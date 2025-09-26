Το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αποπομπή του, επικαλούμενο δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο και τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να μπει στην κυβέρνηση γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

Συνεχίζεται η κόντρα ΠΑΣΟΚ κυβέρνησης με αφορμή την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και τις καταγγελίες για τον ρόλο του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη.

Συγκεκριμένα το ΠΑΣΟΚ ζήτησε την αποπομπή του, επικαλούμενο δηλώσεις του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, σύμφωνα με τις οποίες ο κ. Μυλωνάκης κάλεσε τον βουλευτή Χρήστο Μπουκώρο και τον ενημέρωσε πως δεν μπορεί να μπει στην κυβέρνηση γιατί περιλαμβάνεται στις επισυνδέσεις.

«Ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να κληθεί να εξηγήσει πώς το ήξερε. Επιβεβαιώνω αυτό που είχε πει ο κ. Μπουκώρος. Ότι τον είχε καλέσει στο Μαξίμου και του είπε ότι δε σε βάζουμε στην κυβέρνηση γιατί σ έχουμε σε μαγνητοφωνήσεις για σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πότε; Να σας το πω. Τον Σεπτέμβρη περσι που ετοιμάσαμε την ερώτηση οι 11 βουλευτές για τα κόκκινα δάνεια. Σας θυμίζω ότι ο κ. Μπουκώρος ήταν ένας από τους 11 και μου το είχε εκμυστηρευθεί», τόνισε στο KONTRA ο κ. Σαλμάς.

Κυβερνητικές πηγές

Ένοχη είναι η σιωπή του ΠΑΣΟΚ, που δεν απάντησε στα όσα υποστήριξε χθες ο πρώην Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Κυριάκος Μπαμπασίδης στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για εμπλοκή του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Μανώλη Χνάρη στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός εάν η ηγεσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης συντάσσεται με τις αστειότητες του κ. Χνάρη περί «αναρμοδιότητας», όταν την επίμαχη περίοδο ήταν θεματικός Αντιπεριφερειάρχης πρωτογενούς τομέα.

Ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης, με ανακοινώσεις του αλλά και με τις απαντήσεις που αναλυτικά έδωσε στις Επίκαιρες Ερωτήσεις στη Βουλή, διέψευσε κατηγορηματικά τα μυθεύματα περί δήθεν ενημέρωσης βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για τις νόμιμες επισυνδέσεις που έχουν διαβιβαστεί στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η απελπισία του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής οδηγεί την ηγεσία του από το ένα λάθος στο άλλο.

Τώρα, και επίσημα πλέον, μπορεί να λέει ότι έχει γίνει η «ουρά» της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου και του κ. Βαξεβάνη.

«Αναζητούνται ο κ. Μαρινάκης, ο κ. Μυλωνάκης και ο κ. Μπουκώρος»

Απάντηση Γραφείου Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής στις «κυβερνητικές πηγές»

Αντί να λάβουμε απαντήσεις στα ερωτήματα μας, ανώνυμες κυβερνητικές πηγές επανέλαβαν την πάγια πρακτική τους να πετούν τη μπάλα στην εξέδρα. Κάθε φορά που ο κ. Μαρινάκης πιέζεται, αναβλύζουν οι « κυβερνητικές πηγές».

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μυλωνάκη να δώσει τις απαντήσεις του στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ;

Γιατί δεν επιτρέπουν στον κ. Μπουκώρο να αποκαλύψει ποιος τον ενημέρωσε ότι συμπεριλαμβανόταν στις επισυνδέσεις και γι’ αυτό δεν υπουργοποιήθηκε;

Θα περιμένουμε όσο χρειαστεί για συγκεκριμένες απαντήσεις.

Και κάτι τελευταίο: Πώς χαρακτηρίζει το Μέγαρο Μαξίμου τα «αστειάκια» του βουλευτή τους Θεόδωρου Καράογλου για τους νεκρούς, που η κυβερνητική πλειοψηφία είχε την αήθεια να καλέσει ως μάρτυρες στην εξεταστική επιτροπή για να κρύψει τους πραγματικούς πρωταγωνιστές του σκανδάλου;

Δεν έχουν μέτρο στην αλαζονεία τους. Έχουν φτάσει σε απίστευτο σημείο αποκτήνωσης δηλώνοντας ότι «πέθαναν… από το άγχος τους να καταθέσουν στην εξεταστική επιτροπή».