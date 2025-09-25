Ο πρωθυπουργός θα δώσει απαντήσεις για τις κινήσεις και τη στάση της κυβέρνησης σε φλέγοντα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Μέσα στο πρώτο 15μερο του Οκτωβρίου ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα ενημερώσει τη Βουλή για τη Γάζα και την εξωτερική πολιτική που ασκεί η κυβέρνηση ευρύτερα.

Ο πρόεδρος της Βουλής ενημέρωσε τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες, πως το πρωθυπουργικό γραφείο αποδέχτηκε το αίτημα του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, για προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στο Κοινοβούλιο για τη Γάζα μετατρέποντας το αίτημα σε ενημέρωση από τον πρωθυπουργό.

Θυμίζουμε, πως το αίτημα του Νίκου Ανδρουλακη είχε διατυπωθεί στις 25 Αυγούστου με επιστολή του προς τον Νικήτα Κακλαμάνη.