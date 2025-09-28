«Για τον Πάνο Ρούτσι, για τους 57 νεκρούς, για να μη συνηθίσουμε ποτέ στη συγκάλυψη» επισημαίνεται στην ανακοίνωση.

Η Νέα Αριστερά καλεί σε μαζική συμμετοχή στη σημερινή συγκέντρωση στις 18:30 στο Σύνταγμα και σε πολλές πόλεις της χώρας.

Όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, «ο Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που χάθηκε στο έγκλημα των Τεμπών, με την απεργία πείνας του δίνει φωνή σε όλους τους συγγενείς και σε ολόκληρη την κοινωνία που απαιτεί αλήθεια και δικαιοσύνη.

Το γεγονός ότι οι αρχές αρνούνται να ικανοποιήσουν το αίτημα του πατέρα του Ντένις Ρούτσι στο σύνολό του, και οι υπεκφυγές με αστείες δικαιολογίες, αποκαλύπτουν την απάνθρωπη αναλγησία μιας εξουσίας που προτιμά τη συγκάλυψη από την αλήθεια. Πρόκειται για μεθοδεύσεις που δεν πλήττουν μόνο τις οικογένειες των θυμάτων, αλλά και το ίδιο το κράτος δικαίου.

Η υπόθεση των Τεμπών δεν θα ξεχαστεί. Δεν θα γίνει άλλο ένα “κλείσιμο φακέλου” χωρίς ευθύνες. Είναι ζήτημα δημοκρατίας, είναι ζήτημα ζωής.

Σήμερα Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, στις 18:30, δίνουμε όλοι και όλες το παρών στο Σύνταγμα και σε όλη την Ελλάδα.

