αττικής από την Περιφέρεια Αττικής.

Ο κ. Καραμέρος, επεσήμανε πως έξι Δήμαρχοι της Ανατολικής Αττικής (Λαυρεωτικής, Μαραθώνα, Μαρκοπούλου Μεσογαίας, Ραφήνας–Πικερμίου, Σαρωνικού, Σπάτων–Αρτέμιδος) απηύθυναν κοινή επιστολή στον Περιφερειάρχη Αττικής, ζητώντας άμεση ενίσχυση του στόλου των σχολικών λεωφορείων ώστε να μην απειληθεί η ασφαλής μετακίνηση των μαθητών.

Ακόμη, για να αναδείξει την σοβαρότητα του προβλήματος και την αγωνία μαθητών και οικογενειών, ο κ. Καραμέρος διάβασε στη Βουλή επιστολή μαθητή της Γ’ Λυκείου από το ΓΕΛ Καλάμου που αναφέρει πως από την έναρξη της φετινής χρονιάς «μαθητές χρησιμοποιούν το ΚΤΕΛ και πληρώνουν 1,60 ευρώ τη διαδρομή. Παιδιά έμειναν εκτός δρομολογίων, καθώς δεν επικαιροποιήθηκαν οι λίστες. Δρομολόγια που υπήρχαν κάθε χρόνο κόπηκαν ενώ σε άλλες περιπτώσεις, οδηγοί αρνήθηκαν να μπουν σε οικισμούς για να παραλάβουν μαθητές».

Οι γονείς και η εκπαιδευτική κοινότητα βρίσκονται αντιμέτωποι με σοβαρά προβλήματα στη μεταφορά των μαθητριών και των μαθητών στα σχολεία, καθώς οι σχετικοί διαγωνισμοί της Περιφέρειας Αττικής καθυστέρησαν σημαντικά και πολλά δρομολόγια παραμένουν «στον αέρα» με αποτέλεσμα την ταλαιπωρία χιλιάδων οικογενειών καθημερινά. «Η ασφαλής μεταφορά των παιδιών μας στα σχολεία δεν είναι πολυτέλεια, αλλά θεμελιώδης υποχρέωση της Πολιτείας. Δεν θα επιτρέψουμε να παίζονται πολιτικά παιχνίδια με την καθημερινότητα των οικογενειών της Ανατολικής Αττικής», ανέφερε ο Γιώργος Καραμέρος από το βήμα της Βουλής.

«Μην κρύβεστε πίσω από την αρμοδιότητα της Περιφέρειας. Κυβέρνηση – Μαξίμου – Χαρδαλιάς είναι ένα. Η ‘’γαλάζια διοίκηση’’ φέρει ακέραια την ευθύνη», είπε χαρακτηριστικά. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών, Βασίλης Σπανάκης, απάντησε επισημαίνοντας πως ο διαγωνισμός έχει διενεργηθεί αλλά κρίθηκε άγονος και πως έχουν δοθεί οι απαραίτητοι πόροι για τη επίλυση του προβλήματος το οποίο δεσμεύθηκε πως θα λυθεί.

Ο κ. Καραμέρος έθεσε συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό:

-Σε ποιο στάδιο βρίσκονται οι διαγωνισμοί της Περιφέρειας Αττικής και ποιες περιοχές έχουν μείνει ακάλυπτες;

-Ισχύει ότι τα ΚΤΕΛ Αττικής δεν συμμετέχουν, ενώ συνεχίζουν να εκτελούν έργο για τον ΟΑΣΑ;

-Γιατί καθυστέρησε η διοίκηση της Περιφέρειας Αττικής να προχωρήσει έγκαιρα στις διαδικασίες;

-Ποιος καλύπτει το κόστος των νέων δρομολογίων για τα Ωνάσεια σχολεία, η Περιφέρεια ή το Ίδρυμα;

{{https://youtu.be/7rOXPH7JbW8}}