«Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη» επισημαίνεται σε ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει, σε ανακοίνωσή της πως «οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Κατσαούνο, δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφιβολίας: το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αγγίζει τον σκληρό πυρήνα του Μεγάρου Μαξίμου.

Ο ''συντονιστής καθημερινότητας'' του πρωθυπουργού συνομιλεί καταγεγραμμένα με τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ για «ανθρώπους μας» και για «έξι χιλιάρικα». Η εικόνα αυτή καταρρίπτει για ακόμη μία φορά το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας ότι το πρωθυπουργικό γραφείο δεν έχει καμία εμπλοκή.

Πλέον ξέρουμε με βεβαιότητα ότι είχε στηθεί και παραμένει μέχρι σήμερα ένας οργανωμένος μηχανισμός ρουσφετιών και πληρωμών μέσα στο ίδιο το γραφείο του ίδιου του πρωθυπουργού. Το υποτιθέμενο ''επιτελικό κράτος'' αποδεικνύεται το κράτος των 6.000 ευρώ- ένα αναχρονιστικό και παλαιοκομματικό δίκτυο ημετέρων, συναλλαγών και εξυπηρετήσεων που φέρει την προσωπική σφραγίδα του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η συγκάλυψη δεν μπορεί να συνεχιστεί. Η πολιτική και προσωπική ευθύνη του πρωθυπουργού είναι πλέον αδιαμφισβήτητη. Η χώρα δεν χρειάζεται έναν πρωθυπουργό που στήνει μηχανισμούς μέσα στο Μαξίμου για να εξυπηρετεί «δικούς του ανθρώπους». Χρειάζεται διαφάνεια, λογοδοσία και μια κυβέρνηση που υπηρετεί την κοινωνία – όχι τα ρουσφέτια και τη διαπλοκή».

Τι αναφέρει το δημοσίευμα

Οι αποκαλύψεις της εφημερίδας Documento για τον στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, Γιώργο Κατσαούνο, έχουν προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις από κόμματα της αντιπολίτευσης που σπεύδουν να καταγγείλουν την κυβέρνηση.

Στο προσκήνιο έρχεται ο ρόλος του Γιώργου Κατσαούνου, προϊστάμενος στο Γραφείο Κοινωνικών Υποθέσεων της Γενικής Γραμματείας Πρωθυπουργού και γνωστός ως «συντονιστής καθημερινότητας» στο Μέγαρο Μαξίμου, φέρεται να παζάρευε και να ρύθμιζε αγροτικές επιδοτήσεις, ενώ δεν δίστασε- σύμφωνα με καταγγελίες- να εκτοξεύσει απειλές προς υπάλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνούσε την υπόθεση.

«Συνεργάτης του Μητσοτάκη κανόνιζε επιδοτήσεις. Συγκλονιστική συνομιλία που δείχνει ότι ο Γ. Κατσαούνος, ''συντονιστής καθημερινότητας'' στο Μέγαρο Μαξίμου, απαιτούσε και παζάρευε αγροτικές ενισχύσεις Σοκαριστικές απειλές σε υπαλληλο του ΟΠΕΚΕΠΕ που ερευνούσε το σκάνδαλο. ''Καταφέρατε να κυκλοφορεί το όνομά μου σε εμπόρους ναρκωτικών, όπλων και νονούς της νύχτας''. Τον έδωσαν στη μαφία της Κρήτης. Εκλιπαρούσε: ''Κινδυνεύουμε… Έχω κορίτσι 10 ετών''» αναφέρει το δημοσίευμα.