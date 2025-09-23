Ειδική στήριξη ζήτησε ο Σάκης Αρναούτογλου για τα μικρά νησιά και την αλιεία.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Αλιείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, όπου παρουσιάστηκαν από την Κομισιόν η χρηματοδότηση των πολιτικών για την αλιεία στο νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο καθώς και το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο για τους Ωκεανούς από τον Επίτροπο Αλιείας και Ωκεανών Κώστα Καδή, παρενέβη ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Σάκης Αρναούτογλου.



Ο ευρωβουλευτής υπογράμμισε ότι το Σαββατοκύριακο θα βρεθεί στο 16ο Συνέδριο Μικρών Νησιών, όπου μεταξύ άλλων θα συναντήσει και παράκτιους αλιείς που ήδη του έχουν περιγράψει με αγωνία τα κρίσιμα προβλήματα που απειλούν τον κλάδο και το μέλλον τους. Μετέφερε την ανησυχία τους ευθέως προς την Κομισιόν και τον Επίτροπο, θέτοντας καίρια ερωτήματα που δεν μπορούν πλέον να μείνουν αναπάντητα:

Πώς θα διασφαλιστεί ξεχωριστή και ουσιαστική πρόσβαση των μικρών νησιών στη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Θάλασσας, Αλιείας και Υδατοκαλλιέργειας;

Τι ειδικά μέτρα προβλέπονται για τη στήριξη των μικρής κλίμακας παράκτιων αλιέων απέναντι στους μεγάλους στόλους;

Θα υπάρξει μηχανισμός αντιστάθμισης του υπερβολικού κόστους μεταφοράς, πρόσβασης σε αγορές και εφοδιαστικών αλυσίδων;

Πώς θα δοθούν κίνητρα ώστε να προσελκυστούν νέοι αλιείς στα μικρά νησιά, με πράσινες τεχνολογίες, βιώσιμες μεθόδους και ψηφιακά εργαλεία;

«Οι αλιείς των μικρών νησιών δεν ζητούν προνόμια αλλά το αυτονόητο: ίσες ευκαιρίες επιβίωσης και ανάπτυξης. Η Ευρώπη πρέπει να αναγνωρίσει τη διπλή απομόνωσή τους – γεωγραφική και οικονομική – και να τους στηρίξει έμπρακτα» υπογράμμισε ο Σάκης Αρναούτογλου.

{https://www.youtube.com/watch?v=Y71tRrXD1VI}