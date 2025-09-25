Οι διαφορετικές στρατηγικές - Όλο το παρασκήνιο.

Έτοιμα να θέσουν τον δάκτυλον «εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων» φαίνεται να είναι όλα τα στρατόπεδα εντός της Νέας Αριστεράς, καθώς όλα δείχνουν ότι δεν υπάρχει διαφωνία ως προς την ανάγκη λήψης στρατηγικών αποφάσεων στο ερχόμενο συνέδριο, το οποίο αναμένεται να διεξαχθεί πριν από το νέο έτος.

Πιέσεις για μετατροπή του συνεδρίου σε «Έκτακτο»

Συγκεκριμένα, η πλευρά που δεν πρόσκειται στην ηγεσία του κόμματος εμφανίζεται αποφασισμένη να ασκήσει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη πίεση, ώστε το συνέδριο να μετατραπεί - και τυπικά - από «Προγραμματικό» σε «Έκτακτο». Σκοπός είναι η συζήτηση κατά τις ημέρες του συνεδρίου να μην εγκλωβιστεί αποκλειστικά σε θέσεις και προτάσεις, αλλά να τεθούν επί τάπητος ζητήματα στρατηγικής και συμμαχιών. Την παραπάνω άποψη φαίνεται ότι δεν απορρίπτουν τα στελέχη που πρόσκεινται στην ηγεσία, καθώς κρίνουν πως πλέον τίποτα δεν πρέπει να μείνει «κάτω από το χαλί». Η παραπάνω μετατροπή αναμένεται να συζητηθεί στην επόμενη συνεδρίαση του ανώτερου πολιτικού οργάνου προκειμένου να ληφθούν τελεσίδικες αποφάσεις.

Οι διαφορετικές στρατηγικές

Σε περίπτωση που το συνέδριο λάβει τον χαρακτήρα του «έκτακτου», θα ανοίξει η συζήτηση για το μέλλον της Νέας Αριστεράς, με την ατζέντα να αναμένεται να επικεντρωθεί κυρίως σε ζητήματα συνεργασιών. Η πλευρά που πρόσκειται στον πάλαι ποτέ «τσάρο» της ελληνικής οικονομίας, Ευκλείδη Τσακαλώτο, αλλά και στον Γαβριήλ Σακελλαρίδη, αναμένεται να υποστηρίξει ότι το κόμμα πρέπει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ανασυγκρότηση της ελληνικής Αριστεράς. Παράλληλα, φαίνεται να απορρίπτει κάθε σενάριο πιθανής συνεργασίας με τον ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ την ίδια στιγμή στρέφει το βλέμμα του και προς το ΜέΡΑ25, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι επιθυμεί συνεργασία υπό την ηγεσία του Γιάννη Βαρουφάκη.

Την ίδια ώρα, η πλευρά που πρόσκειται στον πρόεδρο της Νέας Αριστεράς υποστηρίζει την ανάγκη άμεσης συγκρότησης ενός λαϊκού μετώπου με ξεκάθαρο στίγμα ως απάντηση στη Δεξιά, ενώ ταυτόχρονα πιέζει για άμεσες πρωτοβουλίες σε επίπεδο συνεργασιών, με όσες δυνάμεις θέλουν και μπορούν να συνεργαστούν. Δεδομένης της άρνησης του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά και της διαθεσιμότητας του Σωκράτη Φάμελλου, ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται να αποτελεί εν προκειμένω την πιο πιθανή λύση για συνεργασία.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, παρά τις μεγάλες διαφωνίες στο εσωτερικό της Νέας Αριστεράς - με το ένα στρατόπεδο να δείχνει κυρίως προς το ΜέΡΑ25 και το άλλο προς τον ΣΥΡΙΖΑ - το κλίμα δεν είναι εμφυλιοπολεμικό. Αντιθέτως, φαίνεται πως δεν υπάρχει διάθεση για «ανθρωποφαγία» μεταξύ όσων αποχώρησαν συγκροτημένα από τον ΣΥΡΙΖΑ λόγω της εκλογής του Στέφανου Κασσελάκη.

Έτσι, όλα δείχνουν ότι τα κορυφαία στελέχη είναι έτοιμα να λάβουν σημαντικές αποφάσεις στο συνέδριο, το οποίο - αν και δεν έχει ακόμη «κλειδώσει» οριστικά - αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός διμήνου. Τα σενάρια για το μέλλον της Νέας Αριστεράς παραμένουν όλα ανοιχτά, δεδομένου ότι υπάρχει διάθεση να συζητηθούν όλα τα δύσκολα ερωτήματα που ταλανίζουν τον χώρο.