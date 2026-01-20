Νέες βαριές καταγγελίες έρχονται στο φως μέσα από δημοσιεύματα της ισραηλινής εφημερίδας Haaretz, προκαλώντας αντιδράσεις και στην Ελλάδα.

Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Όλγα Γεροβασίλη κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον Πρωθυπουργό, ζητώντας σαφείς απαντήσεις για ενδεχόμενη συνεργασία της Νέας Δημοκρατίας με πρόσωπα που συνδέονται με την ισραηλινή πολιτική ηγεσία, με στόχο τη διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμης.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Haaretz στις 10 Δεκεμβρίου 2025, πρώην στενός συνεργάτης του Προέδρου του Ισραήλ φέρεται να απείλησε με αποκαλύψεις «για όλα όσα γνωρίζει», σε περίπτωση που ο Ισραηλινός Πρόεδρος προχωρούσε σε απονομή χάριτος προς τον Πρωθυπουργό της χώρας. Η υπόθεση αυτή, που ήδη προκαλεί έντονες αναταράξεις στην ισραηλινή πολιτική σκηνή, αποκτά νέα διάσταση με μεταγενέστερο δημοσίευμα της ίδιας εφημερίδας.

Όπως αναφέρεται σε ρεπορτάζ της Haaretz στις 7 Ιανουαρίου 2026, ο εν λόγω συνεργάτης, ο οποίος κατονομάζεται ως Μ. Σάντερ, φέρεται να είχε εξασφαλίσει θέση εργασίας –με μεσολάβηση του Προέδρου του Ισραήλ– σε επιχείρηση που δραστηριοποιούνταν στη διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμης υπέρ της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα, κατά την προεκλογική περίοδο του 2023.

Το δημοσίευμα υποστηρίζει ότι οι σχετικές επαφές μεταξύ ισραηλινών παραγόντων και της ελληνικής κυβέρνησης είχαν ξεκινήσει ήδη από τα τέλη του 2022, στον απόηχο του σκανδάλου των υποκλοπών. Μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά σε καταγγελίες για σχέσεις της κυβέρνησης με ισραηλινές εταιρείες κυβερνοεπιθέσεων, οι οποίες φέρονται να εμπλέκονται σε παρακολουθήσεις πολιτικών αντιπάλων και δημοσιογράφων. Υπενθυμίζεται ότι τον Αύγουστο του 2022 είχαν παραιτηθεί τόσο ο διοικητής της ΕΥΠ όσο και ο γενικός γραμματέας του Πρωθυπουργού.

Η Όλγα Γεροβασίλη συνδέει τις αποκαλύψεις αυτές με όσα έρχονται καθημερινά στο φως κατά τη διάρκεια της δίκης για τις υποκλοπές. Όπως σημειώνει, μάρτυρες καταθέτουν επωνύμως ότι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, σε συνεργασία με βασικούς πρωταγωνιστές της υπόθεσης, φέρονται να καθοδήγησαν μάρτυρα ώστε να ψευδομαρτυρήσει στην Εξεταστική Επιτροπή, στέλνοντάς του εκ των προτέρων τις ερωτήσεις.

Παράλληλα, γίνεται λόγος για παγιδεύσεις της στρατιωτικής ηγεσίας με το παράνομο λογισμικό Predator, με στόχο –όπως καταγγέλλεται– την εξασφάλιση συμβολαίων ύψους περίπου 2 δισ. ευρώ για το Κέντρο Εκπαίδευσης Πτήσεων στην Καλαμάτα. Επιπλέον, πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών διεκδικούσαν ταυτόχρονα τον διαγωνισμό για τις νέες ελληνικές ταυτότητες, προϋπολογισμού περίπου 500 εκατ. ευρώ, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

Με βάση τα παραπάνω, η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ απευθύνει ευθέως το ερώτημα προς τον Πρωθυπουργό αν η Νέα Δημοκρατία συνεργάστηκε με στενό συνεργάτη του Προέδρου του Ισραήλ για τη διαδικτυακή χειραγώγηση της κοινής γνώμης στην Ελλάδα, τόσο στον απόηχο του σκανδάλου των υποκλοπών όσο και ενόψει των εκλογών του 2023.