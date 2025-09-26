Η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ μίλησε για «πολυεπίπεδη πλέον θεσμική και πολιτική παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη».

Για απαξίωση της χώρας και του Έλληνα πρωθυπουργού στο διεθνές σκηνικό έκανε λόγο η Όλγα Γεροβασίλη, σχολιάζοντας την πρόσφατη ματαίωση της συνάντησης Μητσοτάκη - Ερντογάν.

Μιλώντας στο Mega, η βουλεύτρια του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε στην «πολυεπίπεδη πλέον θεσμική και πολιτική παρακμή της κυβέρνησης Μητσοτάκη - από την εξωτερική πολιτική έως την συστηματικά συγκαλυπτική στάση απέναντι σε πάσης φύσεως σκάνδαλα τα οποία ταλανίζουν την κοινωνία», ενώ επισήμανε «την ανάγκη της προοδευτικής σύγκλισης για την ανάταξη της ζωής των πολιτών και της χώρας».

Σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε ότι «είναι προφανές ότι δεν θα κληθεί ο Γιώργος Μυλωνάκης στην εξεταστική, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νέα στοιχεία για την εμπλοκή του».

Κατηγόρησε την κυβέρνηση για «μεθοδεύσεις συγκάλυψης», όπως είχε γίνει και με τις υποκλοπές και το δυστύχημα στα Τέμπη, όπως είπε, ενώ χαρακτήρισε ως «εμπαιγμό» τη συμπεριφορά της κυβέρνησης προς τους συγγενείς των θυμάτων.

Στη συνέχεια αναφορικά με τη Δικαιοσύνη, με την επικρατούσα πολιτική συνθήκη, είπε ότι «η δήθεν μη παρέμβαση της κυβέρνησης αποτελεί ανέκδοτο», θυμίζοντας την επιστολή του πρωθυπουργού στον εισαγγελέα για την υπόθεση των Τεμπών.

Επανερχόμενη στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κ. Γεροβασίλη στάθηκε στο γεγονός ότι η κυβέρνηση επιχειρεί έρευνα αρχίζοντας από το 1998 (ενώ η Ευρωπαία εισαγγελέας ερευνά συγκεκριμένο διάστημα από το 2019) λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «αυτά είναι κόλπα γνωστά και επικίνδυνα, τα οποία όμως απαξιώνουν το πολιτικό σύστημα» και τόνισε ότι «πρέπει οι χώρες να διοικούνται με πολιτική και όχι με αντιπολιτική». Οι κίνδυνοι μιας τέτοιας στροφής είναι απτοί και ορατοί στην περίπτωση των ΗΠΑ και του αμερικανού προέδρου, είπε χαρακτηριστικά.

Τέλος, αναφέρθηκε στην ανάγκη για προοδευτική σύγκλιση, ως «αίτημα μιας κοινωνίας η οποία αισθάνεται εξαπατημένη από την κυβέρνηση Μητσοτάκη», μιλώντας για συνεργασία στη βάση ιδεών, αξιών και προγραμμάτων. Χαρακτήρισε την αυτόνομη πορεία του ΠΑΣΟΚ «αδιέξοδη» ενώ η «συμπόρευση με τη Νέα Αριστερά θα έπρεπε να έχει ήδη επιτευχθεί».

Καταλήγοντας, η κ. Γεροβασίλη τόνισε ότι η χώρα έχει ανάγκη από προοδευτική διακυβέρνηση, υπέρβαση των διαφορών και ενότητα, ώστε «να μπει τέλος στη συγκάλυψη και στην απαξίωση του πολιτικού συστήματος».