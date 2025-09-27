Είναι «αναγκαίο το λαϊκό, προοδευτικό μέτωπο» ζητώντας να μην υπάρξει τρίτη ευκαιρία στη Δεξιά.

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Real Fm 97,8 έδωσε σήμερα ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης.

Για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο κ. Χαρίτσης κατήγγειλε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε το σχέδιο δράσης που κατέθεσε η κυβέρνηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με αποτέλεσμα να απειλούνται με πάγωμα οι αποζημιώσεις που δικαιούνται οι Έλληνες αγρότες. Όπως τόνισε, ο αρμόδιος υπουργός δεν δεσμεύτηκε ούτε για την έγκριση ενός νέου σχεδίου ούτε για το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών, αφήνοντας τον αγροτικό κόσμο στην αβεβαιότητα.

Ο κ. Χαρίτσης επεσήμανε επίσης ότι δεν δόθηκε σαφής απάντηση για τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ. Όπως σημείωσε, φαίνεται να μην υπάρχει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, γεγονός που δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και θέτει σε κίνδυνο τις αποζημιώσεις των αγροτών.

«Η κυβέρνηση παίζει μπαλάκι με τις Βρυξέλλες. Ένας ολόκληρος αγροτικός κόσμος αγωνιά», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, εξηγώντας ότι οι παραγωγοί ήδη δοκιμάζονται από το υπέρογκο κόστος παραγωγής και τις καταστροφές της κλιματικής κρίσης, και τώρα βλέπουν την κυβέρνηση να παίζει παιχνίδια με τις Βρυξέλλες αντί να διασφαλίζει τα δικαιώματά τους.

Σε διεθνές επίπεδο, ο κ. Χαρίτσης αναφέρθηκε στην «επέλαση της ακροδεξιάς» με πρωτομάστορα τον Ντόναλντ Τραμπ, που αμφισβητεί το διεθνές δίκαιο, τον αγώνα κατά της κλιματικής κρίσης και τα δικαιώματα των μεταναστών. «Χρειάζεται μια πειστική απάντηση και στη χώρα μας», σημείωσε, επαναλαμβάνοντας την ανάγκη για λαϊκό, προοδευτικό μέτωπο.

Ο κ. Χαρίτσης κάλεσε σε συγκρότηση ενός πλατιού μετώπου της Αριστεράς και των προοδευτικών δυνάμεων, «ενός λαϊκού μετώπου που θα πείσει ότι μπορεί να υπάρξει διαφορετική προοπτική απέναντι στη Δεξιά του κ. Μητσοτάκη».

«Δεν γίνεται να είσαι υπέρ του κοινωνικού κράτους και ταυτόχρονα να στηρίζεις τους εξοπλισμούς του κ. Μητσοτάκη», ανέφερε χαρακτηριστικά. Το ίδιο ισχύει, είπε, και για όσους μιλούν για κοινωνική πολιτική αλλά αρνούνται τη φορολόγηση του πλούτου. «Πρέπει να υπάρξουν ξεκάθαρες πολιτικές επιλογές».

Σύμφωνα με τον κ. Χαρίτση, χωρίς μέτρα όπως η φορολόγηση του πλούτου δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική μείωση των έμμεσων φόρων και ελάφρυνση των ασθενέστερων. «Ή θα τα βάλεις με τα μεγάλα συμφέροντα ή θα μείνεις στα ευχολόγια», τόνισε.

«Δεν πρέπει να δοθεί τρίτη ευκαιρία στον κ. Μητσοτάκη», ξεκαθάρισε. Για να γίνει αυτό, χρειάζεται εκλογικό μέτωπο ικανό να αντιπαρατεθεί στη Νέα Δημοκρατία όχι με εναλλαγή προσώπων, αλλά με μια συνολική, ριζικά διαφορετική πολιτική πρόταση.